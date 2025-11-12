Prev
Healthy Food: ભાત ખાવાની 3 રીત જાણો, આ રીતે રોજ ભાત ખાશો તો પણ વજન કે બ્લડ શુગર નહીં વધે

Healthy Way to Eat Rice: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ભાત યોગ્ય રીતે રોજ ખાવામાં આવે તો પણ તે નુકસાન કરતા નથી. લોકોને નુકસાન એટલા માટે થાય છે કે તેઓ ભાત ખાવામાં ભુલ કરે છે. આજે તમને જણાવીએ કે ખરેખર કેવી રીતે ભાત ખાવા જોઈએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:44 PM IST

Healthy Way to Eat Rice: ભારતીય ભોજનની થાળી ભાત વિના અધુરી ગણાય છે. ભાત ઘણી પારંપરિત થાળીનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. ભાત શરીરને એનર્જી અને જરૂરી પોષક તત્વો પણ આપે છે. પરંતુ દરેક વસ્તુને ખાવાની એક રીત હોય છે અને તે વસ્તુને તે રીતે જ ખાવી જોઈએ. જોકે ભાત સાથે લોકો આ વાત ભૂલી જાય છે. ઘણા લોકો ભાત કોઈપણ સમયે ખાઈ લેતા હોય છે અને ઈચ્છા થાય એટલા ભાત ખાય છે. જેના કારણે ચોખાથી શરીરને જે ફાયદા થવા જોઈએ તે થતા નથી અને નુકસાન થવા લાગે છે. 

ભાત ખાવાની સાચી રીત વિશે જાણકારી ન હોવાના કારણ લોકો ભાતને વજન વધવાની સમસ્યાની સાથે જોડીને જોવે છે. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે જો ભાત યોગ્ય રીતે ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને ફાયદો થઈ શકે છે. કારણ કે ભાત શરીરને એનર્જી આપે છે જે ખૂબ જ જરૂરી છે. 

ભાત ખાવા દરેક વ્યક્તિ માટે ફાયદાકારક હોય છે પરંતુ તેની માત્રા અને ખાવાની યોગ્ય રીતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ભાત ખાવાની યોગ્ય રીત વિશે આજે તમને જણાવીએ જો આ રીતે તમે ભાત ખાશો તો વજન અને બ્લડ સુગર વધવાનું જોખમ નહીં રહે. 

ભાત ખાવાની સાચી રીત 

- જો તમારે ભાત ખાવા હોય તો તેની માત્રા નક્કી કરો. રોજ તમે એક કપ ભાત ખાઈ શકો છો. એક નાનકડી વાટકીનો ઉપયોગ કરો અને તે માત્રામાં જ ભાત ખાવાનું રાખો.

- ભાત ખાતી વખતે બીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવી કે ક્યારેય એકલા ભાત ખાવા નહીં. ભાત સાથે હાઈ ફાઇબરવાળા શાક, દાળ કે પ્રોટીનથી ભરપૂર કઠોળ ખાવા જોઈએ.. ભાત અને ફાઇબર કે પ્રોટીનથી યુક્ત વસ્તુની માત્રા પણ એક સમાન રાખવી. જો તમે સંતુલિત માત્રામાં ભાતનું સેવન કરશો તો પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહેશે અને બ્લડ સુગર લેવલ પર વધશે નહીં.  

- ભાત ખાવાનું હોય તો સૌથી પહેલા સલાડ ખાવું જોઈએ. સલાડ ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે અને થોડું પેટ પણ ભરાઈ જાય છે. ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારના શાક અને પ્રોટીન યુક્ત દાળ સાથે થોડો ભાત ખાવો જોઈએ. ભાત ખાતી વખતે તેમાં હંમેશા દેશી ઘી ઉમેરવું. એક નાની વાટકી ભાતની હોય તો તેમાં થોડું દેશી ઘી ઉમેરીને ખાવું. આ રીતે ભાત ખાવાથી પાચનમાં સુધારો થાય છે અને બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

