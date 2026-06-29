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Lifestyle: 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓમાં હોર્મોનલ બેલેન્સ ખરાબ કરતી 6 ખરાબ આદતો વિશે જાણો

Lifestyle Bad Habits: મહિલાઓને થતી હોર્મોનલ સમસ્યાઓમાં વધારો કેટલીક ખરાબ આદતોના કારણે થાય છે. અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ ફુડ હેબિટ હોર્મોન્સમાં ગડબડ કરે છે. આ ગડબડના કારણે મહિલામાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા વધી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:21 PM IST
Lifestyle: 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓમાં હોર્મોનલ બેલેન્સ ખરાબ કરતી 6 ખરાબ આદતો વિશે જાણો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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