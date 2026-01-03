Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

જો પગમાં આ 5 ફેરફાર દેખાય તો ચેતી જજો, હોઈ શકે છે હૃદય અને કિડનીની સમસ્યા

પગમાં સતત સોજો શરીરમાં પ્રવાહી રીટેન્શનનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ત્યારે વિકસે છે જ્યારે લોહી અને લસિકા પરિભ્રમણ યોગ્ય રીતે ન હોય.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:06 PM IST

જો પગમાં આ 5 ફેરફાર દેખાય તો ચેતી જજો, હોઈ શકે છે હૃદય અને કિડનીની સમસ્યા

Health News: આપણા પગ માત્ર શરીરનું વજન ઉઠાવવાનું કામ કરતા નથી, પરંતુ તે ઘણીવાર આપણા સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી ગંભીર બીમારીઓનો શરૂઆતી સંકેત પણ આપે છે. ડોક્ટરો અનુસાર દિલ, કિડની, સુગર અને નસો સાથે જોડાયેલી ઘણી સમસ્યા સૌથી પહેલા પગમાં હળવા ફેરફારોના રૂપમાં સામે આવે છે. તેવામાં આ સંકેતોને નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડી શકે છે.

પગમાં સતત સોજા રહેવા શરીરમાં તરલ પદાર્થ જમા થવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ત્યારે બને છે જ્યારે લોહી અને લિમ્ફનું સર્કુલેશન સારી રીતે થઈ શકતું નથી. ડોક્ટર જણાવે છે કે આ હાર્ટની નબળાઈ, કિડનીની ખરાબી કે લિવર સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો અચાનક એક પગમાં સોજા, દુખાવો કે ગરમી જેવો અનુભવ થાય તો લોહી ગંઠાવુ એટલે કે ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ હોઈ શકે છે, જે ખતરનાક છે. આવી સ્થિતિમાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.

જો સામાન્ય હવામાન છતાં પગ ઠંડા રહે છે તો તે ખરાબ બ્લડ સર્કુલેશનનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સમસ્યા પેરિફેરલ આર્ટરી ડિઝીસ સાથે જોડાયેલી હોય શકે છે. જેમાં પગના સ્નાયુ સંકોચાઈ જાય છે. તેનાથી હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનો ખતરો વધી શકે છે. થાયરોયડ, એનીમિયા અને સ્મોકિંગ કરનારમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે.

ઊંઘતી વખતે પગના પગમાં અચાનક, તીક્ષ્ણ દુખાવો અને ખેંચાણ ફક્ત થાકની નિશાની નથી. તે ચેતા, કિડની રોગ અથવા રક્ત પરિભ્રમણ સમસ્યાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. સંશોધન સૂચવે છે કે વારંવાર ખેંચાણ હૃદય રોગ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર સાથે પણ જોડાયેલ હોઈ શકે છે. જો આ સમસ્યા ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડતી રહે, તો પરીક્ષણ કરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.

પગ પર લાલ, ભૂરા અથવા કાળી ત્વચા વાહિની રોગની નિશાની હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે નસોમાં લોહી એકઠું થાય છે અને ત્વચાની નીચે ફેલાય છે. જો તાત્કાલિક સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે ઘા તરફ દોરી શકે છે. ડાયાબિટીસ અને સ્થૂળતા ધરાવતા લોકોમાં પણ જોખમ વધારે હોય છે.

દરમિયાન, પગમાં વારંવાર નિષ્ક્રિયતા આવવી અથવા ઝણઝણાટ થવો એ ચેતાને નુકસાનનું લક્ષણ છે. તે ઘણીવાર ડાયાબિટીસ અને રક્ત પરિભ્રમણ સમસ્યાઓ સાથે સંકળાયેલું હોય છે. નિષ્ણાતો માને છે કે તે હૃદય રોગનું પ્રારંભિક સંકેત પણ હોઈ શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

