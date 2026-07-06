/અસ્થમા એલર્ટ: જો શરીરમાં દેખાય આ 4 ફેરફારો, તો ભૂલથી પણ ન કરતા નજરઅંદાજ

ધૂળ અને પ્રદૂષણ વધવાથી અસ્થમાના દર્દીઓની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમને જણાવી દઈએ કે આ બીમારી ચેપી હોતી નથી, એટલે કે એક વ્યક્તિથી બીજામાં ફેલાતી નથી. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર અસ્થમા બાળકો અને વ્યવસ્કો બંનેને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેને બાળકોમાં થનારી સામાન્ય ક્રોનિક બીમારી માનવામાં આવી છે. હકીકતમાં, જ્યારે ફેફસાંના નાના વાયુમાર્ગોમાં સોજો આવે છે અને સંકોચન થાય છે ત્યારે અસ્થમાના લક્ષણો દેખાવાનું શરૂ થાય છે. આંકડા પ્રમાણે વર્ષ 2023મા દુનિયાભરમાં 36 કરોડ લોકો અસ્થમાથી પ્રભાવિત હતા. આ બીમારીને કારણે ઘણા લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. પરંતુ યોગ્ય સમયે તપાસ અને સારવારથી તેના લક્ષણોને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. તેથી તેના લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. અમે તમને અસ્થમાના સામાન્ય લક્ષણો વિશે જણાવીશું.
1. સતત ખાંસી રહેવી
Asthma and Allergy Foundation of America અનુસાર જો તમને કેટલાક સમયથી સતત ખાંસી રહે છે તો આ સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરો. અસ્થમા દર્દીઓને રાતના સમયે ખાંસી વધુ પરેશાન કરી શકે છે. હકીકતમાં અસ્થમામાં ફેફસાના વાયુમાર્ગમાં સોજા આવે છે અને તે સંકોચાય છે. આ સ્થિતિમાં ફેફસાના અવરોધને દૂર કરવા માટે શરીર ખાંસીનો સંકેત આપે છે.
2. શ્વાસ છોડવા સમયે સીટી જેવો અવાજ આવવો
WHO અનુસાર અસ્થમા દર્દીઓમાં એક લક્ષણ સૌથી સામાન્ય છે- શ્વાસ છોડવા સમયે સીટી જેવો અવાજ આવવો. જ્યારે ફેફસા કે ગળાના વાયુમાર્ગમાં સોજા આવી જાય છે, તો જ્યારે હવા સાંકડા રસ્તેથી નીકળે છે તો ધ્રૂજારી જેવો અનુભવ થાય છે. આ કારણે શ્વાસ છોડવા સમયે સીટી જેવો અવાજ આવી શકે છે.
3. અચાનક શ્વાસ ચઢવા લાગે
જો સીડી ચઢતી વખતે કે કોઈ કામ કરવા સમયે અચાનક શ્વાસ ચઢવા લાગે છે તો તે અસ્થમાનો શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન અનુસાર જ્યારે ફેફસાના વાયુમાર્ગમાં સોજા આવે છે, તે ધૂળ કે ધૂમાડાના સંપર્કમાં આવવાથી સ્નાયુઓ કડક થાય છે. તેના કારણે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થાય છે. જો તમને પણ વારંવાર શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે તો આ લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરો.
4. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
અસ્થમાના દર્દીઓને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે. જો તમને લાંબા સમયથી છાતીમાં ખેંચાણ જેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તો તેના કારણે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થાય છે. ફેફસાના વાયુમાર્ગમાં સોજાને કારણે સ્નાયુઓ સંકોચવા લાગે છે અને લાળ ઘાટી બનવા લાગે છે. પછી જ્યારે ફેફસા ધૂળ કે પ્રદૂષણના સંપર્કમાં આવે છે તો નળીઓ સાંકળી થઈ જાય છે અને તેનાથી હવાનું અંદર-બહાર જવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેના કારણે અસ્થમાના દર્દીઓને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
શું અસ્થમાની સારવાર સંભવ છે?
હાં, અસ્થમાની સારવાર સંભવ છે. પરંતુ અસ્થમાને સંપૂર્ણ રીતે ઠીક ન કરી શકાય. સારવાર દ્વારા તેના લક્ષણોને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. અસ્થમાની સારવારમાં સૌથી વધુ ઉપયોગ થનાર પદ્ધતિ ઇનહેલર (Inhaler) છે. તે દવાને સીધી ફેફસા સુધી પહોંચાડે છે. તે ઝડપથી અસર કરે છે અને લક્ષણો ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ આ લક્ષણ માત્ર અસ્થમાના નથી. ઘણી બીજી બીમારીને કારણે પણ આ લક્ષણનો અનુભવ થઈ શકે છે. તેથી જો તમને આવા કોઈ લક્ષણનો અનુભવ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો.