Stomach Cancer: પેટના કેન્સરના 5 સાયલન્ટ લક્ષણો, જેને મોટાભાગના લોકો સામાન્ય ગણી કરે છે ઈગ્નોર
Stomach Cancer Silent Symptoms: પેટનું કેન્સર જીવલેણ બીમારી છે. જો કે આ કેન્સરની શરુઆત થાય ત્યારે સારવાર મળી જાય તો જીવ બચી શકે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો શરુઆતમાં જોવા મળતા લક્ષણોને પેટની સામાન્ય તકલીફ ગણી ઈગ્નોર કરે છે અને પછી સ્થિતિ ગંભીર બની જાય છે. આજે તમને આ 5 લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
Stomach Cancer Silent Symptoms: કેન્સર એક ખતરનાક બીમારી છે જેમાં થોડી પણ બેદરકારી રાખવામાં આવે તો વ્યક્તિનો જીવ જાય છે. કેન્સર અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે જેમાંથી એક પેટનું કેન્સર પણ છે જે દુનિયામાં ઝડપથી વધી રહ્યું છે. પહેલા પેટના કેન્સરના કેસ મોટી ઉંમરના લોકોમાં જ દેખાતા હતા પરંતુ હવે યુવાનો પણ પેટના કેન્સરનો શિકાર થઈ રહ્યા છે. પેટના કેન્સરમાં કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે શરૂઆતના સમયમાં તેને સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. જેના કારણે કેન્સર ખતરનાક સ્ટેટ સુધી પહોંચી જાય છે.જો શરૂઆતમાં જ કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખીને સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ બીમારીથી બચી પણ શકાય છે. આજે તમને પેટના કેન્સર ના 5 સાઇલેન્ટ લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
સતત અપચો કે પેટમાં બળતરા
ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને અપચો અને પેટમાં બળતરાની ફરિયાદ હોય.. આવું ક્યારેક થાય તો તે સામાન્ય હોઈ શકે છે. તેલ-મસાલા વાળો ખોરાક ખાધો હોય ત્યારે આ તકલીફ થાય તો સામાન્ય ગણી શકાય. પરંતુ રોજ પેટમાં ભારે પણ એવું લાગે બળતરા થાય અને અપચો રહેતો હોય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. જો આ તકલીફ કાયમી હોય તો તેને ગેસ કે એસિડિટી સમજીને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં અને ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
ઉલટી જેવું થવું
જો તમને વારંવાર ઉલટી-ઉબકા થવા જેવો અનુભવ થાય તો તેને ઇગ્નોર ન કરો. ઉલટી થવી કે ઉબકા આવવા પેટના કેન્સરમાં પણ જોવા મળે છે. પેટનું કેન્સર હોય તો ઉલટીમાં લોહી પણ દેખાઈ શકે છે તેથી વારંવાર થતી ઉલટીની સમસ્યાને પણ ઇગ્નોર કરો નહીં.
અચાનક વજન ઘટી જવું
ઘણા લોકોનું વજન અચાનક જ ઘટવા લાગે છે. વજન ઘટવાનું કોઈ સ્પષ્ટ કારણ હોતું નથી. વજન ઘટે તો લોકો ખુશ થઈ જાય છે પરંતુ ઘણી વખત વજન ઘટવાનું કારણ પેટનું કેન્સર પણ હોય છે. કેન્સરમાં જ્યારે ટ્યુમર વધે છે ત્યારે ભૂખ ઘટી જાય છે અને પાચન પણ સારી રીતે થતું નથી તેના કારણે વજન ઘટવાની સમસ્યા થઈ જાય છે.
ભોજન ગળવામાં સમસ્યા
જો તમે જમતા હોય અને જ્યારે ભોજન ગળો ત્યારે તકલીફ થાય કે એવું લાગે કે ભોજન પેટ સુધી પહોંચતું નથી તો તે પેટના કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. કેન્સરની શરૂઆતમાં જ્યારે ભોજન ગળેથી ઉતારો ત્યારે લાગે કે ભોજન અટકી રહ્યું છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે ગળાથી પેટ સુધી જતા જંકશન પર ટ્યુમર વધી રહ્યું હોય. જમતી વખતે ભોજન ગળવામાં તકલીફ થાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
પેટમાં દુખાવો
કોઈ કારણ વિના જો તમને સતત પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો તે ખતરનાક હોય શકે છે. પેટના દુખાવાને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. તેમાં પણ પેટના ઉપરના ભાગમાં સતત દુખાવો થતો હોય તો ડોક્ટર પાસે પહોંચી તપાસ કરાવી લેવી..
કોને પેટનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે ?
જે લોકો રોજ વધારે પડતું મીઠાવાળું, તળેલું ભોજન કરતા હોય અથવા પ્રોસેસ ફૂડનું સેવન કરતા હોય તેમને જોખમ વધારે હોય છે.. આ સિવાય પેટમાં અલ્સરના કારણે પણ કેન્સર થવાનું જોખમ વધી શકે છે.. પેટનું કેન્સર જીનેટીક કારણોને લીધે પણ થઈ શકે છે.. ધુમ્રપાન, દારૂ પીવો અને અનિયમિત દિનચર્યા હોય તેને પણ કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે હોય છે..
