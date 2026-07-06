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અસ્થમા એલર્ટ: જો શરીરમાં દેખાય આ 4 ફેરફારો, તો ભૂલથી પણ ન કરતા નજરઅંદાજ

અસ્થમા ફેફસા સાથે જોડાયેલી એક બીમારી છે, જેમાં વાયુમાર્ગમાં સોજા આવે છે અને સ્નાયુઓ સંકોચાય છે. તેના કારણે અસ્થમાના દર્દીઓમાં ઘણા લક્ષણ વિકસિત થઈ શકે છે. આવો તેના મુખ્ય લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:38 PM IST
અસ્થમા એલર્ટ: જો શરીરમાં દેખાય આ 4 ફેરફારો, તો ભૂલથી પણ ન કરતા નજરઅંદાજ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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