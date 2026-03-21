ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ: 'લવારી' ફેમ મનન દેસાઈ-ચિરાયૂએ ખોલ્યા સફળતાના રહસ્યો: યુવાનો માટે યાદગાર સંવાદ
ZEE Bharat Youth Fest: ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં દેશના ટોપ ક્રિએટર્સ અને ઈન્ફ્લુએન્સર્સે યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો. ગુજરાતી યુવાનોના ફેવરિટ અને 'લવારી' પોડકાસ્ટ ફેમ મનન દેસાઈ અને ચિરાયૂ મિસ્ત્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં યુવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી. હળવી પળોની સાથે તેમણે કરિયર અને ક્રિએટિવિટી વિશેના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા, જે યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થયા.
- અમદાવાદના આંગણે ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ
- યુવા શક્તિ અને આધુનિક વિચારધારાનો મહાકુંભ
- મનન અને ચિરાયૂએ ગુજરાતી યુવાનોને આપી પ્રેરણા
- નન-ચિરાયૂએ ખોલ્યા સફળતાના રહસ્યો
ZEE Bharat Youth Fest: ગુજરાતની હેરીટેજ સિટી અમદાવાદ અત્યારે એક અલગ જ રંગમાં રંગાયું છે. અમદાવાદના આંગણે ZEE મીડિયા દ્વારા ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટનું આયોજન કરાયું છે. અમદાવાદના આંગણે ભરાયેલા આ યૂથ આઈકોન્સના મહામેળાએ સમગ્ર રાજ્યના યુવાનોમાં એક નવો ઉત્સાહ ભરી દીધો છે. ગુજરાતી યુવાનોના ફેવરિટ અને 'લવારી' પોડકાસ્ટ ફેમ મનન દેસાઈ અને ચિરાયૂ મિસ્ત્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં યુવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી. હળવી પળોની સાથે તેમણે કરિયર અને ક્રિએટિવિટી વિશેના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા.
નવા યુગની નવી ચેનલ: 'GEN-Z' નો પ્રારંભ
ZEE મીડિયાએ દેશના યુવાનોની નાડ પારખીને એક ઐતિહાસિક કદમ ઉઠાવ્યું છે. આ ફેસ્ટ દરમિયાન દેશના યુથ માટે ખાસ GEN-Z ચેનલનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચેનલ માત્ર સમાચાર નહીં, પણ યુવાનોના પ્રશ્નો, તેમની મહત્વાકાંક્ષાઓ અને તેમના અવાજને વાચા આપવાનું પ્લેટફોર્મ બનશે.
નેતા, અભિનેતા અને એન્ટરપ્રિન્યોર્સનો સંગમ
આ ફેસ્ટની સૌથી મોટી વિશેષતા એ રહી કે અહીં રાજકારણના દિગ્ગજ નેતાઓ, બોલિવૂડના જાણીતા અભિનેતાઓ અને ન્યુ-એજ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ એક જ મંચ પર જોવા મળ્યા. આધુનિક બિઝનેસ આઈડિયાઝ ધરાવતા નવા યુગના સાહસિકો સાથે ખાસ ચર્ચાઓ યોજાઈ હતી. કાર્યક્રમમાં ખાસ કરીને એન્ટરપ્રેનિયોરશીપ (ઉદ્યોગસાહસિકતા) અને ડિજિટલ સુરક્ષા જેવા ગંભીર અને વર્તમાન સમયના અનિવાર્ય વિષયો પર ઊંડાણપૂર્વક વાતચીત કરવામાં આવી હતી.
ક્રિએટર્સ અને ઈન્ફ્લુએન્સરનો જમાવડો
આજના સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં યુવાનો કોની સાથે કનેક્ટ થાય છે? ચોક્કસપણે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ સાથે! ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં દેશના ટોપ ક્રિએટર્સ અને ઈન્ફ્લુએન્સર્સે યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો. ગુજરાતી યુવાનોના ફેવરિટ અને 'લવારી' પોડકાસ્ટ ફેમ મનન દેસાઈ અને ચિરાયૂ મિસ્ત્રીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં યુવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી. હળવી પળોની સાથે તેમણે કરિયર અને ક્રિએટિવિટી વિશેના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા, જે યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થયા.
જુઓ મનન દેસાઈ અને ચિરાયૂ મિસ્ત્રીનો યુવાનો સાથે સંવાદ...
ZEE મીડિયાની આ પહેલ માત્ર એક ઈવેન્ટ નથી, પણ બદલાતા ભારતની તસવીર છે. અમદાવાદમાં યોજાયેલો આ ફેસ્ટ સાબિત કરે છે કે જો યુવાનોને સાચું માર્ગદર્શન અને પ્લેટફોર્મ મળે, તો તેઓ દેશના વિકાસમાં સિંહફાળો આપી શકે છે.
