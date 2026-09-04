/Liver Damage: આ 5 લક્ષણોમાંથી 1 પણ લક્ષણ દેખાય તો તુરંત ભાગજો ડોક્ટર પાસે, લીવર ફેલ થવાની હોય શકે છે તૈયારી

Liver Failure Symptoms: લીવર આપણા શરીરનું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. આજના સમયમાં લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ જે રીતે બદલી રહી છે તેના કારણે લીવર ડેમેજ થવા સહિતની સમસ્યાઓ વધારે જોવા મળે છે. આપણા શરીરમાં લીવર લોહીને સાફ કરવાનું, પાચનમાં મદદ કરવાનું અને શરીરને ઊર્જા આપવાનું મહત્વપૂર્ણ કામ કરે છે. જ્યારે આપણું લીવર ખરાબ થવા લાગે કે પછી લીવર સંબંધિત કોઈ સમસ્યાઓ વધવા લાગે ત્યારે તેના કેટલાક લક્ષણો દેખાવા લાગે છે.
કિડનીની જેમ લીવર પણ ફેલ થઈ શકે છે. લીવરને ફેલ થતું અટકાવવા માટે અને લીવર સંબંધિત સમસ્યાને કંટ્રોલ કરવા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે લીવર ફેલ થતા પહેલા કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. આજે તમને લીવરમાં ખરાબી સર્જાય ત્યારે દેખાતા લક્ષણો વિશે જણાવીએ. લીવર ફેલ થવાનું હોય તે પહેલા શરીરમાં 5 લક્ષણો જોવા મળે છે આ 5 માંથી કોઈ એક લક્ષણ પણ દિવસો સુધી જણાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
આંખનો સફેદ ભાગ પીળો દેખાવો
લીવરમાં તકલીફ થાય તેનું સૌથી પહેલું લક્ષણ આંખમાં જોવા મળે છે. આંખની અંદરનો સફેદ ભાગ ધીરે ધીરે પીળો થવા લાગે છે. આંખના સફેદ ભાગમાં પીળાશ દેખાવા લાગે તો સમજી લેવું કે લીવરમાં ખરાબી છે. જ્યારે આપણા શરીરમાં બીલીરૂબીન નામનું તત્વ વધવા લાગે છે અને લીવર તેને સાફ કરી શકતું નથી ત્યારે નખ, આંખ અને ત્વચા પીળા દેખાવા લાગે છે.
પેટમાં દુખાવો અને સોજો
લીવર ડેમેજ થઈ રહ્યું હોય કે લીવરમાં કોઈ તકલીફ હોય તો પેટમાં જમણી તરફ ઉપરના ભાગમાં દુખાવો થાય છે ભારે પણ અનુભવાય છે અને સોજો હોય તેવું પણ લાગે છે. આવા લક્ષણો સામાન્ય રીતે ગેસમાં પણ જોવા મળે છે પરંતુ દુખાવા સાથે દિવસો સુધી સોજો રહે તો તે લીવરમાં ખરાબીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
પેશાબનો રંગ બદલી જવો અને વાસ આવવી
ઓછું પાણી પીવાથી પણ ઘણી વખત પેશાબનો રંગ બદલી જાય છે પરંતુ લીવરમાં ખરાબી હોય તો પેશાબનો રંગ ડાર્ક થવાની સાથે તેમાંથી બદબૂ પણ આવવા લાગે છે. શરીરમાં વધેલું બીલીરૂબીન મૂત્ર વાટે બહાર નીકળવા લાગે ત્યારે પેશાબનો રંગ ભૂરો થવા લાગે છે અને તેમાંથી તીવ્ર વાત પણ આવે છે.
ભૂખ ન લાગવી
લીવરની ખરાબીના કારણે વ્યક્તિને ભૂખ ઓછી લાગે છે અથવા તો ભૂખ લાગવાનું બંધ થઈ જાય છે. દિવસો સુધી ભૂખ ન લાગે અથવા તો કંઈ ખાવાની ઈચ્છા જ ન થાય અને સાથે જ વજનમાં પણ ઘટાડો થવા લાગે તો તે લીવર સંબંધિત સમસ્યાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
નબળાઈ
વજનમાં ઘટાડો થાય, ભૂખ ન લાગે અને શરીરમાં ધીરે ધીરે નબળાઈ પણ વધવા લાગે તો તે લીવરની ખરાબીનું સૌથી ગંભીર લક્ષણ હોઈ શકે છે. લીવર જ્યારે ડેમેજ થઈ રહ્યું હોય છે ત્યારે શરીરમાં ઝેરી તત્વો વધવા લાગે છે જેના કારણે શરીરના અન્ય અંગોને કામ કરવામાં પણ તકલીફ પડવા લાગે છે પરિણામે શરીરમાં થાક, નબળાઈ અને સુસ્તીનો અનુભવ થાય છે.
કોઈપણ વ્યક્તિને આવા એક કે એકથી વધુ લક્ષણો જણાય તો તેણે તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. ડોક્ટરની સલાહ લઈ લોહીની તપાસ અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સહિતના ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ. લીવર ડેમેજ ન થાય તે માટે સ્વસ્થ આહાર નિયમિત વ્યાયામ અપનાવવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)