Zee Bharat Youth Fest : ખજૂરભાઈથી લઈને ઈશાની દવેનો કોન્સર્ટ, Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટનું દિવસભરનું શિડ્યુલ જાણો
Zee Bharat Youth Fest 2026 : અમદાવાદના આંગણે ZEE 24 કલાક ભવ્ય ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) લાવી રહ્યું છે. 21 માર્ચ, 2026 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત યુવાઓને સાંકળતો આ યૂથ ફેસ્ટ ખાસ બની રહેવાનો છે. જેમાં નવા જમાનાના યૂથ આઈકોનનું સન્માન કરાશે, તો સાથે જ ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાની, અખંડસ્વામી, રામ મોરી, ઈશાની દવે, નૈષેધ પુરાણી અને લવારી ગ્રૂપ જેવા યુવા આઈકોનને મળવાનો મોકો પણ મળશે.
Ahmedabad Youth Festival : અમદાવાદના આંગણે ગુજરાતની નવી પેઢી માટે ભવ્ય ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ યૂથ ફેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતની યુવા પેઢીને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે, જ્યાં ગુજરાતના ખ્યાતનામ એક્સપર્ટસ તેમને માર્ગદર્શ આપશે, જેનાથી યુવા પ્રતિભા ખીલી ઉઠે. તો સાથે આ યૂથ ફેસ્ટ મનોરંજનથી ભરપૂર પણ રહેશે. યૂથ ફેસ્ટ અમદાવાદની Generation Z માટે મ્યૂઝિક, ઈન્સ્પીરેશન અને ટેલેન્ટનો સંગમ બની રહેશે.
21 માર્ચ, 2026 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં દિવસભર આ યૂથ ફેસ્ટ ચાલશે. જેમાં એક તરફ કોમેડી અને મનોરંજનનો તડક હશે, તો બીજી તરફ નવી પેઢી માટે આદ્યાત્મિક સેશન હશે, ટ્રાફિક સેફ્ટીના લેશન મળશે, તો સાહિત્યની ગપ્પા ગોષ્ઠી પણ હશે. આ ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) દિવસભર શું શું થશે, કયા આમંત્રિતોના સેશન ક્યારે યોજાશે, આ રહ્યું તેનું શિડ્યુલ.
સવારે 11.00 કલાકે : યૂથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ, જેમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી કૌશિક વેંકરિયા તથા પ્રવીણ માળી
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
બપોરે 12.00 કલાકે : નીતિન જાની ઉર્ફે ખજૂરભાઈ સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
બપોરે 1.00 કલાકે : અખંડસ્વામી સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
બપોરે 2.00 કલાકે : નૈષેધ પુરાણી અને રામ મોરી સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
બપોરે 3.00 કલાકે : નવા જમાનાના આંત્રપ્રિન્યોર સાથે સેશન, જેઓ યૂથને સ્ટાર્ટઅપ જર્ની, ઈનોવેશન માટે માહિતી પ્રદાન કરશે
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
બપોરે 4.00 કલાકે : રોડ સેફ્ટી પર સેશન
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ
સાંજે 5.00 કલાકે : લવારી ગ્રુપના મનન દેસાઈ અને તેમની ટીમ સાથે કોમેડી સેશન
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ
સાંજે 6.00 કલાકે : ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે વિવિધ કાર્યક્રમ
- 100 મીટર રોડ સેફ્ટી ડ્રાઇવ
- Generation Z ભારત પોસ્ટરનું અનાવરણ
- ગુજરાતના યૂથ આઇકોનનું સન્માન
- સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ
સાંજે 8.00 કલાકે : ગુજરાતી સિંગર ઈશાની દવેની મ્યૂઝિક કોન્સર્ટ
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ
આ કાર્યક્રમને ‘Realme’ દ્વારા પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સહ-ભાગીદાર તરીકે ‘Vasant Masala Pvt. Ltd. & Orbit Wires and Cables છે, જ્યારે યુવાનોના સ્ટાઈલ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ‘Killer X’ ફેશન પાર્ટનર તરીકે જોડાયું છે.
