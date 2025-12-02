Prev
Early Signs Of Liver Damage: લિવર ખરાબ થતાં પહેલા શરીરના આ ભાગમાં જોવા મળે છે 4 નિશાન, કઈ રીતે કરશો ઓળખ?

Liver Disease Symptoms On Skin: લિવર આપણા શરીરના ઘણા જરૂરી કામ કરે છે. જ્યારે આ અંગ ખરાબ થાય તો શરીરમાં ઘણી સમસ્યા આવે છે. લિવર ખરાબ થતાં પહેલા કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે, જેને ઓળખવા ખુબ જરૂરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:13 AM IST

Health News: લિવર શરીરનું સૌથી મહત્વનું અંગ છે, પરંતુ જ્યારે તે મુશ્કેલીમાં આવે છે તો તેની અસર સૌથી પહેલા ત્વચા પર જોવા મળે છે. ઘણીવાર લોકો આ સંકેતોને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરે છે, જ્યારે તે અંદર ચાલી રહેલી મોટી સમસ્યાનો પ્રથમ ઈશારો હોય છે.

  1. સૌથી વધુ ઓળખી શકાય તેવું લક્ષણ કમળો છે. આ ત્વચા અને આંખોના સફેદ ભાગનો પીળો પડવો છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે યકૃત બિલીરૂબિનનું પ્રક્રિયા કરી શકતું નથી અને તે લોહીમાં એકઠું થાય છે. આ હળવું અથવા ક્યારેક ગંભીર હોઈ શકે છે.
  2. ઘણા લોકોના ચહેરા, ગરદન અથવા છાતી પર નાના, લાલ, ટપકાં જેવા નિશાનો દેખાય છે, જેને સ્પાઈડર એન્જીયોમાસ કહેવાય છે. હથેળીઓની લાલાશ, અથવા પામર એરિથેમા, પણ લીવરની સમસ્યાઓનું નિશાની હોઈ શકે છે. આ ફેરફારો શરીરમાં હોર્મોનલ અસંતુલનને કારણે થાય છે.
  3. લિવરની બીમારીમાં કોઈ કારણ વગર સતત ખંજવાળ આવવી પણ એક સંકેત છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે બાઇલ સોલ્ટ્સમાં લોગી વધી જાય છે અને ત્વચાની નસોને ઉત્તેજિત કરે છે. ખંજવાળ એટલી વધી જાય છે કે ઊંઘ અને દિવસભરનો આરામ બંને ખરાબ થઈ જાય.
  4. ત્વચા પણ ધીમે ધીમે કાળી પડતી જાય છે અથવા ડાઘવાળી થતી જાય છે. ઘણા લોકોને ચહેરા, ગરદન અથવા હાથ પર કાળા ધબ્બા દેખાય છે. આ સતત બળતરા અને હોર્મોનલ ફેરફારોને કારણે થાય છે, જે લિવરની સમસ્યાઓ સૂચવી શકે છે.
  5. નખમાં પણ લિવરની ખામી જોવા મળે છે. ટેરી નેઇલ, જ્યાં આખો નખ લગભગ સફેદ દેખાય છે અને ધાર પર થોડો ગુલાબી પટ્ટો હોય છે, અથવા સફેદ છટાઓ મર્ચી રેખાઓ જેવી હોય છે, તે લીવરમાં પ્રોટીન ચયાપચયમાં ખામી દર્શાવે છે.
  6. આ ત્વચાના લક્ષણો ઘણીવાર એકલા દેખાતા નથી. તેમની સાથે થાક, પેટનું ફૂલવું, ભૂખ ન લાગવી અથવા આંખો પીળી પડવી જેવા લક્ષણો પણ હોઈ શકે છે. સારવારમાં વિલંબ કરવો હાનિકારક હોઈ શકે છે, અને તાત્કાલિક તબીબી સહાય જરૂરી છે

