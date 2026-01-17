Prev
Stress Buster Drinks: આ 4 નેચરલ ડ્રિંક્સ તુરંત કરશે રિલેક્સ, પીધાની સાથે ઘટી જશે સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલનું લેવલ

Stress Buster Drinks: ઘણા લોકો નાની-નાની વાતની પણ ચિંતા કરતાં હોય છે. આવું એટલા માટે થતું હોય કે તેમના શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલ વધી જાય છે. આ સ્ટ્રેસ હોર્મોનને નોર્મલ કરે તેવા 4 ડ્રિંક્સ વિશે તમને જણાવીએ. આ પીણાં પીવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:23 PM IST

Stress Buster Drinks: તમે તો મારી આસપાસ એવા ઘણા લોકોને જોયા હશે જે નાની નાની વાત પર ચિંતા કરવા લાગે.. ઘરમાં પણ અમુક લોકો એવા હોય છે જેઓ નાની વાતનો પણ સ્ટ્રેસ લઈ લેતા હોય છે.. સ્ટ્રેસ પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ ખરાબ આહાર અને જીવનશૈલી પણ વ્યક્તિનો સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે.. ખરાબ આહાર અને ખરાબ જીવનશૈલી માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર સૌથી વધુ અસર કરે છે. જેના કારણે વ્યક્તિને તણાવ, ચિંતા અને ડિપ્રેશન જેવી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે.. જો તમારે સ્ટ્રેસ ઓછો કરવો હોય તો જીવનશૈલીને સુધારો..

દિવસની શરૂઆત એક્સરસાઇઝ સાથે કરો અને દિવસ દરમિયાન હેલ્ધી આહાર લેવો.. આ સિવાય જો તમને કે કોઈપણ વ્યક્તિને નાની નાની વાત પર ચિંતા વધી જતી હોય તો તમે ડેઇલી રૂટિનમાં કેટલાક ડ્રિંક્સનો સમાવેશ કરી શકો છો. આ દેશી ડ્રિંક્સમાં એવા કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે નર્વસ સિસ્ટમને આરામ આપે છે અને સ્ટ્રેસ રિલીઝ કરવામાં મદદ કરે છે. આ ડ્રિંક્સ એવા છે જે શરીરમાં વધેલા કોર્ટિસોલ લેવલને તુરંત ડાઉન કરે છે.

કેમોમાઈલ ટી

કેમોમાઈલ ટી સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઈટી માટે નેચરલ ઈલાજ છે. તેમાં ખાસ કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે આરામ અને સારી ઊંઘને પ્રોત્સાહન આપે છે.. આ ચા પીવાથી ટેન્શન ઓછું થાય છે અને મૂડ સુધરે છે. રિસર્ચ અનુસાર આ ચા પીવાથી એન્ઝાઈટી અને ઊંઘ ની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. 

અશ્વગંધા 

અશ્વગંધા શક્તિશાળી છે દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. ખાસ કરીને તે સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલના સ્તરને ઘટાડે છે. જેના કારણે જ વ્યક્તિને ચિંતા થાય છે, ઊંઘ બગડે છે અને થાક જેવા લક્ષણ દેખાય છે. અશ્વગંધા લેવાથી શરીરમાં સંતુલન સુધરે છે. 

મસાલા દૂધ 

દૂધમાં કેટલાક મસાલા ઉમેરીને પીવાથી પણ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં મદદ મળી શકે છે.. ગરમ દૂધમાં કેસર એલચી ઉમેરીને પીવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.. આ વર્ષો જૂનો આયુર્વેદિક નુસખો છે. ઘણા લોકો સુતા પહેલા મગજને શાંત કરવા માટે અને સારી ઊંઘ આવે તે માટે દૂધમાં કેસર અને એલચી ઉમેરીને પીતા હોય છે. 

આમળાનો રસ

આમળાના રસમાં મધ ઉમેરીને પીવાથી પણ ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને કોર્ટિસોલનું સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે. આમળાનો રસ વિટામીન સી અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે જે સ્ટ્રેસ હોર્મોનને કંટ્રોલ કરે છે અને મસ્તિષ્કને ક્ષતિથી બચાવે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

