Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટ 2026: ગુજરાતની લાડલી અને જાણીતી સિંગર ઈશાની દવેના તાલે ઝૂમ્યું અમદાવાદ; સૂર અને સંગીતની જામી મહેફિલ
Zee Bharat Youth Fest 2026: અમદાવાદ શહેરમાં Zee Media દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં શહેરમાં અત્યારે યુવાનોનો થનગનાટ સાતમા આસમાને છે. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં આયોજિત આ ફેસ્ટિવલમાં આજે ગુજરાતની લાડલી અને જાણીતી સિંગર ઈશાની દવેનો લાઈવ કોન્સર્ટ યોજાયો હતો, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા યુવાનોએ સંગીતની મજા માણી હતી.
ઈશાની દવેએ રેલાવ્યા અદ્દભુત સૂર
અમદાવાદ યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં જેવી ઈશાની દવેએ સ્ટેજ પર એન્ટ્રી કરી કે તરત જ આખું ગ્રાઉન્ડ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. પોતાની આગવી શૈલી અને મધુર અવાજ માટે જાણીતી ઈશાનીએ તેના લોકપ્રિય ગીતો પીરસીને વાતાવરણને સંગીતમય બનાવી દીધું હતું.
ગુજરાતની લાડલી અને જાણીતી સિંગરે પોતાના ગ્લેમરસ પરફોર્મન્સ આપ્યું હતું. ઈશાનીએ પારંપરિક ગુજરાતી ગીતોને વેસ્ટર્ન ટચ સાથે રજૂ કરીને સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. ગુજરાતી સંગીતના તાલે યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. કૃષ્ણ ભગવાન ચાલ્યા, 'ઓમ નમ શિવાય' થી લઈને "મારું મન મોહી ગયું", ગુલઝાર" જેવા સુપર હિટ ગીતો પર અમદાવાદના યુવા હૈયાઓ મન મૂકીને ઝૂમ્યા હતા.
Zee ભારતનો અનોખો પ્રયાસ
Zee ભારત દ્વારા આયોજિત આ યૂથ ફેસ્ટનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યના યુવાનોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો અને તેમને મનોરંજન સાથે જોડવાનો છે. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલો આ લાઈવ કોન્સર્ટ આ ફેસ્ટિવલનું મુખ્ય આકર્ષણ સાબિત થયો છે. ઈશાની દવેએ ઈવેન્ટની શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના યુવાનો સાથે ગાવું હંમેશા ખાસ હોય છે. આજે અહીં જે ઉર્જા જોવા મળી તે ખરેખર અવિસ્મરણીય છે."
