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Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નસો બ્લોક થઈ ગઈ હોય ત્યારે જોવા મળે આ 5 સંકેત, સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર ન કરતાં

Bad Cholesterol Warning Signs: બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે જ્યારે નસો બ્લોક થવા લાગે ત્યારે શરીરમાં આ 5 સંકેતો જોવા મળે છે. આ 5 સમસ્યાને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરવી નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:21 AM IST
Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નસો બ્લોક થઈ ગઈ હોય ત્યારે જોવા મળે આ 5 સંકેત, સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર ન કરતાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નસો બ્લોક થઈ ગઈ હોય ત્યારે જોવા મળે આ 5 સંકેત
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