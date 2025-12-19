Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Fitness Tips: 40 પછી શરીરને ફિટ રાખવા અપનાવો આ 4 રીત, શરીર પર નહીં દેખાય ઉંમરની અસર

Fitness Tips For Women: જ્યારે આહાર હેલ્ધી ન હોય અને દિનચર્યા પણ અનિયમિત હોય ત્યારે તેની અસર વધતી ઉંમરે શરીર પર ઝડપથી દેખાય છે. ખાસ કરીને મહિલાઓને 40 પછી ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. 40 પછી ફિટનેસ જાળવવા માટે તમે આ 4 રીત અપનાવી શકો છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:37 PM IST

Trending Photos

Fitness Tips: 40 પછી શરીરને ફિટ રાખવા અપનાવો આ 4 રીત, શરીર પર નહીં દેખાય ઉંમરની અસર

Fitness Tips For Women: ખરાબ આહારના કારણે શરીરમાં ઘણી સમસ્યા જોવા મળે છે. જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ શરીર અને ચહેરા પર તેની અસર દેખાવા લાગે છે. અનિયમિત દિનચર્યાની પ્રત્યક્ષ આડઅસર શરીર પર તુરંત નથી દેખાતી પરંતુ તેની અસર વધતી ઉંમરે શરીર પર થાય છે. જો તમે વધતી ઉંમરે પણ શરીરને ફીટ અને યુવાન રાખવા માંગો છો તો તેના માટે તમને આજે 4 ઈઝી સ્ટેપ્સ જણાવી દઈએ. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી તમે વધતી ઉંમરે પણ યુવાન અને હેલ્ધી રહી શકો છો. 

Add Zee News as a Preferred Source

નિયમિત વ્યાયામ

જો તમે પોતાની જાતને ફીટ રાખવા માંગો છો તો નિયમિત વ્યાયામ કરો. નિયમિત વ્યાયામ કે યોગ કરવાથી શરીર ચુસ્ત રહે છે. નિયમિત વ્યાયામ કરશો તો બીમારી પણ શરીરથી એકદમ દુર રહેશે. વધતી ઉંમરે ઈમ્યુનિટી સારી રહેશે અને તમે વારંવાર બીમાર નહીં પડો. 

ઊંઘ પુરી કરો

મોટાભાગના લોકો સ્ટ્રેસના કારણે ઊંઘ પુરી કરી શકતા નથી. વળી ઘણા લોકો મોડે સુધી ટીવી કે ફોનમાં સમય પસાર કરે છે. જેના કારણે ઊંઘ પુરી કરવામાં સમસ્યા થાય છે. આવું ન થાય તે માટે રોજ 7 થી 8 કલાક ઊંઘ પુરી કરવી. 

હેલ્ધી ભોજન કરો

આજકાલ લોકો બહારનું ટેસ્ટી ભોજન કરવાનું વધારે પસંદ કરવા લાગે છે. ઘણા લોકો ઘરથી દુર રહેતા હોય તો રોજ બહારનું જ ભોજન લેતા હોય છે. તેના કારણે તકલીફ વધી જાય છે. જો અનિવાર્ય સંજોગો હોય તો પણ હેલ્ધી વસ્તુ ખાવાનો આગ્રહ રાખો. આ સિવાય શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરનું જ ભોજન કરવું. 

સવારે વહેલા જાગી જવું

ઉપર જણાવેલું દરેક કામ સમયસર થવા લાગશે જો તમે આ ચોથું સ્ટેપ બરાબર ફોલો કરશો. જો તમે સવારે જાગી જવાનો સમય નક્કી કરી લેશો તો પછી બાકીના કામ નિયમિત થવા લાગશે. સવારે સમયસર જાગી જવાથી સ્ટ્રેસ રહેતો નથી અને દોડધામ પણ થતી નથી. તમે દરેક કામ શાંત ચિત્તે કરો છો. તમને દરેક કામ કરવા માટે પુરતો સમય મળશે. જેના કારણએ તમે રિલેક્સ રહેશો અને બીમાર પડવાથી પણ બચી જશો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Fitness tipslifestyleHealth TIPSફિટનેસ ટીપ્સ

Trending news