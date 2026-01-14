Sleeping Mistakes: સુતી વખતે માથા પાસે મોબાઈલ રાખવાથી થતા ગંભીર નુકસાન વિશે જાણો
Sleeping Mistakes: મોબાઈલ સંબંધિત એક ભુલ એવી છે જે મોટાભાગના લોકો રોજ કરે છે. આ ભુલના કારણે ગંભીર પરિણામો પણ ભોગવવા પડે છે. કારણ કે આ ભુલ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક હોય છે. આ ભુલ છે રાત્રે સુતી વખતે મોબાઈલને માથા પાસે રાખવો. આ ભુલ કરવાથી શું થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Sleeping Mistakes: સારા સ્વાસ્થ્ય માટે રોજ સારી ઊંઘ થાય તે જરૂરી છે. ઊંઘ ફક્ત આરામ કરવા માટે નહીં પરંતુ શરીરને રીપેર કરવાનો અને હીલ કરવાનો સમય હોય છે. તેથી જ પૂરતી ઊંઘ કરવી અને યોગ્ય રીતે સૂવું જરૂરી છે. જોકે મોટાભાગના લોકો અજાણતા સૂતી વખતે કેટલીક ભૂલ કરે છે જેના કારણે તેમની ઊંઘ તો બગડે જ છે અને સાથે શરીરને પણ નુકસાન થાય છે. આજે તમને આવી જ પાંચ ભૂલો વિશે જણાવીએ જે લોકો સુતી વખતે કરતા હોય છે અને તેના કારણે તેમને ગંભીર પરિણામ ભોગવવા પડે છે.
ઊંધું સૂવું
ઘણા લોકોને રાત્રે ઊંધા સુવાની આદત હોય છે. પરંતુ આ આદત યોગ્ય નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઊંધા સુવાથી શ્વાસ નળી પર પ્રેશર આવે છે અને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે. ઊંધા સુવાથી રાત્રે ઊંઘમાં શરીરને ઓક્સિજન બરાબર મળતું નથી. તેથી રાત્રે ઉંધા સુવાથી બચવું જોઈએ. સૌથી બેસ્ટ છે કે તમે રાત્રે ડાબા પડખે સુવો. ડાબા પડખે સુવાથી શરીરને ઓક્સિજન બરાબર મળે છે અને હૃદય પર પ્રેશર પણ આવતું નથી આ રીતે સૂવાની આદત પાડશો તો ઊંઘની ગુણવત્તા પણ સુધરશે.
ઊંઘની દવા લેવી
ઊંઘવામાં સમસ્યા થવા લાગે એટલે કે રાત્રે ઊંઘના આવે તો લોકો દવા લેવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે જે સૌથી ગંભીર ભૂલ છે. ઊંઘ આવે તે માટે કોઈપણ પ્રકારની દવા લેવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવે તો તેનાથી સ્વાસ્થ્ય પર અસર થાય છે. ઊંઘની દવાનો ખોટો ઉપયોગ શરીરને ગંભીર નુકસાન કરે છે તેથી જાતે ક્યારેય ઊંઘની દવા લેવી નહીં જરૂર જણાય તો ડોક્ટરની મદદ લેવી.
મોડી રાત્રે જમવું
જે લોકો રાત્રે મોડેથી જમે છે અને હેવી ડિનર કરે છે તેમની ઊંઘ પર અસર થાય છે. આમ કરવાથી શરીરને ભોજન પચાવવામાં વધારે મહેનત લાગે છે અને ઊંઘ પર પણ અસર પડે છે. મોડી રાત્રે હેવી ખોરાક લેવાથી ખોરાનું પાચન પણ સારી રીતે થતું નથી અને ઊંઘ પણ સારી આવતી નથી. તેથી પ્રયત્ન કરવો કે રાત્રે લાઇટ ડિનર કરવું અને સૂવાના ત્રણ કલાક પહેલા જમી લેવું.
માથા પાસે મોબાઇલ રાખવો
99% લોકો એવા હશે જે આ ભૂલ કરતા હશે પરંતુ આ ભૂલ સૌથી ગંભીર ભૂલ છે. લોકો જ્યાં સુધી ઊંઘ ન આવે ત્યાં સુધી મોબાઇલ ચલાવવાની ભૂલ તો કરે જ છે અને પછી જ્યારે ઊંઘ આવે છે તો ફોનને તકિયા પાસે રાખીને જ સુઈ જાય છે. ઘણા લોકો તો રાત્રે ફોનને ચાર્જમાં રાખીને પોતાની પાસે રાખે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ફોનને માથા પાસે રાખીને સુવાથી તેના રેડીએશન અને બ્લુ લાઈટ ઊંઘને ખરાબ કરે છે તેના કારણે સ્ટ્રેસ પણ વધવા લાગે છે. મોબાઇલ માથા પાસે રાખવાથી સારી ઊંઘ પણ આવતી નથી. તેથી હંમેશા મોબાઇલને પોતાનાથી દૂર રાખીને સૂવું જોઈએ.
ટીવી ચાલુ રાખીને સૂવું
ઘણા લોકોને રાત્રે મોડે સુધી ટીવી જોવાની આદત હોય છે અને ટીવી ચાલુ રાખીને જ સૂઈ જતા હોય છે. આવી આદત હોય તે વ્યક્તિની ઊંઘ ક્યારેય પૂરી થતી નથી. કારણ કે ટીવીના કારણે ઊંઘ વારંવાર ખરાબ થાય છે. મોડી રાત સુધી સ્ક્રીન ચાલુ રાખવાથી તેનો પ્રકાશ અને અવાજ મગજને રિલેક્સ થવાનો સમય આપતા નથી. જેના કારણે ઊંઘની ક્વોલિટી પર અસર થાય છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર લોકો ઊંઘને મહત્વ આપતા નથી પરંતુ ઊંઘ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ કીમતી છે. સૂતી વખતે ફક્ત આરામ મળે છે તેવું નથી. જ્યારે આપણે સુતા હોય છે ત્યારે શરીર જાતે રીપેર પણ થતું હોય છે તેથી જો આ આદતોને સુધારી લેવામાં આવે તો ઊંઘની ગુણવત્તા સુધરે છે અને શરીર હેલ્ધી પણ રહે છે.
