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Iron Deficiency: શરીરમાં આયરનની ખામીના એવા 5 લક્ષણો જેને 99 ટકા મહિલાઓ સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર કરે છે

Iron Deficiency Symptoms: શરીરમાં આયરન ઓછું હોય તેના લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા હોય છે પણ મોટાભાગે આ સમસ્યાઓને મહિલા સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર કરે છે. આજે જાણીએ કયા 5 લક્ષણો છે જે જણાવે છે કે શરીરમાં આયરન ઓછું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:11 AM IST
Iron Deficiency: શરીરમાં આયરનની ખામીના એવા 5 લક્ષણો જેને 99 ટકા મહિલાઓ સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર કરે છે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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