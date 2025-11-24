Kidney Health: શિયાળામાં થતી આ 3 ભુલના કારણે વધે છે પથરી થવાનું અને કિડની ડેમેજ થવાનું જોખમ
Kidney Health: કિડની સ્ટોન કિડનીને પ્રભાવિત કરતી ગંભીર સમસ્યા છે. ઠંડીની ઋતુમાં લોકોની 3 ભુલના કારણે કિડની સ્ટોનનું જોખમ વધી જાય છે. આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં કિડની ડેમેજ કરે તેવી ભુલો કઈ કઈ છે.
Kidney Health: કિડની સ્ટોન સામાન્ય પરંતુ ગંભીર સમસ્યા છે. જેને પથરી પણ કહેવામાં આવે છે. પથરીને તુરંત ઠીક કરવામાં ન આવે તો તેના કારણે ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. કિડનીમાં પથરી ત્યારે બને છે જ્યારે મિનરલ્સ અને સોલ્ટ એકબીજા સાથે મળી ક્રિસ્ટલ બની જાય છે. ક્રિસ્ટલના કારણે તીવ્ર દુખાવો, યુરીનમાં લોહી પડવું, ઇન્ફેક્શન થવું અને ઉલટી જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. શિયાળામાં કિડની સ્ટોનની તકલીફ વધી જતી હોય છે. આમ થવા પાછળ શું કારણ છે અને તેનાથી કેવી રીતે બચી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ.
સામાન્ય રીતે કિડની સ્ટોન થવાનું જોખમ ગરમીના દિવસોમાં વધારે માનવામાં આવે છે. કારણ કે ગરમીમાં વધારે પરસેવો અને ડીહાઇડ્રેશનના કારણે પથરી થવા લાગે છે. પરંતુ આ જોખમ શિયાળામાં પણ વધી જાય છે. શિયાળામાં પણ લોકોને લાઈફ સ્ટાઈલ એવી થઈ જાય છે જે કિડની સ્ટોનનું જોખમ વધારી શકે છે. શિયાળામાં લોકો ઓછું પાણી પીતા હોય છે જેના કારણે ડીહાઇડ્રેશનની તકલીફ વધી જાય છે. તરસ ઓછી લાગે છે તેથી લોકો પાણી પીતા નથી અને શરીરની પાણીની જરૂરિયાત પૂરી ન થતા યુરીન સંબંધિત સમસ્યા વધી જાય છે અને તેના કારણે પથરીનું જોખમ પણ વધે છે. પાણી ઓછું પીવાના કારણે યુરિનમાં મિનરલ્સ અને સોલ્ટ સરળતાથી એકબીજા સાથે ચીપકી જાય છે અને ક્રિસ્ટલ બનવા લાગે છે જે પરિણામે પથરીનું રૂપ લઈ લે છે.
આ ઉપરાંત ઠંડીમાં લોકોને આળસ વધારે આવતી હોય છે ઠંડીના કારણે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી પણ ઘટી જાય છે. ઘણા લોકો તો એક્સરસાઇઝ અને વોક જેવા કામ પણ કરતા નથી. તો વળી કેટલાક લોકો કલાકો સુધી એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરતા હોય છે તેના કારણે શરીરમાં કેલ્શિયમનું સ્તર પ્રભાવિત થાય છે અને તે કિડનીમાં જમા થવા લાગે છે.
શિયાળામાં આહારમાં લોકો ફેટી ફૂડનો સમાવેશ વધારે કરતા હોય છે જે પણ કિડની માટે સારા નથી. કિડની અને સ્વસ્થ રાખવી હોય તો સંતુલિત ભોજન કરવું જોઈએ. વધારે પડતી ખાંડવાળી, તેલવાળી કે કાર્બ્સથી ભરપૂર વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.
કિડની સ્ટોનથી બચવાની રીત
શિયાળામાં પથરીની સમસ્યાથી બચવું હોય તો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું. તરસ ન લાગી હોય તેનો મતલબ એવો નથી કે શરીરને પાણીની જરૂર ન હોય. જે રીતે ઉનાળામાં પાણી પીવું જરૂરી છે તે રીતે જ શિયાળામાં પણ પાણી પીવું જેથી યુરિન પાતળું રહે અને સ્ટોન બનવાનું જોખમ ઘટી જાય. ઠંડીની ઋતુમાં ઓછામાં ઓછું બેથી ત્રણ લિટર પાણી પીવું જોઈએ.
જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની સ્ટોનની તકલીફ પહેલાથી જ છે તો તેમણે શિયાળા દરમિયાન નટ્સ, મગફળી, પાલક, રેડ મીટ, ચીઝ અને ડેરી પ્રોડક્ટ વધારે ખાવાથી બચવું. આવી વસ્તુમાં પ્રોટીન અને ઓક્સાઇડ વધારે હોય છે જે કિડની સ્ટોન ઝડપથી બનાવે છે.
શિયાળા દરમિયાન નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરવાનું રાખો તેનાથી કિડની હેલ્ધી રહે છે અને યુરિન સ્લો પણ ઠીક રહે છે.
વધારે પડતું વજન પણ કિડની સ્ટોન સહિતની સમસ્યાનુ જોખમ વધારે છે. તેથી પ્રયત્ન કરો કે શરીરનું વજન મેન્ટેન રહે. આ સિવાય હાડકા માટે નહીં સપ્લીમેન્ટ પણ કિડની સ્ટોરનું જોખમ વધારે છે તેથી ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈ પણ પ્રકારના સપ્લીમેન્ટ લેવા નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
