/Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નસો બ્લોક થઈ ગઈ હોય ત્યારે જોવા મળે આ 5 સંકેત, સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર ન કરતાં

Bad Cholesterol Warning Signs: શરીરમાં જ્યારે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી રહ્યું હોય ત્યારે કેટલીક તકલીફોના માધ્યમથી વધતા બેડ કોલેસ્ટ્રોલનો સંકેત મળે છે. પરંતુ 99% લોકો બેડ કોલેસ્ટ્રોલ સંબંધિત આ સમસ્યાને સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરે છે જેના કારણે પરિસ્થિતિ ગંભીર બની જાય છે. શરીરની નસોમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી રહ્યું હોય અને નસો બ્લોક થઈ રહી હોય ત્યારે 5 સમસ્યાઓ થાય છે આ 5 સમસ્યાને સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવાથી બચવું.
નસોમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવા લાગે એટલે શરીરના અલગ અલગ અંગો પર તેની અસર થાય છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે એટલે ફક્ત હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યા થાય એવું નથી. માથાથી પગ સુધીના અંગો પર બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ની અસર થાય છે. આ અસર થવાની શરૂઆત થાય એટલે કેવી તકલીફો થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
આ પણ વાંચો:
આંખની આસપાસ પીળા ડાઘ
શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધી રહ્યું હોય અને નસો બ્લોક થઈ રહી હોય તો આંખની આસપાસ પીળા ડાઘ દેખાવા લાગે છે. જો આંખની આસપાસ થતા આ ફેરફારને તમે ઇગ્નોર કરો તો સમસ્યા ગંભીર સ્ટેજમાં પહોંચી શકે છે.
થાક અને નબળાઈ
કોઈપણ કામ કર્યા વિના તમે ઝડપથી થાકી જાવ છો અને આખો દિવસ શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ કરો છો તો શક્ય છે કે તમારી નસોમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી રહ્યું હોય શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે એટલે નબળાઈ અને થાક વધવા લાગે છે
આ પણ વાંચો:
છાતીમાં દુખાવો
બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નશો બ્લોક થઈ ગઈ હોય તો છાતીમાં દુખાવો થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. આ દુખાવામાં છાતી પર ભાર હોય તેવું લાગે. જો તમને આવો અનુભવ થાય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું આ લક્ષણને ઇગ્નોર કરવું હાનિકારક છે
વધારે પ્રમાણમાં પરસેવો થવો
રૂમમાં ઠંડક હોય તેમ છતાં તમને પરસેવો થતો હોય તો શક્ય છે કે શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય. ઘણા લોકોને વધારે પડતો પરસેવો થતો હોય છે જેને તેઓ ઇગ્નોર કરે છે પરંતુ આ સંકેત બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય ત્યારે જોવા મળે છે
પગમાં દુખાવો
શરીરની નસોમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જામી ગયું હોય તો પગમાં દુખાવો થાય છે અને પગ સુન્ન પડી જાય છે. પગમાં થતા દુખાવાને મોટાભાગે લોકો સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરે છે અને લાંબા સમય સુધી તેના પર ધ્યાન આપતા નથી. પરંતુ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે પણ પગમાં દુખાવો રહી શકે છે તેથી જો તમને લાંબા સમયથી પગ દુખતા હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)