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પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના 5 પ્રારંભિક સંકેતો: જાણો કયા લક્ષણોને અવગણવા શરીર પર પડી શકે છે ભારે

પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના ઘણા સંકેતો જોવા મળે છે. તેને નજરઅંદાજ કરવા શરીર માટે ખુબ ભારે પડી શકે છે. એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો તેના લક્ષણો વિશે અને ક્યા લોકો પર તેનો ખતરો વધુ રહે છે...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:40 PM IST
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના 5 પ્રારંભિક સંકેતો: જાણો કયા લક્ષણોને અવગણવા શરીર પર પડી શકે છે ભારે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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