Zee Bharat Youth Fest : જે લોકોનું કામ જ સવારે ઉઠીને તોડબાજીનું છે, એમને જવાબ આપવામાં હું સમય બગાડતો નથી
Zee Bharat Youth Fest 2026 : અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયેલા ‘ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ’માં નીતિન જાનીએ યુવાઓ સાથે સંવાદ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે કેટલાક લોકોનું કામ માત્ર તોડપાણી કરવાનું હોય છે, તેથી તેઓ આવા લોકોનો જવાબ આપીને સમય બગાડતા નથી. સમય સારા કાર્યમાં વાપરવો વધુ મહત્વનો છે.
- Zee મીડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ'નું આયોજન
- અમુક લોકોનું કામ જ તોડપાણી કરવાનું છે : નીતિન જાની
- આવા લોકોને જવાબ આપીને હું સમય વેડફવા માંગતો નથી : નીતિન જાની
Zee Bharat Youth Fest 2026 : Zee મીડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશના ઘણા લોકપ્રિય કલાકારો, ગાયકો, હાસ્ય કલાકારો, ફિલ્મ દિગ્દર્શકોએ હાજરી આપી. આ ફેસ્ટમાં ખજૂરભાઈ તરીકે ઓળાખાતા નીતિન જાનીએ પણ હાજરી આપી હતી અને યુવાઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો.
Zee Bharat Youth Fest 2026 Live : ભ્રષ્ટાચારને નાથવા ગુજરાતમાં ફેસ લેસ RTO બનશે : મંત્રી પ્રવીણ માળી
અમુક લોકોનું કામ જ તોડપાણી કરવાનું છે : નીતિન જાની
આ દરમિયાન નીતિન જાનીને જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યો કે તમે ગરીબો માટે આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છો, છતાં અમુક લોકો તમારો વિરોધ કરતા હોય છે, તો આવા લોકોને તમે જવાબ આપવાનું કેમ ટાળો છે. આ સવાલના જવાબમાં નીતિન જાનીએ કહ્યું કે જે લોકોનું કામ જ સવારે ઉઠીને તોડપાણી કરવાનું છે, એમને જવાબ આપવામાં હું સમય બગાડતો નથી.
તોડબાજી કરતા હોય એને જવાબ આપવામાં માનતો નથી, તમારો વિરોધ કોણ કરે છે, તે પણ જરૂરી છે. જેનું કામ જ સવારે ઉઠીને ગામનું તોડપાણી કરવાનું કામ કરે છે, તેવા લોકોને જવાબ આપીને મતલબ શું છે.
આવા લોકોને જવાબ આપીને હું સમય વેડફવા માંગતો નથી : નીતિન જાની
આ લોકોને જવાબ આપવામાં સમય બગાડવા કરતાં હું એ સમય સારા કામ માટે ફાળવું છું, આવા લોકોને જવાબ આપવો હું યોગ્ય માનતો નથી, એમનું કામ જ સવારે ઉઠીને કોઈનો તોડ કરીને પૈસા પડાવવાનું છે. તેથી તેમને જવાબ આપીને હું સમય વેડફવા માંગતો નથી. આજની યુવા પેઢીને પણ સલાહ આપું છુ કે, જો કોઈ વિરોધ કરે છે, તેને જવાબ આપવા કરતાં મહેનત કરીને બે પૈસા કમાવવામાં સમય આપવો જોઈએ.
