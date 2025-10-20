Prostate Cancer: પેશાબમાં દેખાતા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના 5 લક્ષણો, આવું થતું હોય તો તુરંત કરાવો હેલ્થ ચેકઅપ
Prostate Cancer Symptoms: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર વિશે શરુઆતના સ્ટેજમાં જાણી શકાય છે. આ કેન્સરના 5 લક્ષણો એવા છે જે યુરિનમાં દેખાય છે. આ લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખી એક ટેસ્ટ કરાવી લેવામાં આવે તો આ બીમારી વિશે શરુઆતમાં જ જાણી શકાય છે.
Trending Photos
Prostate Cancer Symptoms: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર દુનિયાભરમાં પુરુષોમાં થતા કેન્સરમાં સૌથી સામાન્ય કેન્સરમાંથી એક છે. પુરુષોમાં થતું આ બીજા ક્રમનું કેન્સર છે. આ કેન્સરથી બચવા માટે સમયસર તેના વિશે જાણી સારવાર શરુ કરવી જરૂરી છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથીમાંથી શરુ થાય છે. પ્રોસ્ટેટ મૂત્રાશય પાસે પુરુષ પ્રજનન તંત્રનો એક ભાગ હોય છે. આ કેન્સર ધીરેધીરે વધે છે અને શરુઆતના સ્ટેજમાં તેના લક્ષણો વિશે ખબર પણ પડતી નથી.
પરંતુ જેમ જેમ કેન્સર વધે છે તેમ પેશાબમાં 5 લક્ષણો જોવા મળે છે. પેશાબમાં થતી આ 5 સમસ્યા પરથી જાણી શકાય છે કે કેન્સરની શરુઆત થઈ છે. આ લક્ષણો કોઈપણ વ્યક્તિને જોવા મળે તો તેણે તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી ટેસ્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર વિશે જાણવા માટે બ્લડ ટેસ્ટ પણ કરાવી શકાય છે. આ ટેસ્ટ પરથી કેન્સર વિશે જાણી શકાય છે. સૌથી પહેલા જાણીએ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની શરુઆતમાં પેશાબમાં કયા લક્ષણો જોવા મળે છે.
પેશાબમાં દેખાતા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણો
- પેશાબ સામાન્ય સ્થિતિ કરતા ધીમો અથવા ઓછો આવવો.
- પેશાબ અટકી અટકીને ઉતરે અને મૂત્ર પ્રવાહ સતત ન થાય.
- પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવાય અથવા તો પેશાબ રોકવો મુશ્કેલ થઈ જાય.
- વારંવાર પેશાબ કરવા જવું પડે, ખાસ કરીને રાતના સમયે આ તકલીફ વધી જાય. આ સાથે જ પેશાબમાં બળતરાનો અનુભવ થવો.
- પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો થવો અથવા પેશાબમાં લોહી નીકળવું.
ઉપર દર્શાવ્યાનુસારના લક્ષણોમાંથી કોઈ એક લક્ષણ પણ જણાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે કે નહીં તે જાણવા માટે PSA નામનો ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે છે. આ બ્લડ ટેસ્ટ હોય છે જે પ્રોસ્ટેટ કોશિકા દ્વારા ઉત્સર્જિત પ્રોટીનની માત્રા માપે છે. જો પ્રોસ્ટેટમાં સોજો કે વૃદ્ધિ કે પછી કેન્સર હોય તો PSA નું સ્તર વધી જાય છે. જો PSA નું સ્તર રિપોર્ટમાં હાઈ આવે તો ડોક્ટર બાયોપ્સી અથવા ઈમેજિંગની સલાહ આપી શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર 50 વર્ષ કે તેનાથી વધુની ઉંમરના પુરુષોએ PSA ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. ખાસ કરીને જો પરિવારમાં કોઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની હિસ્ટ્રી હોય તો તેમણે ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી વર્ષમાં એકવાર આ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે