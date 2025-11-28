Colorectal Cancer: તમારા મળને ધ્યાનથી જોવો તો નજર આવે છે કોલોરેક્ટલ કેન્સરના આ 4 લક્ષણો, 99% લોકો કરે છે નજરઅંદાજ
Early Signs of Colorectal Cancer: કેન્સરના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવો તમને કોલોરેક્ટલ કેન્સર વિશે જણાવીએ, તેના કયા-કયા લક્ષણ હોય છે, જેને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
Colorectal Cancer Symptoms: કોલોરેક્ટલ કેન્સર દુનિયાભરમાં ઝડપથી એક ગંભીર બીમારી બની રહી છે. ચોંકાવનારી વાત છે કે યુવા લોકોમાં પણ તેના મામલા સતત વધી રહ્યાં છે. શરૂઆતી સ્ટેજમાં આ બીમારી મોટા ભાગે લક્ષણ વગર આગળ વધે છે કે પછી એવા સામાન્ય ફેરફાર જોવા મળે છે જેને લોકો પેટની સામાન્ય સમસ્યા સમજી અવગણે છે. JAMA Network ની એક સ્ટડી જણાવે છે કે કેટલાક વિશેષ લક્ષણ શરૂઆતી ઉંમરમાં થનાર કોલોરેક્ટલ કેન્સર સાથે જોડાયેલા હોય છે.
સમય પર ઓળખ જરૂરી?
અમેરિકન કેન્સર સોસાયટી અનુસાર જો કોલોરેક્ટલ કેન્સરને શરૂઆતી સ્ટેજમાં ઓળખી લેવામાં આવે અને બીમારી શરીરના એક ભાગ સુધી સીમિત હોય તો દર્દીની 5 વર્ષ સુધી જીવિત રહેવાની સંભાવના લગભગ 90 ટકા હોય છે, પરંતુ જેમ-જેમ તે શરીરમાં ફેલાવા લાગે છે, આ આંકડો ઝડપથી ઘટે છે. રીઝનલ સ્ટેજમાં લગભગ 73 ટકા અને જો કેન્સર દૂર સુધી ફેલાય તો માત્ર 13 ટકા, તેથી સમય રહેતા તેની ઓળખ જરૂરી છે.
શરૂઆતી ઓળખની સારવાર
જો કોલોરેક્ટલ કેન્સર સાચા સમયે પકડમાં આવે તો સારવારના સારા વિકલ્પ, ઓછો રિકરેન્સ અને સંપૂર્ણ રીતે સાજા થવાની સંભાવના વધી જાય છે. ડોક્ટર જણાવે છે કે ઘણા શરૂઆતી સંકેત તમારા મળમાં જોવા મળે છે. જાણો કયા જરૂરી લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
પાતળો અથવા પેન્સિલ જેવો મળ
જો તમારો મળ અચાનક પાતળો, રિબન જેવો અથવા પેન્સિલ જેવો થઈ જાય અને આ ફેરફાર ઘણા દિવસો સુધી ચાલુ રહે, તો તે ચેતવણીનો સંકેત હોઈ શકે છે. અમેરિકન કેન્સર સોસાયટી જણાવે છે કે જ્યારે ગાંઠ આંતરડાના અસ્તરને સાંકડી કરે છે ત્યારે આવું થાય છે. મેયો ક્લિનિક અનુસાર, આ સ્થિતિ મળને પસાર થવા માટે ઓછી જગ્યા છોડે છે, જેના કારણે તે પાતળો દેખાય છે.
મળમાં લાળની હાજરી
આંતરડા સામાન્ય રીતે ઓછી માત્રામાં લાળ ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ જો આ માત્રા વધી જાય અને મળમાં દેખીતી રીતે ચીકણો અથવા જેલ જેવો પદાર્થ દેખાય, તો તે સમસ્યાની નિશાની હોઈ શકે છે. NCBI તબીબી માર્ગદર્શિકા પણ ગુદામાર્ગમાંથી આવતા લાળ અથવા લોહીને ચેતવણી સંકેત તરીકે માને છે.
મળમાં લોહી પડવું
મળમાં લોહી, પછી ભલે તે ચમકદાર લાલ હોય કે કાળો, કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું સૌથી સામાન્ય પ્રારંભિક સંકેત માનવામાં આવે છે. સંશોધન સૂચવે છે કે પ્રારંભિક તબક્કાના લગભગ 50 થી 60 ટકા દર્દીઓ કોઈને કોઈ પ્રકારનું રક્તસ્રાવ અનુભવે છે. જોકે રક્તસ્રાવ હરસ, તિરાડો અથવા ચેપને કારણે પણ થઈ શકે છે, વારંવાર અથવા સતત રક્તસ્રાવને ક્યારેય હળવાશથી લેવો જોઈએ નહીં, ખાસ કરીને જ્યારે અન્ય લક્ષણો સાથે હોય.
સતત ઝાળા કે કબજીયાત રહેવી
વારંવાર ઝાળા રહેવા, કબજીયાત રહેવી કે બંને વચ્ચે વારંવાર ફેરફાર થવો ચેતવણીનો સંકેત છે. Moffitt Cancer Center નું કહેવું છે કે 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરના લોકોમાં આવી સમસ્યા જોવા મળે તો કોલોનની તપાસ જરૂરી છે. જો આવી સમસ્યા સતત યથાવત રહે તો સમય રહેલા કોલોનોસ્કોપી કરાવવી જરૂરી છે.
યુવાઓમાં કેમ વધી રહ્યું છે જોખમ?
The Lancet Oncology માં પ્રકાશિત એક મોટા એનાલિસિસથી જાણવા મળે છે કે 25થી 49 વર્ષની ઉંમરમાં કોલોરેક્ટલ કેન્સર ઝડપથી વધી રહ્યું છે અને 50 માંથી 27 દેશમાં તેના કેસ જોવા મળી રહ્યાં છે. MDPI અનુસાર શરૂઆતી ઉંમરમાં એન્ટીબાયોટિકનો વધુ ઉપયોગ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, મોટાપો અને ખરાબ જીવનશૈલી તેના મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે જો લોકો સમય રહેતા સ્ક્રીનિંગ અને લાઇફસ્ટાઇલમાં સુધાર કરે તો આ કેન્સરને રોકી શકાય છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
