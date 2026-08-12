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High Blood Pressure મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે આ 4 હેલ્ધી ડ્રિંક્સ

Healthy Drinks for High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં બ્લડ પ્રેશરને મેનેજ કરવું જરૂરી છે. બ્લડ પ્રેશર અચાનક વધી જાય તો તેના કારણે જીવ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. અહીં 4 એવા પીણા વિશે જણાવેલું છે જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટને ફાયદો કરી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:15 PM IST
High Blood Pressure મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે આ 4 હેલ્ધી ડ્રિંક્સ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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