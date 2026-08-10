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  • /ડાયાબિટીસના આ 11 ચેતવણીરૂપ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: ICMR રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

ડાયાબિટીસના આ 11 ચેતવણીરૂપ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: ICMR રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

Diabetes Symptoms:  ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચમાં છપાયેલા રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ડાયાબિટીસની વોર્નિંગ સાઇન કઈ છે અને ડાયાબિટીસ થવા પર ક્યા લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણની સમય રહેતા ઓળખ કરવામાં આવે તો ડાયાબિટીસને મેનેજ કરી શકાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:23 PM IST
ડાયાબિટીસના આ 11 ચેતવણીરૂપ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: ICMR રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ડાયાબિટીસના આ 11 ચેતવણીરૂપ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: ICMR રિપોર્ટમાં ખુલાસો
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