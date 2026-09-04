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Liver Damage: આ 5 લક્ષણોમાંથી 1 પણ લક્ષણ દેખાય તો તુરંત ભાગજો ડોક્ટર પાસે, લીવર ફેલ થવાની હોય શકે છે તૈયારી

Liver Failure Symptoms: લીવર અચાનક ફેલ નથી થઈ જતું, લીવર ડેમેજ થવાની શરુઆત થાય ત્યારથી જ આપણું શરીર તેના સંકેત આપવા લાગે છે. જ્યારે આ સંકેતોને ઈગ્નોર કરવામાં આવે તો એવું સ્ટેજ આવી જાય છે કે લીવર ફેલ થઈ જાય. લીવર ફેલ થવાનું હોય તે પહેલા કેવા સંકેત જોવા મળે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:44 AM IST
Liver Damage: આ 5 લક્ષણોમાંથી 1 પણ લક્ષણ દેખાય તો તુરંત ભાગજો ડોક્ટર પાસે, લીવર ફેલ થવાની હોય શકે છે તૈયારી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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