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Healthy Skin: સ્કિન હેલ્થ માટે આ 5 વસ્તુઓ છે ઝેર, ખાવાનું બંધ કરો એટલે 90 ટકા સ્કિન પ્રોબ્લેમ દુર થઈ જાય

Healthy Skin: શરીર હેલ્ધી રહે એ જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી છે કે આપણી સ્કિન પણ હેલ્ધી હોય. મોટાભાગના લોકો સ્વાદના ચક્કરમાં એવી વસ્તુઓ વધારે ખાતા હોય છે જે તેમની સ્કિનને નુકસાન કરે. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવી કઈ 5 વસ્તુઓ છે જે ટેસ્ટી લાગે છે પણ સ્કિન માટે હાનિકારક છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:15 AM IST
Healthy Skin: સ્કિન હેલ્થ માટે આ 5 વસ્તુઓ છે ઝેર, ખાવાનું બંધ કરો એટલે 90 ટકા સ્કિન પ્રોબ્લેમ દુર થઈ જાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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