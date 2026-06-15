ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે 'ઝેર' માનવામાં આવે છે આ 5 વસ્તુ, હંમેશા તમારી થાળીથી દૂર રાખો

Sugar Patient Ko Kya Nahi Khana Chahiye: આજના સમયમાં ડાયાબિટીસ એક સામાન્ય સમસ્યાઓમાંથી એક છે. આ બીમારીથી મોટી સંખ્યામાં લોકો પ્રભાવિત છે. જો તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને ખાન-પાન પર ધ્યાન ન આપ્યું તો મુશ્કેલી વધી શકે છે અને તમને ઘણી બીમારી ઘેરી શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ દવા અને એક્સરસાઇઝ બંને પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે, પરંતુ યોગ્ય ખાનપાન પણ છે. ઘણીવાર લોકો અજાણતા એવી વસ્તુનું સેવન કરે છે, જે સુગર લેવલ ઝડપથી વધારે છે. સુગરના દર્દીઓએ પોતાના ડાયટમાં ગણતરીની વસ્તુને સામેલ કરવી જોઈએ. વધુ માત્રામાં ખાંડ, રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ કે અનહેલ્ધી ફેટવાળી વસ્તુઓ તમારા માટે ઝેરથી ઓછી નથી. આવો તમને જણાવીએ ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કઈ વસ્તુ પોતાના ભોજનમાં સામેલ કરવાથી બચવું જોઈએ.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ પોતાના ખાનપાનમાં કઈ વસ્તુને સામેલ ન કરવી જોઈએ?
1. કોલ્ડ ડ્રિંક
કેટલાક લોકોને કોલ્ડ ડ્રિંક જેવી મીઠી વસ્તુ પીવાનું પસંદ હોય છે, પરંતુ તેનું સેવન કરવાથી સુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે અને સાથે તમે ગંભીર બીમારીનો શિકાર બની શકો છો. પેકેઝ્ડ જ્યૂસ, એનર્જી ડ્રિંક કે મીઠી ચા-કોફી પણ તમારે ડાયટથી હંમેશા દૂર રાખવી જોઈએ. આ બધી વસ્તુ ડાયાબિટીસના દર્દી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.
2. મિઠાઈઓ અને ડેઝર્ટ
મિઠાઈઓ અને ડેઝર્ટનું નામ સાંભળતા કેટલાક લોકો રહી શકતા નતી. રસગુલ્લા, કેક, પેસ્ટ્રી, ચોકલેટ જેવી વસ્તુ ભૂલમાં પણ તમારે ન ખાવી જોઈએ. તેમાં સુગર અને કેલેરી વધુ હોય છે, જે તમારા બ્લડ સુગર લેવલને ઝડપથી વધારે છે.
3. સફેદ બ્રેડ અને મેંદો
સફેદ બ્રેડ, પિઝ્ઝા, બર્ગર અને મેંદાની જેટલી વસ્તુ છે તે ઝેરથી ઓછી નથી. આ વસ્તુનું સેવન કરવાથી સુગર લેવલ અચાનક વધી શકે છે અને તે તમારા શરીર માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તેનું સેવન કરવાથી ગ્લૂકોઝ લેવલ પણ ઝડપથી વધે છે.
4. તળેલા અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ
તળેલી અને પ્રોસેસ્ડ વસ્તુ તમારી થાળીથી દૂર રાખવી જોઈએ. આ બધી વસ્તુમાં ફેટ અને અનહેલ્ધી ફેટ ભરપૂર હોય છે, જે સુગરના દર્દીઓ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ વસ્તુથી દૂર રહેવામાં ભલાઈ છે.
5. સફેદ ભાત
જો તમે વધુ માત્રામાં સફેદ ભાતનું સેવન કરો છો તો તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સફેદ ચોખાનું વધુ સેવન ડાયાબિટીસના દર્દી માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર તમને જાગૃત કરવા માટે લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. અમે તેને લખવામાં સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને ડાયાબિટીસના સમસ્યા છે તો ડોક્ટરની સલાહ બાદ તમારો ડાયટ પ્લાન બનાવો.