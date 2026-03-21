Mouth Cancer: આ 4 તકલીફ સતત 15 દિવસ રહે તો તુરંત પહોંચવું ડોક્ટર પાસે, હોય શકે છે મોઢાના કેન્સરની શરુઆત
Mouth Cancer Symptoms: ઓરલ કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો એટલા સામાન્ય લાગે છે કે તેનાથી લોકો છેતરાઈ જાય છે. મોઢાની આ સામાન્ય તકલીફોની તપાસ કરાવ્યા વિના છોડી દેવામાં આવે તો તે આગળ જતા કેન્સરમાં બદલી શકે છે. એટલા માટે જ મોઢામાં 4 સમસ્યા 15 દિવસથી વધુ સમય માટે રહે તો તેને ઈગ્નોર ન કરો.
Mouth Cancer Symptoms: કેન્સર ઘાતક બીમારી છે પરંતુ અમુક પ્રકારના કેન્સરમાં જો શરૂઆતના સ્ટેજમાં જ તેની ઓળખ કરી લેવામાં આવે અને દર્દીને સારવાર આપી દેવામાં આવે તો કેન્સરથી બચી પણ શકાય છે. કેન્સર અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે અને અલગ અલગ સ્ટેજમાં વધે છે. ભારતમાં કેટલાક પ્રકારના કેસ સૌથી વધુ જોવા મળે છે જેમાંથી એક મોઢાનું કેન્સર છે.
મોઢાના કેન્સરમાં રાહતની વાત એ છે કે આ કેન્સરનો ઈલાજ શક્ય છે. મોઢાના કેન્સરની શરૂઆત સ્ટેજમાં ખબર પડી જાય તો તેનાથી બચવું શક્ય છે. જોકે દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે લોકો મોઢાના કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણોને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. મોઢાનું કેન્સર વધી રહ્યું હોય ત્યારે જે લક્ષણો જોવા મળે તેને સામાન્ય ગણીને તેના પર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી જેના કારણે કેન્સરનું સ્ટેજ વધી જાય છે અને પછી કેન્સરની સારવાર પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. મોઢાના કેન્સરની શરૂઆત થઈ હોય ત્યારે મુખ્યત્વે 4 પ્રકારની સમસ્યા મોઢામાં જોવા મળે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મોઢામાં આ 4 પ્રકારની સમસ્યા થાય અને બે સપ્તાહ સુધી તે મટે નહીં તો તુરંત ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
મોઢાના કેન્સરમાં થતી 4 મુખ્ય તકલીફ
1. જો મોઢાના કેન્સરની શરૂઆત થઈ હોય તો મુખ્યત્વે 4 તકલીફો જોવા મળે છે. આ 4 તકલીફો દિવસો સુધી ન મટે તો તે કેન્સર હોઈ શકે છે. જેમાં પહેલું છે મોઢામાં ચાંદા પડવા. મોઢામાં ચાંદા પડે અને પંદર દિવસથી વધુ સમયથી તે મટતા ન હોય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે
2. મોઢાના કેન્સરમાં થતી બીજી સમસ્યા છે મોઢામાં થયેલા ઘામાંથી લોહી નીકળવું. મોઢામાંથી લોહી નીકળતું હોય તો તે પણ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
3. મોઢાના કેન્સરમાં ત્રીજી તકલીફ દુખાવો પણ હોય છે. મોઢામાં જો દુખાવો થાય અને તે સતત વધતો હોય તો કેન્સરના કારણે તે હોઈ શકે છે.
4. મોઢામાં જો ગાંઠનો અનુભવ થતો હોય અથવા તો મોઢાના કોઈ ભાગમાં સોજો આવે અને પછી તે વધતો જાય તો તે પણ કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
ઓરલ કેન્સર મોઢામાં કઈ જગ્યાએ થાય ?
ઓરલ કેન્સરમાં કેન્સરની કોશિકાઓ મોઢાના અલગ અલગ ભાગમાં અનિયંત્રિત રીતે વધી શકે છે અને ગાંઠ બનાવે છે. કેન્સરની ગાંઠ હોઠ પર, જીભ પર, પેઢા પર, ગાલની અંદર કે ગાલના ભાગમાં પણ થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને ગળા અને ગાલની વચ્ચેના ભાગમાં પણ ઓરલ કેન્સરની ગાંઠ થતી હોય છે.
મોઢાનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધારતી આદતો
મોઢાનું કેન્સર થવાની શક્યતા કેટલી ખરાબ આદતોના કારણે વધી જતી હોય છે. જેમાં સૌથી મુખ્ય છે તમાકુ અથવા દારૂનું સેવન. આ સિવાય વધારે પડતું તીખું ખાવાથી પણ કેન્સરની સમસ્યા થઈ શકે છે. મોઢાનું કેન્સર થવાનું એક કારણ મોઢાની સફાઈનો અભાવ પણ હોઈ શકે છે.
ઓરલ કેન્સરની તપાસ
ઓરલ કેન્સર છે કે નહીં તે જાણવા માટે કેટલાક ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જેમાં સૌથી પહેલા ઓરલ એક્ઝામિનેશન થાય છે. મોઢાની તપાસ પછી બાયોપ્સી કરવામાં આવે છે, જેમાં મોઢામાંથી એક ટીસ્યૂ લઈને લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઇ દ્વારા પણ ટેસ્ટ થઈ શકે છે. આ પ્રકારની તપાસ દ્વારા કન્ફર્મ કરવામાં આવે છે કે વ્યક્તિને કેન્સર છે કે નહીં.
ઓરલ કેન્સરથી બચવા શું કરવું ?
ઓરલ કેન્સરથી બચવા માટે ગુટકા કે તમાકુ ખાવાની આદત હોય તો તેને તુરંત છોડી દેવી જોઈએ. આ સિવાય મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડતા હોય અને તે મટતા ન હોય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ. દિવસમાં બે વખત બ્રશ કરવું અને ઓરલ હાઈજીન મેન્ટેન કરવું. સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે સમયે સમયે ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવતા રહેવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
