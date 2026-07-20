/પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના 5 પ્રારંભિક સંકેતો: જાણો કયા લક્ષણોને અવગણવા શરીર પર પડી શકે છે ભારે

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરૂષોમાં થનાર સૌથી સામાન્ય કેન્સરોમાંથી એક છે. તેનો સૌથી મોટો પડકાર છે કે શરૂઆતી તબક્કામાં તે કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણો વગર વિકસિત થાય છે. આ કારણ છે કે ઘણા દર્દીઓમાં બીમારીનું કારણ ત્યારે સામે આવે છે, જ્યારે કેન્સર આગળ વધી જાય છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે પેશાબથી જોડાયેલી સમસ્યાઓને માત્ર વધતી ઉંમરની અસર માની નજરઅંદાજ કરવું ભારે પડી શકે છે. જો આ લક્ષણ સતત યથાવત રહે તો તત્કાલ ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
નિષ્ણંત ડોક્ટરે જણાવ્યા પ્રમાણે એક સામાન્ય ગેરસમજણ છ કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની શરૂઆત હંમેશા લક્ષણો સાથે થાય છે. તેમના પ્રમાણે શરૂઆતી તબક્કામાં દર્દીઓ સંપૂર્ણ સામાન્ય અનુભવ કરે છે અને તેને કોઈ મુશ્કેલી થતી નથી.
તેથી માત્ર લક્ષણોની રાહ જોયા વગર સમય-સમય પર સ્વાસ્થ્ય તપાસ કરાવવી વધુ જરૂરી છે, ખાસ કરી તે પુરૂષો માટે જેની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ છે.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સના 5 સંકેત, જેને નજરઅંદાજ ન કરો
વારંવાર પેશાબ લાગવો, ખાસ કરી રાત્રે
જો રાત્રે ઘણીવાર ઉઠીને પેશાબ જવું પડે કે અચાનક પેશાબની માત્રા વધી જાય તો તે પ્રોસ્ટેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
યુરિનમાં મુશ્કેલી
પેશાબ શરૂ કરવામાં મુશ્કેલી, ધાર નબળી પડવી, વધુ જોર લગાવવું પડે કે તે અનુભવ થયો કે મૂત્રાશય સંપૂર્ણ રીતે ખાલી નથી થયું, આવા લક્ષણ હોય તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરવી જોઈએ.
યુરિન કે સ્પર્મમાં લોહી પડવું
જો એકવાર પણ પેશાબ કે વીર્યમાં લોહી જોવા મળે તો તેને સામાન્ય સમજી ભૂલ ન કરો. આ કોઈ ગંભીર બીમારીઓ, જેમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પણ સામેલ છે, નો સંકેત હોઈ શકે છે.
કમર, કૂલ્હા કે પેલ્વિસમાં સતત દુખાવો
કમર, કૂલ્હા કે પેલ્વિસમાં સતત દુખાવો થાય અને જો સાથે પેશાબ સંબંધિત સમસ્યા હોય તો સ્વાસ્થ્ય તપાસ જરૂરી છે.
કારણ વગર વજન ઘટી જવું અને સતત થાક
જો ડાયટિંગ કે કોઈ અન્ય કારણ વગર વજન ઘટે અને લાંબા સમય સુધી થાક રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવું જોઈએ.
ક્યા લોકોને સૌથી વધુ ખતરો?
નિષ્ણાંતો અનુસાર 50 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ વધી જાય છે. જે લોકોના પરિવારોમાં પિતા કે ભાઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થઈ ચૂક્યું છે, તેમાં આ ખતરો વધુ રહે છે. તેવા લોકોએ નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસ અને ડોક્ટર પાસેથી પ્રોસ્ટેટ સ્ક્રીનિંગ વિશે સલાહ લેવી જોઈએ, ભલે કોઈ લક્ષણ ન હોય.
ડોક્ટર અનુસાર આ લક્ષણોનો મતલબ તે નથી કે વ્યક્તિને ચોક્કસપણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે. મોટા ભાગના મામલામાં તેનું કારણ બીજી સામાન્ય સમસ્યાઓ પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ તપાસ કરાવ્યા વગર કારણની માહિતી મળતી નથી. જો બીમારીને શરૂઆતી તબક્કામાં પકડી લેવામાં આવે તો તેની સારવાર સફળ અને પ્રભાવી તવાની સંભાવના રહે છે.
તેથી પુરૂષોએ પોતાના શરીરમાં થનાર સતત ફેરફારોને વધતી ઉંમરનો સામાન્ય હિસ્સો માની નજરઅંદાજ ન કરવો જોઈએ. સમય પર તપાસ અને યોગ્ય સ્વાસ્થ્યની ચાવી છે.