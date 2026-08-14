/હૃદયને સ્વસ્થ રાખવા રોજ ખાવા જોઈએ આ 5 નટ્સ અને સીડ્સ, હાઈ બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલ રહેશે કંટ્રોલમાં

આજના સમયમાં ખરાબ ખાનપાન, શારીરિક ગતિવિધિની કમી, તણાવ અને વધતા વજનને કારણે હાર્ટ રોગનો ખતરો ખુબ વધી રહ્યો છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ પણ હ્રદય રોગના મુખ્ય જોખમના કારણમાં સામેલ છે. તેવામાં તમારા ડાયટમાં દરરોજ એવા ખાદ્ય પદાર્થોને સામેલ કરવા જરૂરી છે, જે હાર્ટ માટે સારા માનવામાં આવે છે. નટ્સ અને સીડ્સને હ્રદયના સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં અનસેચુરેટેડ ફેટ, ફાઇબર, પ્રોટીન, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ અને ઘણા પ્રકારના પ્લાન્ટ કમ્પાઉન્ડ્સ હોય છે. American Heart Association પણ હાર્ટને હેલ્ધી બનાવી રાખવા માટે નટ્સ અને સીડ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે.
હાઈ બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવા માટે નટ્સ-સીડ્સ
1. અખરોટનું સેવન કરો
અખરોટ હાર્ટ હેલ્થ માટે ખુબ ફાયદાકારક હોય છે. તેમાં પોલીઅનસેચુરેટેડ ફેટ અને પ્લાન્ટ બેસ્ડ ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ હોય છે. કેટલાક રિસર્સમાં સામે આવ્યું છે કે અખરોટ ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. National Library of Medicine અનુસાર નટ્સમાં રહેલ અનસેચુરેટેડ ફેટ જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવા અને હાર્ટ હેલ્થને સપોર્ટ કરવામાં ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી દરરોજ બે-ત્રણ અખરોટનું સેવન તમે કરી શકો છો.
2. બદામ ખાવો
બદામમાં મોનોઅનસેચુરેટેડ ફેટ, ફાઇબર, વિટામિન ઈ અને ઘણા પ્લાન્ટ કમ્પાઉન્ટ્સ હોય છે. આ પોષક તત્વ સંતુલિક ડાયટમાં હોવા પર હાર્ટ હેલ્થને સપોર્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. હાર્વર્ડ અનુસાર બદામનું સેવન કરવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. હાર્ટ હેલ્થમાં સુધાર કરવા માટે તમે દરરોજ બદામનું સેવન કરી શકો છો.
3. અળસીના બીજ ખાવો
હાર્ટ હેલ્થ માટે અળસીના બીજોનું સેવન પણ ફાયદાકારક હોય છે. અળસીના બીજમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, ફાઇબર અને લિગ્નાન જેવા તત્વો હોય છે. જો નિયમિત રૂપથી અળસીના બીજનું સેવન કરવામાં આવે તો તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. NCCIH અનુસાર કેટલાક રિસર્ચમાં અળસી ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ ઘટવાની સંભાવના મળી છે, પરંતુ બધા અભ્યાસના પરિણામ એક સમાન નથી. હ્રદયના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરવા માટે તમે તમારા ડાયટમાં દરરોજ પીસેલી અળસીના ઓટ્સ, દહીં કે સ્મુધીમાં મિક્સ કરી સેવન કરી શકો છો.
4. ચિયા સીડ્સનું સેવન કરો
ચિયા સીડ્સમાં ફાઇબર, ALA ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ અને પ્લાન્ટ પ્રોટીન હોય છે. તેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી ફાઇબર અને હેલ્ધી ફેટનું સેવન વધારી શકાય છે. કેટલાક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે ચિયા સીડ્સ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઈ બીપીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. પરંતુ હાર્ટ હેલ્થ પર તેના પ્રભાવ માટે વધુ રિસર્ચની જરૂર છે.
5. પિસ્તાનું કરો સેવન
પિસ્તા પણ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. તેમાં અનસેચુરેટેડ ફેટ, પ્રોટીન, ફાઇબર અને ઘણા માઇક્રોન્યૂટ્રિએન્ટ્સ હોય છે. NHLBI ની હાર્ટ-હેલ્ધી ઇટિંગ ગાઇડલાઇન્સમાં પિસ્તા, અખરોટ અને બદામ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. પરંતુ તમારે નમક વગરના પિસ્તાનું સેવન કરવું જોઈએ.
Disclaimer: નટ્સ અને સીડ્સ, પ્રોટીન, વિટામિન અને મિનરલ્સનો સારો સોર્સ હોય છે. તેનું સેવન કરવાથી હાર્ટ હેલ્થમાં સુધાર થાય છે. પરંતુ નટ્સ અને સીડ્સ હાઈ બીપી કે કોલેસ્ટ્રોલની સારવાર નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ સંતુલિત ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે.