Constipation: કબજિયાત રહેતી હોય તો આ ફળ ખાવા, 5 ફળ ખાવાથી આંતરડા રહે છે સાફ

Fruits For Constipation: ડોક્ટરના જણાવ્યાનુસાર કબજિયાત રહેતી હોય તેમણે કેટલાક ફળ ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. આ ફળ ખાવાથી પેટ નેચરલી સાફ થઈ શકે છે. કારણ કે આ ફળ ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. આ ફળ કયા છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:32 AM IST

Fruits For Constipation: બદલતી લાઈફ સ્ટાઈલના કારણે મોટાભાગના લોકોને પેટ સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય છે. જેમાં કબજિયાતની સમસ્યા સૌથી કોમન છે. જ્યારે પેટ સાફ નથી આવતું તો શરીર ભારે લાગે છે સાથે જ ગેસ, માથાનો દુખાવો અને થાકનો અનુભવ પણ થાય છે. કબજિયાત એવી સમસ્યા છે જેના પર સમયસર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તેના કારણે ગંભીર બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ જરૂરી છે કે નિયમિત રીતે પેટ સાફ થાય તેવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. 

કબજિયાતની સમસ્યા ખરાબ ખાનપાનથી પણ વધે છે. કેટલીક એવી વસ્તુઓ છે જેનું સેવન કરવાથી કબજિયાત વધી શકે છે. તેની સાથે જ કેટલીક એવી વસ્તુઓ પણ છે જેને ખાવાથી કબજિયાતની સમસ્યામાં રાહત મળે છે. કબજિયાત મટાડે અને આંતરડાને સાફ કરે તેવા 5 ફળ પણ છે. આ પાંચ ફળ રોજ ખાવાથી પેટ નેચરલી સાફ આવે છે અને કબજિયાત થતી નથી. 

પેટ સાફ રાખતા ફળ 

કીવી 

હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર કીવી એક નાનકડું ફળ છે પરંતુ પાવર ફૂલ ફળ છે. કિવીમાં ફાઇબર, વિટામિન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. રોજ સવારના સમયે બે કીવી ખાવાથી કબજિયાતની તકલીફ મટે છે અને પેટ સાફ આવે છે.  ઘણા લોકોને કીવીથી એલર્જી પણ થતી હોય છે તેથી પહેલીવારમાં થોડીક કીવી ખાઈને જોઈ લેવું. જો માફક આવે તો રોજ બે કિવી ખાવી. 

યેલો ડ્રેગન ફ્રુટ 

ડ્રેગન ફ્રુટ અલગ અલગ રંગના હોય છે જેમાંથી પીળા રંગનું ડ્રેગન ફ્રુટ સ્વાદમાં મીઠું હોય છે અને સાથે જ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. યેલો ડ્રેગન ફ્રુટ ખાવાથી આંતરડાની મુવમેન્ટ ઝડપી થાય છે અને કબજિયાતથી રાહત મળે છે. ડ્રેગન ફ્રુટ ખાવાથી આંતરડા સાફ થઈ જાય છે. 

બેરીઝ

સ્ટ્રોબેરી, બ્લુબેરી, રાસબેરી જેવી બેરીઝ પણ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. આ ફળમાં પાણીનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે તેને ખાવાથી સ્ટૂલ સોફ્ટ બને છે અને આંતરડાની સફાઈ ઝડપથી થાય છે. એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર બેરીઝ ખાવાથી શરીર અંદરથી મજબૂત બને છે..

સફરજન 

સફરજનમાં પેક્ટીન નામનું ફાઇબર હોય છે જે પેટ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સફરજન કોલોનની ગતિને ઝડપી કરે છે અને કબજિયાતથી રાહત અપાવે છે. રોજ એક સફરજન ખાવાથી પેટ સાફ રહે છે

નાશપતિ 

નાશપતિને લોકો ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે પરંતુ નાશપતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ નેચરલ લેક્સેટિવ છે તેમાં સોર્બિટોલ નામનું તત્વ હોય છે જે પેટ સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. ખાસ કરીને બાળકોમાં જો કબજિયાત રહેતી હોય તો તેમને સફરજન અને નાશપતિનું જ્યુસ આપવું જોઈએ તેનાથી આંતરડામાં જામેલી ગંદકી પણ નીકળી જાય છે. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ ફળોનું સેવન રોજ કરવું જોઈએ જેનાથી કબજિયાત જ નહીં પરંતુ પેટ સંબંધિત અન્ય સમસ્યાથી પણ છુટકારો મળશે. આ સિવાય પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું અને ફિઝિકલી એક્ટિવ રહેવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

