/ડાયાબિટીસના આ 11 ચેતવણીરૂપ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: ICMR રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

Diabetes Warning Signs: ડાયાબિટીસ એક મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર છે, જેમાં શરીરની અંદર બ્લડ સુગર કે ગ્લૂકોઝનું સ્તર સામાન્યથી વધી જાય છે. ડાયાબિટીસ એક એવી સ્થિતિ છે જે સપૂર્ણ રીતે ઠીક થતી નથી પરંતુ વ્યક્તિ તેને મેનેજ કરી જીવી શકે છે. તેના પર ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) ના મેડિકલ જનરલમાં ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચમાં છપાયેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ડાયાબિટીસના શરૂઆતી લક્ષણ કેવા જોવા મળે છે અને આ લક્ષણોને કઈ રીતે ઓળખી શકાય છે.
ડાયાબિટીસની વોર્નિંગ સાઇન અને લક્ષણ
ડાયાબિટીસમાં શરીર વર્ષો પહેલા ડેમેજ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. લક્ષણ ઓળખતા પહેલા સમસ્યા થોડી-થોડી ઉદ્ભવતી રહે છે. તેવામાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસમાં આ વોર્નિંગ સાઇન નજર આવી શકે છે.
ડાયાબિટીસના લક્ષણોમાં વારંવાર પેશાબ લાગવો, ખુબ વધુ તરસ લાગવી અને ખૂબ ભૂખ લાગવી સામેલ છે. આ સિવાય બ્લડ સુગરનું વધી જવું અને બેચેની થવી અને શરીરમાં દુખાવો રહેવા જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળી શકે છે.
પ્રી-ડાયાબિટીસને ઓળખવી પણ જરૂરી
પ્રીડાયાબિટીસ સ્ટેજમાં ડાયાબિટીસ થવાનો ખતરો વધી જાય છે. પ્રીડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિને ભોજન કર્યાની 2-3 કલાક બાદ બ્લડ સુગર ઘટવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. આ ઇંસુલિન મેટાબોલિઝ્મ બગડવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. તેવામાં વ્યક્તિએ સ્ક્રીનિંગ કે ડાયાબિટીસનો ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
ક્યા લોકોમાં ડાયાબિટીસનું જોખમ વધુ હોય છે
ઘણા અભ્યાસમાં તે વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ડાયાબિટીસનો ખતરો ક્યા લોકોને વધુ રહે છે. તેવામાં કેટલાક રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે જે વ્યક્તિમાં ડાયાબિટીસનું કારણ બની શકે છે.