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Dengue Symptoms:​સામાન્ય તાવ છે કે ડેન્ગ્યુ ? જાણો કયા સંકેતોથી શરીર આપે છે ડેન્ગ્યુની ચેતવણી

Dengue Symptoms: ચોમાસામાં સીઝનલ ફ્લુની સાથે ડેન્ગ્યુના કેસ પણ વધી જતાં હોય છે. લક્ષણો એક જેવા હોવાથી લોકો ઘણીવાર ડેન્ગ્યુને ઓળખવામાં ભુલ કરે છે. આવી ભુલ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. એટલા માટે જ શરીર જ્યારે ડેન્ગ્યુની ચેતવણીના સંકેતો આપે તો તેની સમજી જવું અને સમયસર દર્દીની સારવાર શરુ કરી દેવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:05 AM IST
Dengue Symptoms:​સામાન્ય તાવ છે કે ડેન્ગ્યુ ? જાણો કયા સંકેતોથી શરીર આપે છે ડેન્ગ્યુની ચેતવણી
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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