Metabolism: સવારે કરેલી આ 5 ભુલોના કારણે સ્લો થઈ જાય છે મેટાબોલિઝમ, આજથી જ સુધારી લો આ ભુલો
Causes Of Slow Metabolism: આપણું મેટાબોલિઝમ સારી રીતે કામ કરે તો જ ખાધેલા ખોરાકમાંથી એનર્જી બને અને શરીરને મળે. જો મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય તો ખોરાકનું પાચન બરાબર થતું નથી અને શરીરનું વજન વધવા સહિતની સમસ્યા થાય છે. આપણા મેટાબોલિઝમને સ્લો કરવાનું કામ સવારની 5 ખરાબ આદતો કરે છે. આ ખરાબ આદતો હોય તેનું મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે તેથી આ આદતોને તુરંત સુધારી લેવી જોઈએ.
- મેટાબોલિઝમને સ્લો કરવાનું કામ સવારની 5 ખરાબ આદતો કરે છે.
- આપણે કેટલીક ખરાબ આદતો અપનાવી લઈએ છીએ ત્યારે શરીરના આંતરિક કાર્યમાં પણ બાધા ઉત્પન્ન થાય છે.
- શરીરનું મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય ત્યારે વજન વધવા લાગે છે, શરીરમાં સુસ્તી અને થાક રહે છે.
Trending Photos
Causes Of Slow Metabolism: મેટાબોલિઝમ આપણા શરીરની મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. જેને ચયાપચયની પ્રક્રિયા પણ કહેવામાં આવે છે. મેટાબોલિઝમ ભોજનના પાચનમાં, શરીરને એનર્જી આપવામાં, શરીરમાં રક્ત પરિભ્રમણ જળવાઈ રહે, શરીરને પોષકતત્વો મળે તે પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ ભુમિકા ભજવે છે. જો શરીરનું મેટાબોલિઝમ બરાબર કામ ન કરતું હોય અથવા સ્લો હોય તો શરીરના મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં બાધા ઉત્પન્ન થાય છે અને જેની અસર શરીર પર દેખાવા લાગે છે. આપણા શરીરના દરેક અંગ બરાબર કામ કરતા રહે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે કેટલીક ખરાબ આદતો અપનાવી લઈએ છીએ ત્યારે શરીરના આંતરિક કાર્યમાં પણ બાધા ઉત્પન્ન થાય છે. આ કળીમાં આજે આપણે મેટાબોલિઝમના કાર્યમાં બાધા ઉત્પન્ન કરતાં કાર્યો વિશે જાણીએ.
મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય તો વજન વધવા સહિતની સમસ્યા શરીરમાં થવા લાગે છે. અને મેટાબોલિઝમને સ્લો કરવાનું કામ સવારની 5 આદતો કરે છે. શરીરનું મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય ત્યારે વજન વધવા લાગે છે, શરીરમાં સુસ્તી અને થાક રહે છે, હોર્મોન્સનું સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે. જો આવું તમારી સાથે થતું હોય તો નક્કી તમે પણ સવારે આ 5 માંથી કોઈ 1 ભુલ કરતાં હશો જેના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ ગયું હોય.
મેટાબોલિઝમ સ્લો કરતી સવારની 5 ખરાબ આદતો
નાસ્તો ન કરવો
મેટાબોલિઝમ પર સૌથી વધારે અસર કરે છે સવારે નાસ્તો ન કરવાની આદત. અનેક લોકો એવા હશે જે સવારે ફક્ત ચા કે કોફી પી લેતા હોય અને નાસ્તો કરવાનું ટાળી દેતા હોય છે. સવારે ખાલી પેટ રહેવાથી મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. સવારે પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર નાસ્તો કરવાથી મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થાય છે. જો સવારે નાસ્તો ન કરવામાં આવે તો મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે.
સવારે સુગરી ફુડ લેવું
સવારે નાસ્તો ન કરવા જેટલી જ ખરાબ આદત છે સવારે વધારે પડતી ખાંડવાળી કે પોસેસ્ટ ફુડ આઈટમો ખાવી. સવારે ખાલી પેટ એટલે કે નાસ્તામાં સુગરવાળી કે પ્રોસેસ્ટ વસ્તુઓ ખાવાથી પણ મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. આવી વસ્તુઓ ખાધા પછી સુસ્તી અને થાક લાગે છે.
સવારે પાણી ન પીવું
આખી રાત ઊંઘ કર્યા પછી સવારે જાગો એટલે એક થી બે ગ્લાસ નોર્મલ પાણી કે હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ. સવારે સૌથી પહેલા પાણી પીવાથી મેટાબોલિઝ યોગ્ય રીતે કામ કરવાનું શરુ કરે છે. જો સવારે પાણી ન પીવો તો મેટાબોલિઝમ સુસ્ત થઈ જાય છે અને શરીરને જરૂરી એનર્જી આપવાનું કામ કરી શકતું નથી.
સવારે વ્યાયામ ન કરવો
મેટાબોલિઝમ સ્લો હોવાનું આ પણ મોટું કારણ છે. સવારે સમય કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક એક્ટિવિટી ન કરવામાં આવે તો પણ મેટાબોલિઝમ સુસ્ત પડી જાય છે. સવારે વધારે સમય ન હોય તો પણ 5 થી 10 મિનિટ વોક, સ્ટ્રેચિંગ જેવી હળવી કસરતો ઘરના કામ કરતાં કરતાં કરી લેવી. તેનાથી શરીરમાં બ્લડ સર્કુલેશન સુધરી જાય છે અને મેટાબોલિઝમ પણ એક્ટિવ થઈ જાય છે.
અપૂરતી ઊંઘ
દરેક શારીરિક સમસ્યાની શરુઆત અપૂરતી ઊંઘથી થાય છે. જો રાત્રે શરીરને પુરતો આરામ ન મળે એટલે કે 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ ન થાય તો શરીરના દરેક અંગ પર તેનો ખરાબ પ્રભાવ પડે છે. અપૂરતી ઊંઘના કારણે મેટાબોલિઝમ પણ સુસ્ત પડી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે