Kidney Health: આ વસ્તુઓ છે હેલ્ધી પણ કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તેવા લોકો માટે છે હાનિકારક
Kidney Health: જે લોકોને કિડની સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યા હોય તેમના માટે આ 4 હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જેને ખાવાથી કિડનીને નુકસાન થઈ શકે છે.
Kidney Health: કિડની આપણા શરીરનું સૌથી જરૂરી અંગ હોય છે. જો કિડનીમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થાય તો તેની અસર આખા શરીર પર પડે છે. ઘણીવાર અજાણતા આપણે એવી વસ્તુઓ ખાઈ લેતા હોય છે જે કિડનીને નુકસાન કરે છે. કેટલીક હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ કિડની માટે સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. તો ચાલો તમને આજે એવી હેલ્ધી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે કેટલાક લોકો માટે કિડની ડેમેજ કરનાર સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકોની કિડની પહેલાથી જ નબળી હોય કે તેની સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમણે આ વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ અથવા ખાતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ કારણ કે આ વસ્તુઓ હેલ્ધી તો છે પરંતુ કિડનીના પેશન્ટને નુકસાન કરી શકે છે.
એવોકાડો
એવોકાડોમાં હેલ્ધી ફેટ, ફાઇબર અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે. એવોકાડોમાં હાઈ પોટેશિયમ હોય છે જે કિડનીના દર્દી માટે યોગ્ય નથી. જો તમને પહેલાથી જ કિડની સંબંધિત સમસ્યા છે તો એવોકાડોનું સેવન કરવાથી બચવું.
કેળા
કેળા પણ પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. કેળા શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે પરંતુ જો તમને કિડની સંબંધિત સમસ્યા છે તો કેળાનું સેવન ન કરવું. કેળા ખાવાથી કિડની પર અસર થઈ શકે છે.
બ્રાઉન રાઈસ
બ્રાઉન રાઈસ હેલ્ધી ગણાય છે પરંતુ બ્રાઉન રાઈસ ખાવા કિડની પેશન્ટ માટે યોગ્ય નથી. બ્રાઉન રાઈસમાં પણ પોટેશિયમની માત્રા વધારે હોય છે. કિડનીના દર્દીઓ બ્રાઉન રાઈસનું સેવન ઓછું કરે તે જ હિતાવહ છે.
આખા અનાજ
આખા અનાજ ખાવા શરીર માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. પરંતુ આખા અનાજમાં ફાઇબર હોય છે અને તે કિડની સંબંધિત સમસ્યા વધારી શકે છે. તેથી જો તમે કિડની સંબંધિત સમસ્યાથી પરેશાન છો તો આખા અનાજનું સેવન વધારે માત્રામાં કરવું નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
