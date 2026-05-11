/Vomiting in Summer: ઉનાળામાં ઉલટી થવાનું કારણ હોય શકે છે આ 5 ગંભીર બીમારીઓ, વારંવાર ઉલટી થતી હોય તો ન કરો ઈગ્નોર

Vomiting in Summer: ઉનાળામાં જો તમને પણ અઠવાડીયામાં 2, 3 વખત ઉલટી થતી હોય તો આ સમસ્યાને ઈગ્નોરન કરો. વારંવાર ઉલટી થવી શરીરમાં વધતી 5 ગંભીર સમસ્યાનું શરુઆતી લક્ષણ હોય શકે છે. ખાસ કરીને ઉનાળામાં વારંવાર ઉલટી થવી નોર્મલ નથી.
Vomiting in Summer: દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. અતિશય ગરમીના કારણે કેટલાક રોગ માથું ઊંચકવા લાગે છે. ઉનાળામાં હિટ સ્ટ્રોક અને ડિહાઇડ્રેશન સિવાય પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ વધી જતી હોય છે. પાચનની તકલીફમાં ઘણા લોકોને માથું દુખે, ઘણા લોકોને ગેસ થઈ જાય, ઘણા લોકોને એસિડિટી વધી જતી હોય છે તો વળી કેટલાક લોકોને ઉલટીઓ થતી હોય છે. પાચનની તકલીફ હોય અને ઉલટી થાય તો તેને નોર્મલ ગણી શકાય. પરંતુ પાચનની સમસ્યા વિના ગરમીના દિવસોમાં જો વારંવાર ઉલટી થતી હોય તો તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
ઉનાળા દરમિયાન વારંવાર ઉલટી થવી શરીરમાં શરૂ થયેલી ગડબડનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો ઉલટીને સામાન્ય ગણે છે. પરંતુ ઘણી વખત ઊલટી શરીરમાં વધતી ગંભીર સમસ્યાનું શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે. તેથી ગરમીના દિવસોમાં જો વારંવાર ઉલટી થવાની ફરિયાદ રહેતી હોય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ગરમીના દિવસોમાં કયા રોગમાં ઉલટી થવાની સમસ્યા થાય છે ચાલો તે જાણીએ.
સ્ટમક ફ્લુ
ઉનાળામાં વારંવાર ઉલટી થવાનું કારણ સ્ટમક ફ્લુ હોઈ શકે છે. સ્ટમક ફ્લુ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કારણે થઈ જાય છે. સ્ટમક ફ્લુમાં ઉલટી થવાની સાથે જાડા થવાસ પેટમાં દુખાવો અને તાવ આવવાના લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. સ્ટમક ફ્લુમાં વારંવાર ઊલટી થાય તો શરીરમાંથી પાણી ઘટી જાય છે અને વ્યક્તિની હાલત ગંભીર પણ બની શકે છે.
પિત્તાશયની પથરી
વારંવાર ઉલટી થવાનું કારણ પિત્તાશયની પથરી પણ હોઈ શકે છે. ગોલબ્લેડરમાં પથરી હોય તો તેના કારણે પણ ઉલટી થતી હોય છે. જો તમને જમ્યા પછી ઉલટી કરવાનું મન થતું હોય અથવા તો ઉલટી થઈ જતી હોય તો તેનું કારણ ગોલબ્લેડરની પથરી હોઈ શકે છે. પિત્તની નળીમાં પથરીના કારણે અડચણ ઊભી થાય છે અને તેના કારણે દુખાવા સિવાય ઉલટીઓ પણ થાય છે.
ફૂડ ઇન્ફેક્શન
ગરમીમાં ફૂડ ઇન્ફેક્શનનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે. ગરમીમાં ખોરાક ઝડપથી બગડી જતો હોય છે. આવા સમયે વાસી ખોરાક ખાધો હોય અથવા તો બગડેલી વસ્તુ ખવાઈ ગઈ હોય તો ફૂડ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે. વાસી કે બગડેલી વસ્તુ ખવાઈ ગઈ હોય તો પણ વારંવાર ઊલટીઓ થાય છે.
માઈગ્રેન
ગરમીના દિવસોમાં માઈગ્રેનની તકલીફ પણ વધી જતી હોય છે. અતિશય ગરમી અને પાણીની ઉણપના કારણે માઇગ્રેન ટ્રીગર થઈ જાય છે. માઈગ્રેનનો દુખાવો શરૂ થાય તો તેમાં ઉલટીઓ પણ થવા લાગે છે. માઈગ્રેનના દુખાવાની શરૂઆત હોય ત્યારે વ્યક્તિને વારંવાર ઉલટી જેવું લાગે છે.
સ્ટ્રેસ
સ્ટ્રેસ અને ચિંતાને લોકો માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડીને જ જોતા હોય છે પરંતુ સ્ટ્રેસ અને ચિંતા આપણા શરીરને પણ અસર કરે છે. જે લોકોને સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઈટી, ચિંતાની સમસ્યા હોય તેમને પણ અચાનક કોઈ વાતને લીધે ગભરામણ થવા લાગે તો ઉલટીઓ થાય છે. સ્ટ્રેસ જેવી સમસ્યાને પણ ઇગ્નોર કરવી નહીં. કારણ કે સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઇટી પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેના કારણે ડિપ્રેશન થઈ શકે છે.
