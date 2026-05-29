/આ 10 સંકેતો દર્શાવે છે કે તમારું હૃદય સ્વસ્થ નથી, પગથી લઈને ત્વચા પર દેખાય છે લક્ષણ

Signs Of Heart Problems: હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય બગડવા પર તેના લક્ષણ શરીરમાં જોવા મળે છે. તેવામાં સમય રહેતા આ વોર્નિંગ સાઇનને ઓળખી લેવામાં આવે તો હાર્ટની બીમારી અને હાર્ટ એટેક જેવી સ્થિતિથી બચી શકાય છે.
Heart Health: હ્રદયનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થાય તો શરીર તેના સંકેત આપવા લાગે છે. શરીર પર એવા ઘણા લક્ષણ નજર આવે છે જે જણાવે છે કે શરીર સારી રીતે કામ કરી રહ્યું નથી. આ લક્ષણ ત્વચાથી લઈને હાથ-પગમાં જોવા મળી શકે છે. તેને સમય રહેતા ઓળખી લેવામાં આવે તો હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય બગડતા રોકી શકાય છે. તેવામાં અહીં જાણો શરીર પર દેખાતા એવા ક્યા સંકત છે જે હ્રદયના સ્વાસ્થ્યની જાણકારી આપે છે.
હ્રદયનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થવાની વોર્નિંગ સાઇન
પગ જકડાઈ જવા
હંમેશા પદ જકડાવા કે પછી જાંઘ કે નિતંબ પર જકડવા જેવો અનુભવ થયો હાર્ટની કોઈ બામારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
પગ પર ફોલ્લા
જો પગમાં ફોલ્લા પડવા લાગે છે અને જલ્દી સારૂ ન થાય તો તે હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની સહી હોઈ શકે છે. તેવામાં ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે.
જડબામાં દુખાવો
જડબામાં દુખાવો, દાંત અને ગરદન પર અસહજતાનો અનુભવ થવો હાર્ટની બીમારી તરફ ઇશારો કરી શકે છે. તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
પગના વાળ હટી જવા
જો પગ પર વાળ નજર આવવાના અચાનક બંધ થઈ ગયા તો તે ખરાબ બ્લડ સર્કુલેશનનો સંકેત હોઈ શકે છે. હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય બગડવા પર બ્લડ સર્કુલેશન પણ ખરાબ થઈ જાય છે.
વજન વધવું
જો તમારૂ વજન ઝડપથી વધવા લાગે છે કે એક સપ્તાહમાં વજન ખુબ વધેલું જોવા મળે તો તે હાર્ટ ફેલિયર તરફ ઇશારો થઈ શકે છે.
પગમાં સોજા
પગ પર સોજા હોવા ફ્લુઇડ રિટેન્શનને કારણે થઈ શકે છે. તે હાર્ટની સમસ્યાનું કારણ હોઈ શકે છે.
ઠંડો પરસેવો આવવો
જો તમે અચાનક ઠંડો પરસેવાથી પરેશાન રહો છો તો બની શકે હાર્ટની સમસ્યાની સંભાવના વધવા લાગી છે, તેથી સાવધાન થઈ જશો.
ધબકારા અનિયમિત થવા
હ્રદયના ધબકારા અનિયમિત જવા હાર્ટની સમસ્યાનો સૌથી મોટો સંકેત હોઈ શકે છે. આવું હંમેશા થાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
હાથ, ખભામાં દુખાવો થવો
હાથના ઉપરના ભાગ કે પછી ખભામાં દુખાવો થવો હાર્ટ રોગનું કારણ હોઈ શકે છે. જો દુખાવો એકદમ થાય તો તે હાર્ટ એટેકનો સંકેત હોઈ શકે છે.
હંમેશા થાક રહેવો
દરેક સમયે થાક રહેવો અને નબળાઈનો અનુભવ થાય તો હાર્ટની સમસ્યા તરફ ઇશારો થઈ શકે છે. કારણ વગર આવું સામાન્ય નથી.
કઈ રીતે રાખશો હાર્ટનું ધ્યાન
હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને સારૂ રાખવા માટે ધૂમ્રપાન અને તમાકુનું સેવન છોડી દો.
દરરોજ એક્સરસાઇઝ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ઓછામાં ઓછી દરરોજ 30થી 60 મિનિટ કસરત કરો.
હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને સારૂ રાખતું ડાયટ લો. ખાનપાનમાં શાકભાજી, ફળ,બીન્સ, દાળ, લીન મીટ, માછલી, લો ફેટ કે ફેટ ફ્રી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, પૂર્ણ અનાજ અને હેલ્ધી ફેક્ટ્સનું સેવન કરો.
આ વાતનું ધ્યાન રાખો
પ્રયાસ કરો કે તમે નમક કે હાઈ સોડિયમ મીલ્સ ન લો. તે સિવાય હાઈ સુગર, સુગરયુક્ત ડ્રિંક્સ, આલ્કોહોલ, રિફાઇન્ડ કાર્બ્સ, હાઈ સેચુરેટેડ ફૂડ્સ, પ્રોસેસ્ડ મીટ, સેચુરેટેડ ફેટ અને ટ્રાન્સ ફેટના સેવનથી બચો.