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Bad Cholesterol: નસોમાં જામેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે આ 6 વસ્તુઓ

Bad Cholesterol Lowering Foods: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવી વસ્તુઓ વિશે આજે તમને જણાવીએ. 6 વસ્તુઓ એવી છે જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવાના ગુણ રહેલા છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે જાણો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:23 PM IST
Bad Cholesterol: નસોમાં જામેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે આ 6 વસ્તુઓ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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