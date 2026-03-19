ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratZee Bharat Youth Fest : ખજૂરભાઈથી લઈને ઈશાની દવેનો કોન્સર્ટ, Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટનું દિવસભરનું શિડ્યુલ જાણો

Zee Bharat Youth Fest : ખજૂરભાઈથી લઈને ઈશાની દવેનો કોન્સર્ટ, Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટનું દિવસભરનું શિડ્યુલ જાણો

Zee Bharat Youth Fest 2026 : અમદાવાદના આંગણે ZEE 24 કલાક ભવ્ય ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) લાવી રહ્યું છે. 21 માર્ચ, 2026 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત યુવાઓને સાંકળતો આ યૂથ ફેસ્ટ ખાસ બની રહેવાનો છે. જેમાં નવા જમાનાના યૂથ આઈકોનનું સન્માન કરાશે, તો સાથે જ ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાની, અખંડસ્વામી, રામ મોરી, ઈશાની દવે, નૈષેધ પુરાણી અને લવારી ગ્રૂપ જેવા યુવા આઈકોનને મળવાનો મોકો પણ મળશે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:55 PM IST

Zee Bharat Youth Fest : ખજૂરભાઈથી લઈને ઈશાની દવેનો કોન્સર્ટ, Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટનું દિવસભરનું શિડ્યુલ જાણો

Ahmedabad Youth Festival : અમદાવાદના આંગણે ગુજરાતની નવી પેઢી માટે ભવ્ય ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ યૂથ ફેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતની યુવા પેઢીને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે, જ્યાં ગુજરાતના ખ્યાતનામ એક્સપર્ટસ તેમને માર્ગદર્શ આપશે, જેનાથી યુવા પ્રતિભા ખીલી ઉઠે. તો સાથે આ યૂથ ફેસ્ટ મનોરંજનથી ભરપૂર પણ રહેશે. યૂથ ફેસ્ટ અમદાવાદની Generation Z માટે મ્યૂઝિક, ઈન્સ્પીરેશન અને ટેલેન્ટનો સંગમ બની રહેશે. 

21 માર્ચ, 2026 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં દિવસભર આ યૂથ ફેસ્ટ ચાલશે. જેમાં એક તરફ કોમેડી અને મનોરંજનનો તડક હશે, તો બીજી તરફ નવી પેઢી માટે આદ્યાત્મિક સેશન હશે, ટ્રાફિક સેફ્ટીના લેશન મળશે, તો સાહિત્યની ગપ્પા ગોષ્ઠી પણ હશે. આ ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટ (Zee Bharat Youth Fest) દિવસભર શું શું થશે, કયા આમંત્રિતોના સેશન ક્યારે યોજાશે, આ રહ્યું તેનું શિડ્યુલ.

સવારે 11.00 કલાકે : યૂથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ, જેમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી કૌશિક વેંકરિયા તથા પ્રવીણ માળી 
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

બપોરે 12.00 કલાકે : નીતિન જાની ઉર્ફે ખજૂરભાઈ સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

બપોરે 1.00 કલાકે : અખંડસ્વામી સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

બપોરે 2.00 કલાકે : નૈષેધ પુરાણી અને રામ મોરી સાથે Engaging Youth Session
સ્થળ :ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

બપોરે 3.00 કલાકે : નવા જમાનાના આંત્રપ્રિન્યોર સાથે સેશન, જેઓ યૂથને સ્ટાર્ટઅપ જર્ની, ઈનોવેશન માટે માહિતી પ્રદાન કરશે
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

બપોરે 4.00 કલાકે : રોડ સેફ્ટી પર સેશન
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ

સાંજે 5.00 કલાકે : લવારી ગ્રુપના મનન દેસાઈ અને તેમની ટીમ સાથે કોમેડી સેશન
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ

સાંજે 6.00 કલાકે : ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે વિવિધ કાર્યક્રમ 

  • 100 મીટર રોડ સેફ્ટી ડ્રાઇવ
  • Generation Z ભારત પોસ્ટરનું અનાવરણ
  • ગુજરાતના યૂથ આઇકોનનું સન્માન
  • સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ

સાંજે 8.00 કલાકે : ગુજરાતી સિંગર ઈશાની દવેની મ્યૂઝિક કોન્સર્ટ
સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ

આ કાર્યક્રમને ‘Realme’ દ્વારા પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સહ-ભાગીદાર તરીકે ‘Vasant Masala Pvt. Ltd. & Orbit Wires and Cables છે, જ્યારે યુવાનોના સ્ટાઈલ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ‘Killer X’ ફેશન પાર્ટનર તરીકે જોડાયું છે.
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

