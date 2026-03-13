Muskmelon: ઉનાળામાં શરીર માટે વરદાન છે આ ફળ, ગરમીમાં ખાવાથી શરીરને અંદરથી આપશે એસી જેવી ઠંડક

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthMuskmelon: ઉનાળામાં શરીર માટે વરદાન છે આ ફળ, ગરમીમાં ખાવાથી શરીરને અંદરથી આપશે એસી જેવી ઠંડક

Muskmelon Benefits: ઉનાળામાં ખાવા માટે શક્કરટેટી ઉત્તમ ફળ છે. ગરમીમાં શક્કરટેટી ખાવાથી શરીરને થતા લાભ આજે તમને જણાવીએ. આ લાભ વિશે જાણ્યા પછી તમે રોજ શક્કરટેટી ખાવાનું શરુ કરી દેશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:47 AM IST
  • ઉનાળા દરમિયાન એવી વસ્તુઓ વધારે ખાવી જોઈએ જે શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવાનું કામ કરે.
  • આ લાભ વિશે જાણ્યા પછી તમે રોજ શક્કરટેટી ખાવાનું શરુ કરી દેશો.
  • કાળઝાળ ગરમીમાં શક્કરટેટી ખાવાથી શરીરને ગણતરીની મિનિટોમાં ઠંડક મળી જાય છે.

Muskmelon Benefits: તરબૂચની જેમ જ શક્કરટેટીમાં પણ પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ ફળ ઉનાળામાં ખાવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે અને સાથે જ લૂ, તડકાના કારણે થઈ શકતી સમસ્યાઓથી બચાવ પણ થઈ શકે છે. શક્કરટેટી ઉનાળામાં શરીરને તાજગી આપે છે. ઉનાળા દરમિયાન એવી વસ્તુઓ વધારે ખાવી જોઈએ જે શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવાનું કામ કરે. જો તમે શક્કરટેટી ખાવ છો તો તે શરીરને અંદરથી એસી જેવી ઠંડક આપવાનું કામ કરશે.

ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં શક્કરટેટી ખાવાથી શરીરને ગણતરીની મિનિટોમાં ઠંડક મળી જાય છે. શક્કરટેટીને ફળ તરીકે ખાઈ શકાય છે અને તેનું જ્યુસ બનાવીને પણ પી શકાય છે. જો કે શક્કરટેટી ફક્ત ગરમીથી રાહત આપે એવું ફળ નથી. શક્કરટેટી ખાવાથી શરીરને 6 અન્ય લાભ પણ થાય છે. આ લાભ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.

શક્કરટેટીના પોષકતત્વો

શક્કરટેટીમાં 90 ટકાથી વધારે પાણી હોય છે. શક્કરટેટી વિટામિન એ, વિટામિન સી અને પોટેશિયમથી ભરપુર હોય છે. શક્કરટેટી પાચન સુધારે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે છે. 

શક્કરટેટી ખાવાથી થતા સ્વાસ્થ્ય લાભ

શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે

શક્કરટેટીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ઉનાળામાં આ ફળ ખાવાથી શરીરમાં પાણીની ખામી સર્જાતી નથી. શક્કરટેટી ઉનાળામાં શરીરને હાઈડ્રેટ રાખે છે. જેના કારણે ડિહાઈડ્રેશન જેવી સ્થિતિથી બચી શકાય છે. 

આંખને થશે ફાયદો

શક્કરટેટી વિટામિન એ થી ભરપુર હોય છે. સાથે જ તેમાં બીટા કૈરોટીન, લ્યૂટિન ઉચ્ચ માત્રામાં હોય છે જેના કારણે આ ફળ આંખ માટે લાભકારી બની જાય છે. આ ફળ ખાવાથી આંખની રોશની વધે છે. 

હાર્ટ હેલ્ધી રહેશે

ઉનાળામાં શક્કરટેટી ખાવાથી હાર્ટને પણ ફાયદો થશે. શક્કરટેટી પોટેશિયમથી ભરપુર હોય છે જે હાઈ બીપીને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે. 

વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે

શક્કરટેટી ખાવાથી વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. આ ફળમાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને ફાઈબર વધારે હોય છે. ઉનાળામાં આ ફળ ખાવાથી વજન નિયંત્રણમાં મદદ મળે છે. 

ડાયાબિટીસમાં લાભકારી

શક્કરટેટીનો ગ્લાઈસેમિક ઈંડેક્સ ઓછો હોય છે તેથી આ ફળ ડાયાબિટીસના દર્દી માટે પણ ઉત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં પણ આ ફળ ખાઈ શકાય છે. 

સ્કિન બનશે ચમકદાર

શક્કરટેટી એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. ઉનાળામાં શક્કરટેટી ખાવાથી વાળ અને સ્કિનને પણ ફાયદો થાય છે. સ્કિન સ્વસ્થ અને ચમકદાર બને છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Muskmelonmuskmelon benefitsHealth TIPSSummerશક્કરટેટી

