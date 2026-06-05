/Liver: લીવરનો સોજો ઉતારવામાં મદદ કરે તેવા 4 વેજ સુપરફુડ વિશે જાણો

Superfood For Liver: લીવર સંબંધિત સમસ્યાના દર્દીની સંખ્યામાં દિવસેને દિવસ વધારો થઈ રહ્યો છે. લીવર આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે અને ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને આહારના કારણે આ અંગને નુકસાન થાય છે. લીવરને નુકસાન થવાની શરુઆત થાય એટલે સૌથી પહેલા લીવર પર સોજો આવે છે. લીવર પર સોજો આવ્યો હોય તો તે સમસ્યાને દુર કરવા માટે કેટલાક સુપરફુડનો આહારમાં સમાવેશ કરી શકાય છે. આ સુપરફુડ એવા છે જેને લેવાથી લીવરના સોજાથી મુક્તિ મળે છે.
લીવરના સોજા સહિતની સમસ્યા અનિયમિત જીવનશૈલી, ખરાબ આહારના કારણે થતી હોય છે. જો તમે લીવરને હેલ્ધી રાખવા ઈચ્છો છો તો આહારમાં આ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આ વસ્તુઓ લેવાથી લીવરના સોજા સહિતની સમસ્યા દુર થાય છે.
લીવર માટેના 4 સુપરફુડ
બીટ
લીવર માટે બીટ ફાયદાકારક છે. બીટનું સેવન કરી તમે લીવરની સમસ્યાથી રાહત મેળવી શકો છો. બીટને કાચું ખાઈ શકાય છે, પકાવીને ખાઈ શકાય છે. રોજ બીટ ખાવું શક્ય ન હોય તો સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત બીટ ખાવાથી ફાયદો થાય છે.
હળદર
હળદરમાં રહેલું કરક્યૂમિન લીવરનો સોજો ઉતારવામાં મદદ કરે છે. હળદર લીવરની કોશિકાને થતું નુકસાન અટકાવે છે. સોજો ઓછો કરવા માટે હળદરને તમે દૂધ કે પાણી સાથે લઈ શકો છો.
લસણ
હાર્ટની સાથે લસણ લીવર માટે પણ લાભકારી છે. લસણમાં એવા યૌગિક હોય છે જે લીવર ઈંજાઈમને સક્રિય કરે છે અને શરીરમાં જમા થયેલી બેકાર વસ્તુઓને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. જો તમારી કોઈ પ્રકારની દવાઓ ચાલે છે તો લસણ ખાતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી
ઓલિવ ઓઈલ
લીવરનો સોજો ઉતારવા માટે ઓલિવ ઓઈલનો ઉપયોગ કરવાનું શરુ કરો. આહારમાં ઓલિવ ઓઈલનો ઉપયોગ કરવાથી લીવર ઠીક રહે છે. ઓલિવ ઓઈલનો ઉપયોગ કરવાથી લીવર પર ફેટ નથી જામતું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)