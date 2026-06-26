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ગુજરાત એટલે ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ નહીં, ડ્રગ માફિયાઓનું ‘ડેડ એન્ડ’! આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસે જાણી લો મિશન ડ્રગ્સ ફ્રી ગુજરાત

૨૬મી જૂન એટલે કે 'આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસ'. સૌથી લાંબી દરિયાઈ સીમા ધરાવતા રાજ્ય ગુજરાતને ડ્રગ ફ્રી સ્ટેટ બનાવવા અને ડ્રગ્સના દૂષણને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકવા ગુજરાત પોલીસ એક્ટિવ બની છે. માફીયાઓના ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરવા માટેના નીતનવા કાવતરાને આપણી ગુજરાત પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સી નિષ્ફળ કરી નાંખે છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસે જાણો ગુજરાતે કેટલા કરોડનું ડ્રગ્સ પકડી માફિયાઓને જેલમાં ધકેલી દીધા છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 26, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:36 PM IST
ગુજરાત એટલે ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ નહીં, ડ્રગ માફિયાઓનું ‘ડેડ એન્ડ’! આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસે જાણી લો મિશન ડ્રગ્સ ફ્રી ગુજરાત

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalak Digitalના એડિટોરિયલ હેડ. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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