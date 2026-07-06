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લાંબો સમય ચાલતી ઉધરસ ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ, ડોક્ટરે જણાવ્યું ઉધરસ સાથે કયા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત હોસ્પિટલ પહોંચવું

વરસાદી વાતાવરણમાં શરદી, ઉધરસ, કફના કેસ વધી જતા હોય છે. આ સમસ્યાને લોકો સામાન્ય માની જાતે જ દવા કરવા લાગે છે. પરંતુ ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના લીધેલી દવા અને લાંબા સમયથી ન મટતી ઉધરસ ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. આ અંગે જરૂરી જાણકારી રાજકોટના કાન-નાક-ગળાના સર્જન ડો હિમાંશુ ઠક્કરે આપી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:54 PM IST
લાંબો સમય ચાલતી ઉધરસ ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ, ડોક્ટરે જણાવ્યું ઉધરસ સાથે કયા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત હોસ્પિટલ પહોંચવું
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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