Symptoms of Heart Attack: હાર્ટ એટેક આવવાના 1 સપ્તાહ પહેલા જોવા મળે છે આ 5 સંકેત, નજરઅંદાજ ન કરતાં
Symptoms of Heart Attack: હાર્ટ એટેક અચાનક આવતો નથી, પરંતુ તે પહેલા શરીર સંકેત આપે છે. તેથી આ લક્ષણને ઓળખવા જરૂરી છે.
Symptoms of Heart Attack: ઘણીવાર લોકો તેને અચાનક થતી સમસ્યા માને છે, પરંતુ શરીર હાર્ટ એટેક આવતાં પહેલા ઘણા ચેતવણી સંકેત આપે છે. હંમેશા આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરવાને કારણે મોટી સમસ્યા ઉભી થાય છે. ડોક્ટર પ્રમાણે જો આપણે સમય રહેતા આ સંકેતોને ઓળખી લઈએ તો હાર્ટ એટેકને રોકી શકાય છે અને સમય પર સારવારથી જીવ બચાવી શકાય છે.
છાતીમાં સતત ભારેપણું અથવા દબાણ
હાર્ટ એટેકનું સૌથી સામાન્ય અને નોંધપાત્ર લક્ષણ છાતીમાં દુખાવો, ભારેપણું અથવા દબાણ છે. આ દુખાવો જરૂરી નથી કે તે તીક્ષ્ણ હોય, પરંતુ હળવો પણ હોઈ શકે છે અને થોડી મિનિટો સુધી રહે છે. ક્યારેક, દુખાવો ખભા, હાથ, ગરદન અને પીઠ સુધી ફેલાય છે. જો તમને આ સમસ્યા વારંવાર અનુભવાય છે, તો તેને અવગણશો નહીં.
થાક અને નબળાઈ અનુભવવી
જો તમે કોઈ દેખીતા કારણ વગર ખૂબ થાક, સુસ્તી અથવા નબળાઈ અનુભવો છો, તો તે હૃદયરોગના હુમલાની નિશાની હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ ઘણીવાર આ લક્ષણને અવગણે છે અને તેને સામાન્ય થાક સમજી લે છે. સતત થાક હૃદયમાં ઓક્સિજનના અભાવનું પરિણામ હોઈ શકે છે.
શ્વાસની તકલીફ અને ચિંતા
અનિયમિત ધબકારાને કારણે, ફેફસાં પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવામાં અસમર્થ હોય છે. આ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ચિંતા અને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જો તમને હળવી પ્રવૃત્તિ સાથે પણ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવાય છે, તો આ હૃદયરોગના હુમલાની ચેતવણી સંકેત હોઈ શકે છે.
પાચન સમસ્યાઓ અને હાર્ટબર્ન
ઘણા લોકો ગેસ, અપચો અથવા હાર્ટબર્નને સામાન્ય સમસ્યાઓ માને છે અને દવાથી તેને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો કે, જો આ સમસ્યાઓ ફરીથી થાય અને દવા લીધા પછી પણ રાહત ન મળે, તો તે હૃદયની સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ઠંડો પરસેવો અને ચક્કર આવવા
હાર્ટ એટેક પહેલા શરીરમાં બ્લડ સર્કુલેશન પર અસર પડે છે, જેના કારણે અચાનક પરસેવો આવવો, હાથ-પગ ઠંડા પડવા અને ચક્કર આવવા જેવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. આ સંકેત શરીરની ગંભીર સ્થિતિને દર્શાવે છે, તેથી તેને હળવામાં લેવા ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
આ લક્ષણો જોવા મળે તો શું કરવું?
તો તમને ઉપર જણાવવામાં આવેલા લક્ષણનો સતત અનુભવ થાય તો તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. સમય રહેતા ઈસીજી અને હાર્ટ ચેકઅપ કરાવવાથી ગંભીર સ્થિતિથી બચી શકાય છે. આ સાથે સંતુલિત આહાર, નિયમિત વ્યાયામ, ધૂમ્રપાન અને દારૂથી છૂટકારો તથા તણાવ ઘટાડવો હાર્ટ હેલ્થ માટે ખૂબ જરૂરી છે.
હાર્ટ એટેક અચાનક આવતો નથી, પરંતુ શરીર પહેલા ચેતવણી આપે છે. સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણે આ સંકેતોની ઈગ્નોર કરીએ. જો તમને કે તમારા પરિવારમાં કોઈને આ લક્ષણ જોવા મળે ચો તત્કાલ ડોક્ટરની સલાહ લો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
