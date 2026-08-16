/Bad Cholesterol: નસોમાં જામેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે આ 6 વસ્તુઓ

Bad Cholesterol Lowering Foods: કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે એક ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બીજું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ. બંને કોલેસ્ટ્રોલ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે. ગુડ કોલેસ્ટ્રોલની જરૂર શરીરને હોય છે અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ શરીરને અને ખાસ કરીને હાર્ટના નુકસાન કરે તેવું હોય છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે તેનું કારણ અનિયમિત જીવનશૈલી, ફેટ વાળી વસ્તુઓનું વધારે પડતું સેવન, બેઠાળુ દિનચર્યા હોઈ શકે છે. શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય તો હૃદયની બીમારીનું જોખમ પણ વધે છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવા માટે ડોક્ટર દવાઓ આપે છે. તેની સાથે તમે કેટલીક ઘરેલુ વસ્તુ લઈને પણ કોલેસ્ટ્રોલ ને કંટ્રોલ કરી શકો છો. અહીં કેટલીક એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવેલું છે જેને ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી હૃદયની નસોમાં જામેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થઈ શકે છે તેવું કહેવાય છે.
અખરોટ
અખરોટ એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણથી અને ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે. રિસર્ચ એવું જણાવે છે કે અખરોટમાં એવા ફેટ હોય છે જે શરીરનું ઓવરઓલ સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે અને હૃદય રોગ થવાનું જોખમ પણ ઓછું કરી શકે છે. અખરોટ એન્ટિઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે જે સેલ્યુલર ડેમેજને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
બદામ
પલાળેલી બદામ ખાવી માત્ર મગજ માટે નહીં પરંતુ હાર્ટ માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. રિસર્ચ અનુસાર બદામમાં વિટામિન ઈ અને ઓમેગા ફેટી એસિડ હોય છે. બદામમાં એવા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને શરીરમાંથી દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ચિયા સીડ્સ
ચિયા સીડ્સ એન્ટી ઓક્સિડન્ટથી ભરપુર હોય છે. ચિયા સિડમાં ડાયટરી ફાઇબર અને મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વો પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચિયા સીડ્સનું સેવન કરવાથી બ્લડ સુગર મેનેજ કરવામાં અને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ મેનેજ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
એક્સ્ટ્રા વર્જીન ઓલિવ ઓઈલ
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં અને હાર્ટ હેલ્થ સારી રાખવામાં એક્સ્ટ્રા વર્જીન ઓલિવ ઓઇલ પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર દિવસ દરમિયાન બે ચમચી જેટલું એક્સ્ટ્રા વર્જિન ઓલિવ ઓઇલ હાર્ટ હેલ્થ ઇમ્પ્રુવ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. રિસર્ચ અનુસાર એક્સ્ટ્રા વર્જિન ઓલિવ ઓઈલ ક્રોનિક ડીસીઝ એટલે કે ડાયાબિટીસ અને ખાસ પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ ઓછું કરવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
દહીં
દહીં ફેટી એસિડ થી ભરપૂર હોય છે.. દહીમાં પ્રોબાયોટિક્સ પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે.. દહીં હાર્ટ હેલ્થને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.. દહીંનું સેવન કરવાથી બ્લડ લિપિડ લેવલ ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે. દહીં શરીરમાં ઇન્ફ્લામેશન ઓછું કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. દહીંથી શરીરને હેલ્થી ફેટ મળે છે.
ઈંડા
ઈંડા હેલ્થી ફેટથી ભરપૂર હોય છે. ઈંડાથી શરીરને પ્રોટીન અને જરૂરી એમિનો એસિડ મળે છે. રિસર્ચ અનુસાર ઈંડા ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. કારણ કે ઈંડાથી શરીરને હાઈ ક્વોલિટી ફેટ મળે છે સાથે જ એન્ટિઓક્સિડન્ટ મળે છે જે સેલ ડેમેજને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)