ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Dal For Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ માટે બેસ્ટ છે આ 5 દાળ, આજથી જ ડાયટમાં કરી લો સામેલ

Dal For Healthy Heart: હાર્ટ આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. પરંતુ આહારની બેદરકારીના કારણે આ અંગ ઉંમર પહેલા જ નબળું પડી જાય છે. હાર્ટને વધતી ઉંમરે પણ હેલ્થી રાખવું હોય તો આજથી જ ડાયટમાં આ 5 દાળનો સમાવેશ શરુ કરી દો. આ દાળ હાર્ટ માટે સૌથી સારી ગણાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:22 PM IST

Dal For Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ માટે બેસ્ટ છે આ 5 દાળ, આજથી જ ડાયટમાં કરી લો સામેલ

Dal For Healthy Heart: મોટાભાગે દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં રોજ દાળ બને છે. દાળ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. રોજ દાળ ખાવી પણ જરૂરી છે. પરંતુ મોટાભાગે લોકો જે રીતે દાળ ખાય છે તે રીત અનહેલ્ધી હોય છે. જેના કારણે દાળના જરૂરી પોષકતત્વો શરીરને મળતા નથી. લોકો ભોજનમાં દાળ ઓછી અને ભાત વધારે ખાતા હોય છે. આ સિવાય દાળમાં ખાંડનો ઉપયોગ પણ વધારે થતો હોય છે. પરંતુ દાળને ખાંડ વિના બનાવવી જોઈએ અને આહારમાં ભાત ઓછો અને દાળ વધારે લેવી જોઈએ. 

દાળ ફાઈબર, પ્રોટીન, વિટામિન્સથી ભરપુર હોય છે. દાળમાં આયરન, મેગ્નેશિયમ, ફોલેટ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. દાળ પોષતત્વોનો ખજાનો હોય છે. દાળ હાર્ટ પેશન્ટ માટે સૌથી જરૂરી આહાર છે. હાર્ટ પેશન્ટ હોય તેમણે આહારમાં રોજ દાળ લેવી જોઈએ. દાળ ખાવાથી હાર્ટ મજબૂત બને છે. હાર્ટ પેશન્ટ માટે દાળ સૌથી જરૂરી છે. તેના માધ્યમથી શરીરને જરૂરી પોષકતત્વો મળે છે. આજે તમને જણાવીએ હાર્ટને હેલ્થી રાખે તેવી 5 દાળ કઈ છે. આ દાળ હાર્ટ પેશન્ટ હોય તેમણે પણ ખાવી જોઈએ. 

હાર્ટ પેશન્ટ માટે હેલ્ધી દાળ કઈ કઈ છે ?

તુવેર દાળ

ઘરમાં સૌથી વધુ તુવેર દાળ બનતી હોય છે. તુવેર દાળમાં પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન અને મિનરલ્સ હોય છે. આ દાળ હાર્ટ હેલ્થ માટે લાભકારી છે. તેમાં રહેલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હાર્ટને થતા નુકસાનથી બચાવે છે. તુવેર દાળ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. 

ચણાની દાળ

ચણાની દાળ પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે. આ દાળ હાર્ટ હેલ્થ માટે જરૂરી છે. પ્રોટીન સ્નાયૂના નિર્માણમાં અને રિપેરમાં મદદ કરે છે. ચણાની દાળ ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. તેનાથી પાચન સુધારવામાં મદદ મળે છે. ચણાની દાળ હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે. 

મસૂર દાળ

મસૂર દાળ ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. આ દાળ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. આ દાળ ડાયટમાં સામેલ કરવાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે. મસૂરની દાળમાં પોટેશિયમ સહિતના પોષકતત્વો હોય છે જે હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે. 

મગની દાળ

મગ અને મગની દાળ શક્તિનો ખજાનો છે. મગની દાળથી શરીરને સૌથી વધુ પોષકતત્વો મળે છે. આ દાળ મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, ફોલેટથી ભરપુર હોય છે. આ દાળ હાર્ટને સારી રીતે કામ કરવા માટે જરૂરી પોષકતત્વો પુરા પાડે છે. મગની દાળ ખાવાથી શરીરને એવા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ મળે છે જે ધમનીઓને ઠીક કરે છે. મગની દાળ સ્નાયૂને પણ મજબૂત કરે છે અને શરીરની શક્તિ વધારે છે.

લોબિયા

લોબિયા જેને ગુજરાતીમાં ચોળી અને અંગ્રેજીમાં બ્લેક આઈ બીન્સ કહેવામાં આવે છે તો પોષકતત્વોનો ખજાનો છે. આ કઠોળ વિશે કહીએ એટલું ઓછું. હાર્ટને હેલ્ધી રાખવામાં લોબિયા મહત્વપૂર્ણ ભુમિકા ભજવે છે. લોબિયા બીપી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. લોબિયામાં સૌથી વધુ પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ફોલેટ હોય છે જે હાર્ટને હેલ્થી રાખવા માટેના જરૂરી પોષકતત્વો છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

DalHealthy HeartHealth TIPSPulsesહાર્ટ માટે કઈ દાળ સારી

