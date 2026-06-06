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Best Drinks for Liver Health: ફેટી લિવર માટે ફાયદાકારક છે આ 5 ડ્રિંક, થશે જોરદાર ફાયદો

Best Drinks for Liver Health: ફેટી લિવરની સમસ્યામાં ગ્રીન ટી, લીંબુ પાણી, બીટનું જ્યુસ, બ્લેક કોફી અને એપલ સાઇડર વિનેગર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જાણો તેના સ્વાસ્થ્ય લાભ અને અસર.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:13 PM IST
Best Drinks for Liver Health: ફેટી લિવર માટે ફાયદાકારક છે આ 5 ડ્રિંક, થશે જોરદાર ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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