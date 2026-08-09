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Beet Juice: 30 દિવસ સુધી રોજ બીટનો રસ પીવાથી શરીરમાં થતા પોઝિટિવ ફેરફાર વિશે જાણી લો

Beet Juice: બીટનું જ્યૂસ એક કે બે દિવસ નહીં પણ જો તમે સતત 30 દિવસ સુધી પીવાનું રાખો છો તો 1 મહિના પછી તમને તમારા શરીરમાં અદ્ભુત ફેરફારનો અનુભવ થશે. આ ફેરફાર કેવા હશે તે જાણવું હોય તો અહીં તમારા માટે જાણકારી ઉપલબ્ધ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:06 PM IST
Beet Juice: 30 દિવસ સુધી રોજ બીટનો રસ પીવાથી શરીરમાં થતા પોઝિટિવ ફેરફાર વિશે જાણી લો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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