/Kidney Failure Risk: અનહદ ભાવતી હોય તો પણ આ 5 વસ્તુ ખાવાનું છોડી દેજો, ખાવાથી કિડની થઈ જશે ફેલ

Bad Food for Weak Kidneys: જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય અથવા તો કિડની નબળી હોય તો તેણે આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું છોડી દેવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ હેલ્ધી છે તેમ છતાં જેમની કિડની નબળી હોય તેમની કિડની ફેલ થવાનું કારણ બની શકે છે.
Bad Food for Weak Kidneys: ઘણી વખત શરીરમાં અમુક પ્રકારની સમસ્યા હોય તો હેલ્ધી વસ્તુ ખાવાથી પણ નુકસાન થાય છે. જેમકે શરીરનું ફિલ્ટર ગણાતી કિડની સંબંધી કોઈ સમસ્યા હોય તો 5 સૌથી હેલ્ધી ગણાતો ખોરાક પણ શરીરને નુકસાન કરવા લાગે છે. જે લોકોને કિડની સંબંધિત કોઈ તકલીફ થઈ હોય અથવા તો કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય તો તેમણે આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ 5 વસ્તુઓ ખાવાથી કિડની ફેલ થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
કિડની સંબંધી તકલીફ હોય અથવા તો કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય ત્યારે પોટેશિયમથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. પોટેશિયમ એવું પોષકતત્વ છે જે શરીર માટે જરૂરી છે. પરંતુ જો શરીરમાં પોટેશિયમનું લેવલ વધી જાય તો પણ તે નુકસાન કરે છે. ખાસ કરીને જો કિડની પહેલાથી ખરાબ હોય તો પોટેશિયમ યુક્ત વસ્તુઓ ખાવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. એટલા માટે જ જો કિડની સંબંધીત સમસ્યા પહેલાથી હોય તો પોટેશિયમથી ભરપૂર આ 5 વસ્તુઓ ખાવી નહીં.
કારણ એવું છે કે આ 5 વસ્તુઓમાં પોટેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને આ વસ્તુના માધ્યમથી શરીરમાં જે પોટેશિયમ વધે તેને કિડની સાફ કરી શકતી નથી જેના કારણે હેલ્ધી લગતા આ 5 ફુડ પણ કિડની માટે નુકસાનકારક બની જાય છે. જો વારંવાર આ 5 વસ્તુઓ ખાવામાં આવે તો કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે અને કિડની ફેલ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે તેથી જે કોઈ લોકોને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમણે આ 5 વસ્તુ ભાવતી હોય તો પણ ખાવાનું છોડી દેવું જોઈએ.
કિડની તકલીફોમાં ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ
પોટેશિયમથી ભરપુર ડ્રાયફ્રુટ
ડ્રાયફ્રુટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે અને દરેક વ્યક્તિએ મર્યાદિત માત્રામાં ડ્રાયફ્રુટ ખાવા જોઈએ પરંતુ ડ્રાયફ્રુટમાં આવતા એપ્રિકોટ, ખજૂર, કિસમિસ જેવા સુકામેવા પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. આવી વસ્તુઓ કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તેમના માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી પોટેશિયમથી ભરપૂર ડ્રાયફ્રુટ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
સંતરા
સંતરામાં ફક્ત વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે એવું નથી સંતરા પોટેશિયમથી પણ ભરપૂર હોય છે જે લોકોને કિડની સંબંધિત તકલીફ હોય તેમણે સંતરા ખાવાથી બચવું જોઈએ. કિડની પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે ડાયટમાં સંતરા સિવાય એવા ફ્રુટનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જેમાં પોટેશિયમ ન હોય અથવા તો ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં હોય.
એવોકાડો
એવોકાડો હેલ્ધી વસ્તુ છે પરંતુ જે લોકોને કિડનીની તકલીફ પહેલાથી હોય તેમણે એવોકાડો ખાવાથી બચવું જોઈએ. એવોકાડો પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે જે કિડની સંબંધિત પ્રોબ્લેમ વધારી શકે છે અને આ પ્રોબ્લેમ વધી જાય તો કિડની ફેલ પણ થઈ જાય છે.
કેળા
કેળા પણ એવું ફળ છે જે પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે જે લોકોના શરીરમાં પોટેશિયમ ઓછું હોય તેઓ કેળા ખાય તો તેમને ફાયદો થાય પરંતુ કિડની ખરાબ હોય ત્યારે કેળા ખાવામાં આવે તો કિડનીની બીમારી વધી શકે છે અથવા તો કિડની ફેલ પણ થઈ શકે છે તેથી કિડની પેશન્ટે કેળા ખાવાનું પણ ટાળવું.
શક્કરટેટી
ઉનાળામાં શક્કરટેટી સૌથી વધુ ખવાતી હોય છે. પરંતુ શક્કરટેટી પણ પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે અને તે કિડની તકલીફ વધારી શકે છે વધારે માત્રામાં રોજ શક્કરટેટી ખાવામાં આવે તો કિડનીના પેશન્ટની તબિયત બગડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)