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Liver: લીવરનો સોજો ઉતારવામાં મદદ કરે તેવા 4 વેજ સુપરફુડ વિશે જાણો

Superfood For Liver: લીવર પર સોજો આવવાનું કારણ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને પોષણનો અભાવ હોય શકે છે. લીવર પર સોજાની ખબર પડે તો આ 4 સુપરફુડ ખાવાનું શરુ કરી દેવું જોઈએ. આ ફુડ લીવરનો સોજો ઉતારવામાં મદદ કરી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:38 PM IST
Liver: લીવરનો સોજો ઉતારવામાં મદદ કરે તેવા 4 વેજ સુપરફુડ વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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