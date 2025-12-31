Prev
Healthy Drinks: નવા વર્ષથી પીવાનું શરુ કરો આ 5 હેલ્ધી ડ્રિંક્સ, હંમેશા રહેશો તરોતાજા, ઈમ્યૂનિટી થશે બુસ્ટ

Healthy Drinks: નવા વર્ષની શરુઆતમાં લોકો અલગ અલગ નિયમો બનાવતા હોય છે. પરંતુ મોટાભાગના નિયમ લાંબો સમય ટકતા નથી. પરંતુ જો તમે વર્ષ 2026 માં હેલ્ધી રહેવા માંગો છો તો તમને તેના માટે એક સરળ નિયમ જણાવીએ. આ નિયમનું પાલન કરશો તો આખું વર્ષ નિરોગી અને ફીટ રહેશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:55 PM IST

Healthy Drinks: ઠંડીની ઋતુ સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટે મહત્વની હોય છે. આ સિઝનમાં હેલ્થનું ધ્યાન રાખવુ જરૂરી છે. શિયાળામાં લાઈફસ્ટાઈલ અને આહાર બંને બદલી જાય છે. જો આ ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો શરીરની ઇમ્યુનિટી નબળી પડી જાય છે.. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શિયાળો હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવવાની શરૂઆત કરવાનો સારો સમય હોય છે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં તમે સ્ટ્રેસ, ખરાબ ઉંઘ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ, ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓને કંટ્રોલ કરીને હેલ્થ સુધારવા માંગો છો તો નવા વર્ષથી તમારા દિવસની શરૂઆત આ 5 માંથી એક હેલ્ધી ડ્રિન્ક પીને કરો. 

નવું વર્ષ શરૂ થાય એટલે લોકો અલગ અલગ રિઝોલ્યૂશન લેતા હોય છે. પોતાના જીવનમાં ફેરફાર લાવવા માટે લોકો પોઝિટિવ રિઝોલ્યુશન અપનાવે છે. તમે હેલ્થને સુધારવા માટે આવું જ રિઝોલ્યૂશન લઈ શકો છો. જો તમે પણ વર્ષ 2026 ને વધારે સારું અને યાદગાર બનાવવા માંગો છો તો આ 5 હેલ્ધી ડ્રિન્કને ડેઇલી રૂટિનમાં સામેલ કરો.  આ 5 હેલ્ધી ડ્રિંક એવા છે જેને લેવાથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ધીરે ધીરે દૂર થઈ જશે. 

આદુ લીંબુનું પાણી 

આદુ અને લીંબુ બંને હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે આદુ અને લીંબુનું મિશ્રણ શરીરને ગરમી આપે છે અને એનર્જી વધારે છે. તેનાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે. તમે આદુ અને લીંબુનું પાણી પીને હેલ્થ સુધારી શકો છો. 

હળદર અને દૂધ 

દૂધમાં હળદર ઉમેરીને પીવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. હળદરવાળા દૂધને ગોલ્ડન મિલ્ક પણ કહેવાય છે કારણ કે તેનાથી શરીરને અઢળક લાભ થાય છે. હળદર વાળું દૂધ પીવાથી શરદી ઉધરસથી લઈને ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ દૂર થાય છે અને ઊંઘ સારી લાવવામાં પણ આ દૂધ મદદ કરે છે. 

વરીયાળીની ચા 

વરીયાળીની ચા એક હર્બલ ટી છે. દિવસની શરૂઆત દૂધ અને ખાંડવાળી મસાલા ટીને બદલે હર્બલ ટી થી કરશો તેવો સંકલ્પ તમે લઈ શકો છો. હર્બલ ટી પીશો તો તેનાથી ઘણા ફાયદા થશે. વરિયાળીની ચા બનાવવા માટે વરીયાળીના દાણા ને પાણીમાં ઉકાળવા ના હોય. 150 ml ગરમ પાણીમાં એક ચમચી વાટેલી વરીયાળી ઉમેરવી. તેને પાંચ મિનિટ ઉકાળો અને પછી હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે પી જવું. આ ચા પીવાથી પેટનો સોજો એટલે કે બ્લોટીંગની તકલીફ દૂર થઈ જાય છે અને પાચન સુધારે છે. 

તજનું પાણી 

સવારે ખાલી પેટ તજનું પાણી પીવાથી પાચન સુધરે છે, બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં રહે છે, વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે અને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. પાણીમાં રાત્રે તજ પલાળી સવારે તે પાણીને ગરમ કરીને પીવું જોઈએ. આ પાણી ગેસ, એસિડિટી, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જેવી સમસ્યામાં પણ ફાયદો કરે છે. 

ગ્રીન ટી 

ગ્રીન ટી આપણા શરીરને ગરમી અને એનર્જી આપે છે અને સ્ટ્રેસ ઓછો કરે છે. ગ્રીન ટી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે. તે પાચનતંત્રને મજબૂત કરે છે. ગ્રીન ટી માં એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે શરીરની ડિટોક્ષ કરે છે અને બીમારીઓ સામે લડવામાં મદદ કરે છે.

