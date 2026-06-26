/ગુજરાત એટલે ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ નહીં, ડ્રગ માફિયાઓનું ‘ડેડ એન્ડ’! આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસે જાણી લો મિશન ડ્રગ્સ ફ્રી ગુજરાત

રાજ્યમાં નશાના કારોબારને ડામવામાં કરવામાં આવેલી છેલ્લા પાંચ વર્ષની વિગતો જોઈએ તો ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ માત્ર કાગળ પર નથી. અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને ઈરાન એ વિશ્વમાં અફીણ અને હેરોઈન ઉત્પાદનનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે. ગુજરાતની દરિયાઈ સીમા પાકિસ્તાન અને ઈરાનની બિલકુલ નજીક હોવાથી દરિયાઈ માર્ગે અહીં પહોંચવું ભૌગોલિક રીતે સૌથી ટૂંકું અને સરળ પડે છે. દેશમાં સૌથી લાંબો દરિયાકાંઠો ગુજરાત ધરાવે છે.
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કોસ્ટલ બેલ્ટમાં આશરે ૧૪૪ જેટલા નિર્જન ટાપુઓ અને અસંખ્ય નાની ખાડીઓ (Creeks) આવેલી છે. ડ્રગ સ્મગલર્સ રાત્રિના અંધારામાં અથવા ખરાબ હવામાનનો લાભ લઈને આ નિર્જન વિસ્તારોમાં કન્સાઇનમેન્ટ 'ડમ્પ' (છુપાવી) કરી દે છે, જેને સ્થાનિક પેડલર્સ પછીથી ઓપરેટ કરે છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓ (NCB, ATS અને કોસ્ટ ગાર્ડ)ના વિશ્લેષણ મુજબ, ડ્રગ માફિયાઓ ગુજરાતનો ઉપયોગ વપરાશ માટે નહીં, પરંતુ ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ તરીકે કરે છે.
છેલ્લા ૫ વર્ષના સત્તાવાર આંકડા
કેસ અને ધરપકડ : છેલ્લા ૫ વર્ષમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ૩,૭૦૦થી વધુ ગુના નોંધીને ૫,૩૪૬થી વધુ આરોપીઓની ધરપકડ
જપ્તીની કિંમત : આ ગાળા દરમિયાન અંદાજે ૧૩૬ ટન જેટલો ૧૩,૬૦૦ કરોડ રૂપિયાનો નશીલો પદાર્થ જપ્ત કરાયો છે.
કેમ ગુજરાતમાં સક્રિય પણે ડ્રગ્સ વિરોધી કામગીરી થાય છે.
AI આધારિત 'NARIT' સોફ્ટવેર
ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ વ્યુહાત્મક એક્શન પ્લાન
|ANTF ની સ્થાપના:
|ડ્રગ્સના આંતરરાષ્ટ્રીય તાર અને સપ્લાય ચેઈનને તોડવા ખાસ 'એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ' કાર્યરત
|સ્થાનિક પોલીસને સત્તા :
|રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એસ. મલિકની સૂચનાથી હવે માત્ર SOG કે ATS જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન પણ નાર્કોટિક્સના કેસ કરી તેની સીધી તપાસ કરી શકશે.
|માઇક્રો-લેવલ એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલ :
|ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોના છેવાડાના ગામડાઓ સુધી નશાનો વ્યાપ રોકવા દરેક જિલ્લામાં ડેડિકેટેડ સેલની રચના કરવા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગુજરાત પોલીસની સક્રિય
|વર્ષ 2020
|315 કેસ
|5 મહિના
|584 કેસ
સી. ટેકનોલોજીકલ ક્રેકડાઉન
|NARIT AI:
|ગુજરાત પોલીસે દેશમાં પ્રથમવાર નાર્કોટિક્સ એનાલિસિસ માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ AI ટૂલ લોન્ચ કર્યું છે, જે ડ્રગ કેસોના જૂના ડેટાબેઝ, ઇન્ટરનેશનલ મની ટ્રેઇલ અને ગુનેગારોના નેટવર્કને લિંક કરે છે.
|ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ (Operation Mule Hunt):
|ડ્રગ્સના વેપારમાં થતા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને સાયબર કડીઓને ટ્રેક કરવા માટે સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આ ઓપરેશનમાં જોતરવામાં આવી છે.
