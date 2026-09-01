/30ની ઉંમર વટાવ્યા પછી દેખાતા આ 5 સંકેતો હોઈ શકે છે ડાયાબિટીસના લક્ષણ, ભૂલથી પણ ન કરો નજરઅંદાજ

Early Signs Diabetes Symptoms After 30: આજના સમયમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, લાંબા સમય સુધી બેઠા રહેવું, અનિયમિત ખાન-પાન, તણાવ અને શારીરિક ગતિવિધિની કમીને કારણે લોકોમાં ઘણા પ્રકારની સમસ્યા થવા લાગે છે, જે આગળ ચાલી ઘણી બીમારીઓનો શિકાર બનાવે છે. આજના સમયમાં ડાયાબિટીસ માત્ર મોટી ઉંમરના લોકોની બીમારી રહી ગઈ નથી. દરેકને આ બીમારી પોતાની ઝપેટમાં લઈ રહી છે. ઘણા લોકોમાં 30 વર્ષની ઉંમર બાદ કેટલીક સમસ્યા જોવા મળે છે, જેને લોકો નજરઅંદાજ કરે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે 30ની ઉંમર બાદ ડાયાબિટીસના ક્યા લક્ષણો જોવા મળે છે.
30 વર્ષની ઉંમર બાદ ડાયાબિટીસના 5 શરૂઆતી સંકેત
1. વારંવાર ભૂખ લાગવી
30 વર્ષની ઉંમર બાદ ડાયાબિટીસના શરૂઆતી સંકેતોમાંથી એક છે વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી અને સમસ્યા સતત વધતી રહે છે. ડાયાબિટીસમાં શરીરની કોશિકાઓ ગ્લૂકોઝનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતી નથી.
2. વારંવાર તરસ લાગવી અને વધુ પેશાબ આવવો
ડાયાબિટીસના શરૂઆતી સંકેતોમાંથી એક છે વારંવાર તરસ લાગવી અને વધુ પેશાબ આવવાનું શરૂ થાય છે, જેનાથી તમે પરેશાન રહો છો. જો તમારા શરીરમાં આવી સમસ્યા જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
3. ઘાવ કે ઈજા ઠીક થવામાં વિલંબ
જો ઘાવ કે કટ ઠીક થવામાં સમય લાગી રહ્યો છે, તો તે ડાયાબિટીસનો શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. તેને નજરઅંદાજ ન કરો. જો ઘણા દિવસ સુધી ઘાવ ઠીક થઈ રહ્યો નથી તો તેમાં લાલાશ, સોજા, દુખાવો કે સંક્રમણના સંકેત જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
4. આંખની દ્રષ્ટિમાં સમસ્યા
ઘણા લોકોની આંખની દ્રષ્ટિમાં સમસ્યા થઈ શકે છે. જો અચાનક ઝાંખુ દેખાવા લાગે તો તેને ડોક્ટર પાસે તત્કાલ તપાસ કરાવો. ડાયાબિટીસની અસર આંખ પર પણ થાય છે.
5. સતત થાકનો અનુભવ
જો તમને વધુ મહેનત કર્યા વગર સતત થાકનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે તો તમારે ડાયાબિટીસનું ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. 30 વર્ષની ઉંમર બાદ જો તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે તો તમારે તેના વિશે વિચારવું જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર તમને જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યા છે, તે માટે અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.