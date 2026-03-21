Zee Bharat Youth Fest 2026: અમદાવાદમાં યોજાયો યુવા શક્તિનો મહાકુંભ, મનોરંજન સાથે માર્ગદર્શનનો અનોખો સંગમ
Zee Bharat Youth Fest 2026: સવારે 11:00 કલાકથી શરૂ થયેલા ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ કૌશિક વેંકરિયા અને પ્રવીણ માળી, ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર, Zee મીડિયાના CEO રક્તિમ દાસ અને Zee 24 કલાકના એડિટર દિક્ષિત સોનીની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય સાથે આ મહોત્સવનો શુભારંભ થયો હતો.
Zee Bharat Youth Fest 2026: ઝી મીડિયા (Zee Media) દ્વારા આજે, 21 માર્ચ 2026 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સેનેટ હોલ ખાતે 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફેસ્ટ અમદાવાદની 'Generation Z' (Gen-Z) માટે મ્યુઝિક, ઈન્સ્પિરેશન અને ટેલેન્ટનું એક અનોખું પ્લેટફોર્મ બની રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે. સવારે 11:00 કલાકથી શરૂ થયેલા ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ કૌશિક વેંકરિયા અને પ્રવીણ માળી, ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર, Zee મીડિયાના CEO રક્તિમ દાસ અને Zee 24 કલાકના એડિટર દિક્ષિત સોનીની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય સાથે આ મહોત્સવનો શુભારંભ થયો હતો. ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે આ પહેલને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે, "આજનો યુવા માત્ર જોબ સીકર (નોકરી શોધનાર) નહીં, પણ જોબ ગીવર (નોકરી આપનાર) બન્યો છે. AI ના યુગમાં યુવાનોએ સતત અપડેટ રહેવું જરૂરી છે."
Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટ 2026: ગુજરાતની લાડલી અને જાણીતી સિંગર ઈશાની દવેના તાલે ઝૂમ્યું અમદાવાદ; સૂર અને સંગીતની જામી મહેફિલ
Zee ન્યુઝની Gen-Z સાથે જોડવાની આ અનોખી પહેલ : ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર
Zee ન્યુઝના ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટને સંબોધન કરતાં ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે Zee ન્યુઝની Gen-Z સાથે જોડવાની પહેલની અનોખી ગણાવી હતી. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે આજનો યુથ જોબ સીકર નહીં, જોબ ગીવર બન્યો છે. આજે AIની વાતો થાય છે, 3 વર્ષ પહેલા આવું નહોંતું. વન-પર્યાવરણ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીએ યુથ ફેસ્ટમાં વાત કરતા જણાવ્યું કે આજનો યુવા એ જાણે છે કે તેને કેવું ભારત કે રાજ્ય જોઈએ છે અને તેમના સપના પુરા કરવા માટે સરકાર એક માધ્યમ તરીકે કામ કરશે.
ભ્રષ્ટાચારને નાથવા ગુજરાતમાં ફેસ લેસ RTO બનશે : મંત્રી પ્રવીણ માળી
મંત્રી પ્રવીણ માળીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં RTOમાં ભ્રષ્ટાચારને નાથવા માટે એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવશે. આ માટે ફેસ લેસ RTO સુવિધા ઉભી કરાશે એટલે કે સંપુર્ણ ડિજિટલ સેવા જેમાં માણસ માણસને મળશે જ નહીં તો ભ્રષ્ટાચાર થશે જ નહીં. રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીએ ભ્રષ્ટાચાર નાથવા માટે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, "ગુજરાતમાં હવે ફેસ લેસ RTO સુવિધા શરૂ કરવામાં આવશે, જેથી ડિજિટલ સેવાનો વ્યાપ વધશે અને વચેટિયાઓની ભૂમિકા ખતમ થશે."
ખજૂરભાઈ સાથે યુવા સંવાદ; અમુક લોકોનું કામ જ તોડપાણી કરવાનું છે...
લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર નીતિન જાની (ખજૂરભાઈ) એ યુવાનોને પ્રેરણા આપતા કહ્યું કે, "યુવાનોએ અભ્યાસની સાથે નાનો બિઝનેસ પણ શરૂ કરવો જોઈએ. સમયનો વ્યય ન કરો." ટીકાકારોને જવાબ આપતા તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જે લોકોનું કામ માત્ર નકારાત્મકતા ફેલાવવાનું છે, તેમને જવાબ આપીને તેઓ પોતાનો સમય બગાડવા માંગતા નથી. નીતિન જાનીને જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યો કે તમે ગરીબો માટે આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છો, છતાં અમુક લોકો તમારો વિરોધ કરતા હોય છે, તો આવા લોકોને તમે જવાબ આપવાનું કેમ ટાળો છે. આ સવાલના જવાબમાં નીતિન જાનીએ કહ્યું કે જે લોકોનું કામ જ સવારે ઉઠીને તોડપાણી કરવાનું છે, એમને જવાબ આપવામાં હું સમય બગાડતો નથી.
