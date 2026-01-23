Constipation: રોજ થતી આ 4 ભુલોના કારણે નથી મટતી કબજિયાત, ફાઈબર લીધા પછી પણ પેટ નથી આવતું સાફ
Constipation Causes: તમે ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાતા હોય તેમ છતાં તમને કબજિયાત ન મટે એવું બને. કારણ કે કબજિયાત મટાડવા માટે ફક્ત ફાઈબર કાફી નથી. રોજની 4 ભુલો પણ સુધારવી જરૂરી છે. મોટાભાગના લોકોને આ 4 ભુલના કારણે કબજિયાત રહેતી હોય છે.
Constipation Causes: કબજિયાત મટાડવાની વાત આવે તો મોટાભાગે ફાઇબરનું નામ પણ આવે છે એટલે કે ફાઇબર યુક્ત વસ્તુઓ ખાવાથી કબજિયાત મટી જાય છે એવું માનવામાં આવે છે. શિયાળાની ઋતુ એવી હોય છે જ્યારે આહારમાં લીલા શાકભાજી અને ફાઇબરયુક્ત અનાજ સૌથી વધુ લેવાતું હોય છે પરંતુ તેમ છતાં પાચનતંત્ર સંબંધિત સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે. શિયાળામાં લીલા શાકભાજી ખાધા પછી પણ કબજિયાત થઈ શકે છે.
ઘણા લોકો એવા હોય છે જેવો ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાતા હોય છે તેમ છતાં પેટ ભારે લાગે છે અને કબજિયાતની સમસ્યા પીછો છોડતી નથી. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય કે ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાધા પછી પણ પાચનતંત્ર કેમ સારું રહેતું નથી? પરંતુ કબજિયાતની સમસ્યા ફક્ત ફાઇબરથી ઠીક થાય છે તેવું નથી. લોકોની 4 ભૂલના કારણે પણ કબજિયાત વધી જતી હોય છે અને મટતી નથી.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કબજિયાત મટાડવા માટે ફાઇબર ત્યારે જ અસર કરે છે જ્યારે તેને યોગ્ય આદત સાથે જોડવામાં આવે. મોટાભાગના લોકો અજાણતા 4 એવી ભૂલ કરે છે જેના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે અને તેના કારણે કબજિયાત વધે છે.. કબજિયાતની સમસ્યા મટાડવી હોય તો આહારમાં ફાઇબર સામેલ કરવાની સાથે રોજની આ ચાર આદતોમાં પણ ફેરફાર કરો.. આ ચાર ગુણ સુધારી લેશો તો કબજિયાત મટી જશે.
કબજિયાતની સમસ્યા વધારતી 4 ભૂલો
પાણીની ખામી
કબજીયાતનું સૌથી મોટું કારણ છે શરીરમાં પાણીનો અભાવ. તમે ફાઇબર પૂરતા પ્રમાણમાં લેશો પરંતુ ફાઇબર ત્યારે જ સારી રીતે કામ કરશે જ્યારે શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળશે. શિયાળામાં પરસેવો ઓછો થાય છે અને ગરમી નથી લાગતી જેના કારણે લોકો પાણી પીવાનું ઓછું કરી નાખે છે. શરીરમાં પાણી ઓછું હોય છે તેથી ફાઇબરનો પ્રભાવ પણ પડતો નથી અને મળ કઠોર થઈ જાય છે.
વર્કઆઉટની ખામી
ઠંડીના કારણે લોકો વર્કઆઉટ કરવાનું પણ ટાળતા હોય છે. કેટલાક લોકો તો ઠંડીના કારણે હલનચલન પણ ઓછું કરી નાખે છે. જેના કારણે આંતરડાની ડાયજેસ્ટિવ મોમેન્ટ સ્લો થઈ જાય છે. પરિણામે મળ ત્યાગ કરવામાં પણ સમસ્યા થાય છે.
અનિયમિત સમયે ભોજન
ભોજનનો અનિયમિત સમય પણ કબજિયાતનું એક મોટું કારણ હોય છે. જો તમે સમયસર ભોજન ન કરો તેનાથી પાચન ક્રિયા બાધિત થાય છે. તમે ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનો આગ્રહ રાખો પરંતુ યોગ્ય સમયે ન ખાવ તો તે શરીર માટે ઉપયોગી નથી.
ભારે ખોરાક ખાવો
શિયાળામાં ભૂખ વધારે લાગે છે. સાથે જ આ ઋતુમાં લોકો ભારે ખોરાક ખાવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. ભારે ભોજન પાચન ક્રિયાને સ્લો કરે છે અને કબજિયાત થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
કબજિયાતથી બચવા શું કરવું?
કબજિયાતથી બચવા માટે દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહેવું.. દિવસમાં ઓછામાં ઓછા છ થી આઠ ગ્લાસ પાણી પીવા જોઈએ. આ સિવાય નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરો. જેમકે વોક કરો, સ્ટ્રેચિંગ કરો જેથી આંતરડા સક્રિય રહે. રોજ ભોજન કરવાનો સમય નક્કી રાખો. એક સાથે વધારે પડતું ખાવાનું ટાળો. સંતુલિત આહાર લેવો. આહારમાં પણ સલાડ, ફળ, દાળનો સમાવેશ ખાસ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
