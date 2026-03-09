Bloating and Gas: દવા વિના ગેસ, બ્લોટિંગથી રાહત મેળવવા આ 5 માંથી કોઈ 1 રીતે ફુદીનાનો ઉપયોગ કરો
Bloating and Gas Home Remedy: ગેસ અને બ્લોટિંગના કારણે બેચેની જેવો અનુભવ થાય છે. આવી તકલીફ થાય અને દવા વિના રાહત મેળવવી હોય તો ફુદીના પાનનો ઉપયોગ કરો. ફુદીનાના પાનનો ઉપયોગ કરવાની 5 રીત છે. આ 5 માંથી કોઈ એક રીતે ફુદીનો યુઝ કરવો.
- ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવાની 5 રીતો.
- ફુદીનો શરીરને ઘણી બધી સમસ્યાઓમાં ઉપયોગી છે.
- ગેસ અને બ્લોટીંગ દૂર કરવામાં ફુદીનો દવા જેવું કામ કરી શકે છે.
Bloating and Gas Home Remedy: ફુદીનો ચટણી બનાવવામાં કે પાણીપુરીનું પાણી બનાવવામાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતુ ફુદીનો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ગટ હેલ્થ અને મેટાબોલિઝમને લઈને આજકાલ ચર્ચાઓ સૌથી વધુ થાય છે. જો ઘટ હેલ્થ સુધારવી હોય તો પણ ફુદીનો ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ફુદીનો શરીરને ઘણી બધી સમસ્યાઓમાં ઉપયોગી છે પરંતુ ગેસ અને બ્લોટીંગ દૂર કરવામાં તો તે દવા જેવું કામ કરી શકે છે.
ઘણી વખત આહારમાં ફેરફાર થઈ જાય કે જમવાના સમયમાં ફેરફાર થઈ જાય તો ગેસ અને બ્લોટીંગ સંબંધિત સમસ્યા થઈ જાય છે. ગેસ અને બ્લોટીંગ દવા વિના મટાડવા હોય તો ફુદીનાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આજે તમને ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવાની 5 રીતો વિશે જણાવીએ. આ 5 માંથી કોઈ પણ એક રીત અપનાવી તમે ફુદીનાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી ગેસ અને બ્લોટીંગથી રાહત થશે.
ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવાની 5 રીતો
ફુદીનાની ચા
ફુદીનાની ચા બ્લોટિંગની સમસ્યા દૂર કરવા માટે લોકપ્રિય છે. ફુદીનાની ચા પીધા પછી તમને તુરંત રાહતનો અનુભવ થશે. જો તમને કબજિયાત થઈ હોય અને લાગતું હોય કે પેટ સાફ નથી આવતું તો પણ આ ચા પીવી. ફુદીનાની ચા બનાવવા માટે પાણીમાં ફુદીનાના પાન ઉમેરી બરાબર ઉકાળો અને પછી તેને ગાળી લો. ફુદીનાના પાણીમાં થોડો લીંબુનો રસ અને મીઠું ઉમેરી પી જવું.
ફુદીનાનું પાણી
જો તમારે મેટાબોલિઝમ પણ બુસ્ટ કરવું હોય અને બ્લોટીંગ પણ દૂર કરવી હોય તો ફુદીનાના પાણીથી ફાયદાકારક બીજું કંઈ નથી. તેના માટે પાણીમાં ફુદીનાના તાજા પાનની પેસ્ટ બનાવી ઉમેરી દો અને પછી તેમાં થોડી સાકર મિક્સ કરો. આ પાણી ધીરે ધીરે પીતા રહેવું તેનાથી બ્લોટીંગ પણ દૂર થશે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે. આ પાણી પીવાથી ખોરાકનું પાચન પણ સરળતાથી થઈ જાય છે.
ફુદીનાના પાન
જો તમને જમ્યા પછી રોજ બ્લોટીંગ થતું હોય તો જમ્યા પછી મુખવાસ તરીકે ફુદીનાના તાજા પાન ચાવીને ખાઈ લેવા. આ સિવાય સવારે જાગીને પણ ફુદીનાના બેથી ત્રણ પાન ચાવીને ખાઈ લેવા.
ફુદીનાનું ડિટોક્સ વોટર
ગરમીના દિવસોમાં ફુદીનાનું ડિટોક્ષ વોટર બનાવીને પણ પી શકાય છે તેનાથી ગેસ અને બ્લોટીંગથી રાહત મળશે અને સાથે જ વેઇટ લોસ જર્ની પણ સરળ થઈ જશે. આ પાણી બનાવવા માટે એક લીટર પાણી માં 10 થી 15 ફુદીનાના ફ્રેશ પાન, આદુનો ટુકડો અને લીંબુની બે-ત્રણ સ્લાઈસ ઉમેરી દો. આ પાણીને આખી રાત ઢાંકીને રાખો. બીજા દિવસ સવારથી થોડી થોડી માત્રામાં આ પાણી પીતા રહેવું.
ફુદીના વાળી છાસ
ગેસ, એસીડીટી અને બ્લોટીંગ જમ્યા પછી થતી હોય તેમણે જમવાની સાથે જે છાશ પીવાથી હોય તેમાં પણ ફુદીનાની પેસ્ટ ઉમેરી દેવી જોઈએ. ફુદીનાવાળી છાશ બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં ફુદીનાના પાન સંચળ અને આદુનો નાનો ટુકડો પીસી લો અને પછી આ મિશ્રણને છાશમાં મિક્સ કરી દો. તમે ઈચ્છો તો શેકેલા જીરુંનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. આ રીતે છાશ સ્વાદિષ્ટ પણ બની જશે અને આ છાશ પીવાથી બ્લોટીંગ પણ નહીં થાય.
