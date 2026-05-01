Cooling Drinks: લીવર અને કિડનીને હેલ્ધી રાખવા પીઓ આ 4 દેશી ડ્રિંક્સ, ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક પણ કરશે
Cooling Drinks: આજે તમને 4 એવી દેશી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને પીવાથી ગરમીમાં શરીરને ઠંડક મળશે અને આ વસ્તુઓ લીવર અને કિડનીને હેલ્ધી પણ રાખશે. આ વસ્તુઓ શરીરને નેચરલી ઠંડુ રાખશે.
Cooling Drinks: મે મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે અને તાપમાનનો પારો પણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. આ સમયે લોકો ઠંડા પીણાનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરવા લાગે છે. માર્કેટમાં મળતા ઠંડા પીણા ગરમીથી થોડીવાર રાહત આપે છે પરંતુ આવી વસ્તુઓ વારંવાર પીવાથી શરીરના નુકસાન પણ થઈ શકે છે. અલગ અલગ પ્રકારના ઠંડા પીણા વધારે પ્રમાણમાં પીવાથી લીવર અને કિડનીને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. આવી વસ્તુઓ પીવાથી હાર્ટ પેશન્ટ અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓને પણ નુકસાન થઈ શકે છે.
તો પછી પ્રશ્ન એવો થાય કે એવી કઈ વસ્તુઓ પીવી જે શરીરને ઠંડક પણ આપે અને લીવર કિડની જેવા મહત્વના અંગોને હેલ્ધી પણ રાખે. તો ચાલો તમને જણાવીએ 4 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જે ઉનાળામાં પીવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. આ વસ્તુઓ શરીરને ઠંડક આપવાની સાથે શરીરને હેલ્ધી પણ રાખશે.
નાળિયેર પાણી
ઉનાળામાં નાળિયેર પાણી સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ છે. નાળિયેર પાણી શરીરની ઇલેક્ટ્રોલાઇટની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે. ઉનાળામાં પેકેટમાં મળતા નાળિયેર પાણી પીવાનું ટાળવું અને લીલા નાળિયેરનું પાણી જ પીવું. ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે નાળિયેરમાંથી પાણી કાઢીને થોડી મિનિટ ફ્રિજમાં રાખી શકો છો.
લીંબુ ફુદીનાનું પાણી
ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે ઉનાળામાં લીંબુ અને ફુદીનાનું પાણી પણ પી શકો છો. આ પાણી હંમેશાં ફ્રેશ બનાવીને પીવું. તેના માટે ફુદીનાના તાજા પાનની પેસ્ટ બનાવી તેમાં લીંબુ, સંચળ, શેકેલું અને ઠંડું પાણી ઉમેરી પી જવું. ફુદીના અને લીંબુનું પાણી કિડની અને લીવરને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે અને શરીરને ઠંડક પણ આપે છે.
છાશ
છાશ ઉનાળાનું અમૃત છે. શરીરને ઠંડક મળે અને શરીરને ફાયદો પણ કરે એવી વસ્તુ પીવાનું મન થાય તો ફ્રિજમાં રાખેલી ઠંડી છાશમાં મીઠું અને શેકેલું જીરું ઉમેરી પી લો. એક ગ્લાસ છાશ તમને સંતોષ અને ઠંડકનો અનુભવ કરાવશે.
કેરીનું શરબત
ઉનાળામાં પાકી કેરી ખાવાની સાથે કાચી કેરીનું શરબત બનાવીને પણ પીવું જોઈએ. ઉનાળામાં કાચી કેરીનું શરબત પીવાથી પાચનક્રિયા સુધરે છે અને લૂગ લાગવાનું જોખમ પણ ઓછું થઈ જાય છે. કાચી કેરીનું શરબત કિડની અને લીવરને ડીટોક્ષ કરવામાં મદદ કરે છે. તેના માટે કાચી કેરી કેરીને બાફી લો અને તેનો ગર કાઢી લો. હવે આ ગરમાં ફુદીનાના પાન, શેકેલું જીરું, સંચળ અને થોડો ગોળ ઉમેરી બરાબર પીસી લો. તૈયાર કરેલી ટેસ્ટમાં જરૂર અનુસાર ઠંડુ પાણી ઉમેરી કાચી કેરીનું ઠંડુ શરબત પીવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
