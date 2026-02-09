Stomach Cancer: કોઈ કારણ વગર વજન ઘટી રહ્યું છે કે થાક અનુભવાઈ રહ્યો છે? તો હોઈ શકે છે કેન્સરનો સંકેત
Stomach Cancer Warning Signs: બદલાતી જીવનશૈલીને કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સરના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે. આવો આજે તમને પેટના કેન્સર વિશે જણાવીએ કે તે કેટલું ખતરનાક છે.
Early Symptoms Of Stomach Cancer Explained: દુનિયાભરમાં ઘણા પ્રકારના કેન્સરના મામલા ઝડપથી વધી રહ્યાં છે, તેમાંથી એક છે પેટનું કેન્સર. શરૂઆતી તબક્કામાં તેના લક્ષણો સ્પષ્ટ જોવા મળતા નથી. જે દેશોમાં પેટના કેન્સરનું નિયમિત સ્ક્રીનિંગ થતું નથી, ત્યાં મોટા ભાગના મામલાની બાદમાં માહિતી મળે છે, જ્યારે બીમારી ખૂબ વધી ગઈ હોય છે. આવો તમને કેન્સરના મામલા વિશે જાણકારી આવનાર ઓનલાઈન વેબસાઇટ American Cancer Society પ્રમાણે જણાવીએ કે એવા કયા લક્ષણ હોય છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
વારંવાર પેટ ફૂલવું
ભારે કે મસાલેદાર ભોજન બાદ પેટ ફૂલાવું સામાન્ય વાત છે. પરંતુ જો થોડું જમ્યા બાદ કે લગભગ દરરોજ પેટ ભારે લાગે છે તો આ કોઈ આંતરિક સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. પેટના કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં ભોજનની ગતિ ધિમી પડી જાય છે, જેથી ઉપરી પેટમાં કડકતા કે જકડનનો અનુભવ થાય છે. જો આ સોજા ખાવાના પ્રકાર સાથે જોડાયેલા ન હોય અને વારંવાર થઈ રહ્યાં હોય તો ડોક્ટરને દેખાડવું જરૂરી છે.
કારણ વગર સતત તણાવ
ઊંઘ પૂરી ન થાય તો તણાવને કારણે થાકનો અનુભવ સામાન્ય છે, પરંતુ જો કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વગર સતત નબળાઈ રહે તો ચેતી જવું જોઈએ. પેટમાં ધીમે-ધીમે થનાર આંતરિક બ્લીડિંગ શરૂઆતમાં નજર આવતું નથી, પરંતુ તેનાથી શરીરમાં આયરનની કમી થઈ શકે છે. જો થાકની સાથે ચક્કર આવે, ત્વચા પીળી પડે કે શ્વાસ ચઢવા જેવી મુશ્કેલી થાય તો મેડિકલ તપાસ જરૂરી છે.
અચાનક વજન ઘટી જવું
આ એક એવું લક્ષણ છે, જેના વિશે લોકો વાત કરતા નથી. વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે ખાવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ જમતા-જમતા પેટ ભરાઈ ગયું હોય તેમ લાગે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે કેન્સર પેટની ક્ષમતાને ઘટાડે છે કે ભોજનને આગળ વધતું રોકી શકે છે. આ સાથે અચાનક વજન ઘટવા લાગે છે. અચાનક સામાન્ય ભોજન કરવામાં મુશ્કેલી થવી પણ એક ચેતવણીનો સંકેત છે.
વારંવાર ઉબકા આવવા
ક્યારેક ઉબકા આવે તે મોટી વાત નથી. પરંતુ જો કોઈ કારણ વગર વાવંરાર ઉબકા આવે તો ચિંતાની વાત હોઈ શકે છે. કેટલાક લોકોમાં ભોજન બાદ ઉબકા આવવા લાગે છે, કેટલાકને સવારે ઉઠવાની સાથે અનુભવ થાય છે. પેટની દીવાલમાં ટ્યુમરની બળતરાથી સતત ઉબકા આવી શકે છે. આ એવું લક્ષણ છે, જેને હંમેશા નજરઅંદાજ કરવામાં આવે છે, જો આ સ્થિતિ સતત થોડા દિવસથી વધુ રહે તો સતર્ક થવું જરૂરી છે.
આ વાતને પણ નજરઅંદાજ ન કરો
એસિડિટી અને અપચાની સમસ્યા આજકાલ સામાન્ય છે, ખાસ કરીને મસાલેદાર ભોજન બાદ. પરંતુ લાઇફસ્ટાઇલ બદલવા કે દવા લેવા છતાં જો આ પરેશાની ઠીક ન થાય તો કોઈ ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી અપચો, પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો કે બળતરા પેટની બીમારી, ત્યાં સુધી કે કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે.
