/High Blood Pressure મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે આ 4 હેલ્ધી ડ્રિંક્સ

Healthy Drinks for High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે હાઈપરટેન્શન આજના સમયમાં વૃદ્ધ લોકોને થતી સમસ્યા નથી. ખરાબ આહાર વધારે, ખોરાકમાં વધારે મીઠું ખાવું, બેઠાડું જીવન શૈલી, વધતું વજન અને સ્ટ્રેટના કારણે નાની ઉંમરમાં પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર થઈ જાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને આહાર દ્વારા મેનેજ કરવો શક્ય બને છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તો બ્લડપ્રેશર મેનેજ કરવામાં 4 પીણા મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ 4 ડ્રીંકને તમે હેલ્ધી ડાયેટનો ભાગ બનાવી શકો છો. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટને આ 4 પીણા લાભ કરી શકે છે.
તજ વાળી ચા
તજમાં બાયોએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ હોય છે. સંશોધન અનુસાર તજ હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. તેને પીવા માટે પાણીમાં તજ ઉમેરી તેને બરાબર ઉકાળો અને પછી તજવાળું પાણી પીવો. તજ ડાયાબિટીસમાં પણ ફાયદો કરે છે.
બીટનો રસ
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બીટનો રસ પણ હેલ્ધી ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. બીટનો રસ હાઈ બ્લડ પ્રેશરને મેનેજ કરવામાં ઉપયોગી હોવાનું કહેવાય છે. બીટના રસમાં રહેલા પોષક તત્વો નસોને રિલેક્સ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને મેનેજ કરવા માટે બીટનો રસ લઈ શકાય છે પરંતુ તેમાં ખાંડ કે મીઠું ઉમેરવું નહીં.
આમળાનો રસ
આમળાની હેલ્થી ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. આમળા વિટામિન સી અને એન્ટિઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. રોજ આમળા નો રસ પાણીમાં મિક્સ કરીને પીવાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર મેનેજ કરવામાં પણ મદદ મળી શકે છે.
નાળિયેર પાણી
નાળિયેર પાણી પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. પોટેશિયમ શરીરમાં સોડિયમનાને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ નાળિયેર પાણી પી શકે છે.
ઉપર જણાવેલી 4 વસ્તુઓને હેલ્ધી ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની સંબંધિત સમસ્યા કે ડાયાબિટીસ અથવા તો હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યા હોય તો તેને આ વસ્તુઓ ટ્રાય કરતા પહેલા ડોક્ટરનું સંપર્ક કરવો. આ ઉપરાંત આ વસ્તુઓ હાઈ બ્લડ પ્રેશરની દવાનો વિકલ્પ નથી. હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે ડોક્ટરે આપેલી દવા બંધ કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)