|આઉટ-ઓફ-ટર્ન પ્રમોશન પોલિસી :
|ડ્રગ નેટવર્કને પર્દાફાશ કરનાર નીચલા સ્તરના પોલીસ કર્મચારીઓનું મનોબળ વધારવા માટે સરકારે સમય પહેલા પ્રમોશન આપવાની નીતિ મંજૂર કરી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો માનવીય અભિગમ:
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના મતે, "આ લડાઈ માત્ર ગુનેગારોને પકડવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ નશાના દલદલમાં ધકેલાઈ ગયેલા રાજ્યના યુવાધનને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની પણ છે." આ વિચારધારા સાથે રાજ્ય સરકાર ગુનેગારો સામે વજ્ર જેવી કડક હોવાની સાથે-સાથે નશાના ભોગ બનેલા યુવાનો માટે અત્યંત સંવેદનશીલ છે. જે અંતર્ગત વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રને વધુ સુદ્રઢ અને આધુનિક બનાવાયા છે. તેઓ પુનઃ સન્માનભેર સમાજની મુખ્ય ધારામાં જોડાઈ શકે તે માટે યુવાનોને યોગ્ય કાઉન્સિલિંગ અને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ વિરોધી દિવસના અવસરે ગુજરાત પોલીસની આ આક્રમક નીતિઓ, ટેકનોલોજીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ અને સરકારનો મક્કમ ઈરાદો દેશભરના રાજ્યો માટે એક રોલ મોડેલ બન્યું છે. ગુજરાત ‘ડ્રગ-ફ્રી સ્ટેટ’ બનવાની દિશામાં અવિરત અને મક્કમ પગલે આગળ વધી રહ્યું છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧ : વિશ્વમાં અફીણ અને હેરોઈન ઉત્પાદનના સૌથી મોટા કેન્દ્રો કયા દેશો છે?
જવાબ : અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને ઈરાન વિશ્વમાં અફીણ અને હેરોઈન ઉત્પાદનના સૌથી મોટા કેન્દ્રો છે.
પ્રશ્ન ૨ : ડ્રગ સ્મગલર્સ કયા ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં ડ્રગ્સનું કન્સાઇનમેન્ટ 'ડમ્પ' કરે છે?
જવાબ : સ્મગલર્સ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કોસ્ટલ બેલ્ટમાં આવેલા નિર્જન ટાપુઓ અને નાની ખાડીઓ (Creeks)માં ડ્રગ્સ છુપાવે છે.
પ્રશ્ન ૩ : રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓના વિશ્લેષણ મુજબ ડ્રગ માફિયાઓ ગુજરાતનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે?
જવાબ : ડ્રગ માફિયાઓ ગુજરાતનો ઉપયોગ વપરાશ માટે નહીં, પરંતુ ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ તરીકે કરે છે.
પ્રશ્ન ૪ : છેલ્લા ૫ વર્ષમાં NDPS એક્ટ હેઠળ કેટલા ગુના નોંધીને કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે?
જવાબ : છેલ્લા ૫ વર્ષમાં ૩,૭૦૦થી વધુ ગુના નોંધીને ૫,૩૪૬થી વધુ આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ છે.
પ્રશ્ન ૫ : છેલ્લા ૫ વર્ષના ગાળા દરમિયાન અંદાજે કેટલા કરોડ રૂપિયાનો નશીલો પદાર્થ જપ્ત કરાયો છે?
જવાબ : આ ગાળા દરમિયાન અંદાજે ૧૩,૬૦૦ કરોડ રૂપિયાનો (૧૩૬ ટન જેટલો) નશીલો પદાર્થ જપ્ત કરાયો છે.
પ્રશ્ન ૬ : દેશમાં કયા રાજ્યે સત્તાવાર રીતે સૌપ્રથમ ‘ડ્રગ રિવોર્ડ પોલિસી’ અમલી બનાવી છે?
જવાબ : ગુજરાત રાજ્યે સત્તાવાર રીતે ‘ડ્રગ રિવોર્ડ પોલિસી’ અમલી બનાવી છે.
પ્રશ્ન ૭ : આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ રેકેટનો પર્દાફાશ કરનારા પોલીસ કર્મચારીઓ માટે સરકારે કઈ ઐતિહાસિક નીતિ અપનાવી છે?
જવાબ : સરકારે આવા બાહોશ પોલીસ કર્મચારીઓ માટે ‘આઉટ-ઓફ-ટર્ન પ્રમોશન’ આપવાની નીતિ અપનાવી છે.
પ્રશ્ન ૮ : ડ્રગ્સના ગુનેગારોની પ્રોફાઈલિંગ અને કનેક્શન ટ્રેકિંગ માટે ગુજરાતે કયો AI સોફ્ટવેર તૈયાર કર્યો છે?
જવાબ : ગુનેગારોના ટ્રેકિંગ માટે ગુજરાત પોલીસે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત ‘NARIT’ સોફ્ટવેર તૈયાર કર્યો છે.
પ્રશ્ન ૯ : ડ્રગ્સના આંતરરાષ્ટ્રીય તાર અને સપ્લાય ચેઈનને તોડવા માટે કઈ ખાસ ફોર્સ કાર્યરત છે?
જવાબ : ડ્રગ સપ્લાય ચેઈનને તોડવા માટે ખાસ 'એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ' (ANTF) કાર્યરત છે.
પ્રશ્ન ૧૦ : ડ્રગ્સના વેપારમાં થતા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને સાયબર કડીઓને ટ્રેક કરવા કયું ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે?
જવાબ : ડિજિટલ અને સાયબર કડીઓને ટ્રેક કરવા માટે સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ’ ચલાવવામાં આવે છે.