Zee Bharat Youth Fest 2026: ગુજરાતની ST બસો રોજ બેવાર ચંદ્ર સુધી આંટા મારીએ એટલું અંતર કાપે છે- પ્રવિણ માળી
GEN-Zએ અભ્યાસની સાથે-સાથે નાનામાં નાનો બિઝનેસ પણ કરવો જોઈએઃ નીતિન જાની
યુથ ફેસ્ટમાં નીતિન જાનીએ યુવાઓને અપીલ કરી કે આજના યુથે અભ્યાસની સાથે-સાથે નાનામાં નાનો બિઝનેસ પણ કરવો જોઈએ. તમારો સમય વેસ્ટ ના કરો. મેં પણ ભૂલ કરી છે અને હું 7 વર્ષ પછી બિઝનેસમાં આવ્યો, નહીંતર હાલ હું ક્યાં હોત.
Zee Bharat Youth Fest : જે લોકોનું કામ જ સવારે ઉઠીને તોડબાજીનું છે, એમને જવાબ આપવામાં હું સમય બગાડતો નથી
AI ડેટાને રિપ્લેસ કરી શકે છે, પરંતુ અનુભવને નહીં : રામ મોરી
AI ભવિષ્યમાં લેખકોનું સ્થાન લેશે ? આ સવાલના જવાબમાં નૈષેધ પુરાણીએ જણાવ્યું કે AI ચિંતાનો વિષય છે, પરંતુ વ્યક્તિનું સંપૂર્ણ સ્થાન નહીં લઈ શકે, કારણ કે કમાન્ડ તો વ્યક્તિને આપવાનો છે. તેથી જ્યાં સુધી આપણામાં નોલેજ હશે, જ્યાં સુધી આપણે તેને લડત આપીશું ત્યાં સુધી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ અંગે લેખક રામ મોરીએ જણાવ્યું કે, AI ડેટાને રિપ્લેસ કરી શકે છે, પરંતુ અનુભવને નહીં.
'લવારી' ફેમ મનન-ચિરાયૂએ ખોલ્યા સફળતાના રહસ્યો: યુવાનો માટે યાદગાર સંવાદ
ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં દેશના ટોપ ક્રિએટર્સ અને ઈન્ફ્લુએન્સર્સે યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો. ગુજરાતી યુવાનોના ફેવરિટ અને 'લવારી' પોડકાસ્ટ ફેમ મનન દેસાઈ અને ચિરાયૂ મિસ્ત્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં યુવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી. હળવી પળોની સાથે તેમણે કરિયર અને ક્રિએટિવિટી વિશેના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા, જે યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થયા.
સરકારની નવી જાહેરાતો અને રોડ સેફ્ટી ડ્રાઈવ
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આ કાર્યક્રમમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમના હસ્તે 100 મીટર રોડ સેફ્ટી ડ્રાઈવનો પ્રારંભ કરાયો અને 'Generation Z ભારત' પોસ્ટરનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ગુજરાતના યુથ આઈકોન્સનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
દિવસભરના મુખ્ય આકર્ષણો
આ યુથ ફેસ્ટમાં મનોરંજન અને જ્ઞાનનો સચોટ સમન્વય જોવા મળ્યો છે. બપોરે 1:00 કલાકે અખંડસ્વામીએ યુવાનોને જીવનના મૂલ્યો વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. બપોરે 3:00 કલાકે નવા જમાનાના આંત્રપ્રિન્યોર્સ (Entrepreneurs) એ તેમની સફળતાની ગાથા શેર કરી. સાંજે 5:00 કલાકે 'લવારી' ગ્રુપના મનન દેસાઈ અને તેમની ટીમ યુવાનોને હાસ્યના હીલોળે ચડાવી હતી. સાંજે રાજ્યના ડેપ્યૂટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ હાજર રહીને ટ્રાફિક નિયમો અને સુરક્ષા અંગે વિશેષ જાગૃતિ સેશનમાં ભાગ લીધો હતો. આ મહામેળામાં હર્ષ સંઘવીએ દેશના યૂથ માટે GEN-Z ચેનલનો પ્રારંભ પણ કરાવ્યો હતો.
ઝી મીડિયાની આ પહેલ દેશના યુવાનોને એક નવી દિશા આપનારી સાબિત થઈ રહી છે. માત્ર મનોરંજન જ નહીં, પણ કારકિર્દી, ટેકનોલોજી અને સામાજિક જવાબદારી જેવા વિષયો પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરવા માટે 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ' એક આદર્શ મંચ પૂરો પાડી રહ્યો છે.
