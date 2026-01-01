Prev
Kidney: 70 વર્ષે પણ ડેમેજ નહીં થાય કિડની, નવા વર્ષની શરુઆતથી અપનાવી લો આ નિયમો

Kidney Health Tips: કિડની શરીરનું સૌથી મહત્વનું અંગ હોય છે. જે અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારના કારણે ડેમેજ થઈ શકે છે. વર્ષ 2026 ની શરુઆત થઈ છે ત્યારે તમે આ વર્ષે લાઈફસ્ટાઈલમાં સામાન્ય ફેરફાર કરીને કિડનીનું સ્વાસ્થ્ય સુધારી શકો છો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:52 PM IST

Kidney Health Tips: કિડની આપણા શરીરનું સૌથી મહત્વનું અંગ છે. કિડની શરીરનું લોહી સાફ કરવાનું કામ કરે છે અને શરીરમાંથી ગંદકી બહાર કાઢે છે. લાઈફસ્ટાઈલ અને આહારના કારણે કિડની નાની ઉંમરે પણ ડેમેજ થઈ જતી હોય છે. પરંતુ જો તમે કેટલીક આદતોમાં અત્યારથી જ ફેરફાર કરી લો તો વૃદ્ધ થયા પછી પણ કિડની સ્વસ્થ રહે છે. તો ચાલો તમને આજે જણાવીએ કિડનીને લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ રાખવા માટે શું કરવું ?

પાણી પીવું 

કિડનીને સ્વસ્થ રાખવા માટે સૌથી જરૂરી છે કે દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવામાં આવે. ભરપૂર માત્રામાં પાણી પીવાથી કિડની શરીરમાં રહેલા દૂષિત તત્વોને પેશાબ વડે બહાર કાઢી નાખે છે. પાણી પીવાથી કિડની સ્ટોન થવાનું રિસ્ક પણ ઘટી જાય છે. તેથી દિવસ દરમિયાન થોડા થોડા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહેવું. 

મીઠું અને ખાંડ ઓછા ખાવા 

અનેક લોકો એવા હોય છે જેમને ભોજનમાં ઉપરથી મીઠું ઉમેરવાની આદત હોય છે. ઘણા લોકો ભોજન સાથે કાચું મીઠું પણ ખાતા હોય છે. પરંતુ આ આદત કિડનીને નુકસાન કરે છે. મીઠું વધારે લેવાથી બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને તેની અસર કિડની પર થાય છે. તેવી જ રીતે વધારે પ્રમાણમાં ખાંડ લેવી પણ હાનિકારક છે. ખાંડ લેવાથી ડાયાબિટીસનું રિસ્ક વધે છે અને ડાયાબિટીસના કારણે કિડની ડેમેજ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. 

જાતે દવા ન કરવી 

ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને અવાર નવાર શરીરમાં દુખાવો કે માથામાં દુખાવો થાય છે આવી તકલીફ હોય ત્યારે તેઓ ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના જ જાતે પેન કિલર ખરીદીને ખાઈ લેતા હોય છે. પેન કિલર ખાવાથી દુખાવો તો મટી જાય છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી પેનકિલર ખાવાથી કીડની ખરાબ થઈ જાય છે. તેથી જ કોઈપણ તકલીફ હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ પેન કિલર ખાવી. 

રોજ 30 મિનિટ ચાલવું 

કિડની હેલ્ધી રાખવી હોય તો રોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ ચાલવાનું રાખો. રોજ અડધી કલાક ચાલવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે અને કિડની પણ સારી રીતે કામ કરે છે. સાથે જ જીવનશૈલી બેઠાળુ હોય તો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધે તેવા કામ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

KidneyHealth TIPSFoodHealthy Lifestyleકિડનીને સ્વસ્થ રાખવા શું કરવું

